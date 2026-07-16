Nasdaq 100 Prognose: Chart des Tages - TSMC-Zahlen und Nahost belasten

Obwohl TSMC mit hervorragenden Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose überzeugte, stehen die Futures auf den Nasdaq 100 unter Druck. Die Marktreaktion folgt dem bekannten Muster "Sell the News". Gleichzeitig verschärft die Eskalation im Persischen Golf die Unsicherheit an den Finanzmärkten erheblich. Die Kombination aus hohen Bewertungen im Technologiesektor und steigenden geopolitischen Risiken sorgt für eine deutliche Risk-Off-Bewegung, die insbesondere KI-Aktien belastet.

Chart des Tages: Nasdaq vor wichtiger Unterstützungszone

Der Rücksetzer nach den TSMC-Zahlen und den geopolitischen Entwicklungen hat den Nasdaq unter mehrere wichtige exponentielle gleitende Durchschnitte gedrückt.

Die kurzfristigen EMAs verlaufen aktuell bei:

EMA10: 29.675 Punkte

EMA30: 29.727 Punkte

EMA100: 29.731 Punkte

Zusätzlich wurde das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 29.633 Punkten unterschritten. Damit rückt nun eine technisch besonders wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Dort treffen die aufwärts gerichtete Trendlinie der Juli-Tiefs sowie das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 29.525 Punkten aufeinander. Der RSI (14) ist auf 37,6 Punkte gefallen. Damit dominiert kurzfristig zwar weiterhin der Verkaufsdruck, gleichzeitig nähert sich der Markt jedoch einem überverkauften Bereich. Sollte diese Unterstützung nicht verteidigt werden können, dürfte das vollständige Fibonacci-Retracement bei 29.387 Punkten als nächstes Kursziel in den Fokus rücken.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Warum steht der Nasdaq heute unter Druck?

Die schwache Reaktion auf die hervorragenden TSMC-Zahlen zeigt, dass Anleger derzeit deutlich vorsichtiger agieren. Bereits am Vortag hatte der Philadelphia Semiconductor Index rund 2% verloren. Die positiven Unternehmensnachrichten reichen momentan nicht aus, um die Sorgen über hohe Bewertungen und geopolitische Risiken auszugleichen. Vor allem die Eskalation im Nahen Osten verstärkt die Unsicherheit zusätzlich. Anleger reduzieren Positionen in wachstumsstarken Technologiewerten und schichten verstärkt in defensivere Anlageklassen um.

TSMC liefert erneut Rekordzahlen

Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter hat im zweiten Quartal erneut deutlich besser abgeschnitten als erwartet.

Die wichtigsten Kennzahlen:

Rekordgewinn von 706,56 Mrd. NT-Dollar

Umsatzanstieg um 36% im Jahresvergleich auf 1,27 Billionen NT-Dollar

Bruttomarge von 67,7% und damit über den Analystenschätzungen

Operative Marge steigt auf 60,3%

Umsatzprognose für das dritte Quartal zwischen 44,6 und 45,8 Mrd. US-Dollar

Anhebung der Investitionsplanung für 2026 auf 60 bis 64 Mrd. US-Dollar

Erwartetes Umsatzwachstum 2026 von leicht über 40%

Damit bestätigt TSMC eindrucksvoll, dass die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin außerordentlich hoch bleibt.

KI-Boom bleibt intakt

Als Auftragsfertiger von Nvidia, Apple, AMD und Broadcom gilt TSMC als einer der wichtigsten Gradmesser für den gesamten KI-Sektor.

Die aktuellen Zahlen zeigen:

Die Nachfrage nach Hochleistungshalbleitern bleibt außergewöhnlich hoch.

Die Produktionskapazitäten reichen weiterhin nicht aus, um die Nachfrage vollständig zu bedienen.

CEO C.C. Wei erwartet auch in den kommenden Jahren Engpässe bei modernsten Chips.

Parallel rechnet SK Hynix damit, dass Knappheiten bei High-Bandwidth-Memory (HBM) bis nach 2030 bestehen bleiben.

Fundamental spricht damit weiterhin vieles für einen langfristig robusten KI-Zyklus.

Anleger sorgen sich um Bewertungen

Trotz der ausgezeichneten Fundamentaldaten wächst die Skepsis an der Börse. Die großen Hyperscaler investieren 2026 voraussichtlich mehr als 725 Mrd. US-Dollar in KI-Infrastruktur. Anleger fragen sich zunehmend, ob diese enormen Investitionen künftig ausreichend hohe Erträge erzielen werden. Da ein erheblicher Teil dieser Investitionen über Fremdkapital finanziert wird, reagieren Technologieaktien besonders empfindlich auf steigende Zinsen und zunehmende Bewertungsrisiken.

Nahost-Konflikt verstärkt Risk-Off-Stimmung

Zusätzlichen Druck erzeugt die militärische Eskalation im Persischen Golf. Die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran haben den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erheblich beeinträchtigt. In der Folge legten die Ölpreise deutlich zu. Steigende Energiepreise und die zunehmende Unsicherheit führen derzeit zu einer Umschichtung aus wachstumsstarken Technologieaktien in defensivere Marktsegmente. Während der Nasdaq deutlich nachgibt, zeigt sich der Dow Jones bislang vergleichsweise stabil.

Nasdaq 100 Prognose

Aus charttechnischer Sicht entscheidet sich kurzfristig vieles im Bereich um 29.525 Punkte. Gelingt dort eine Stabilisierung, könnte eine technische Gegenbewegung einsetzen. Fällt diese Unterstützung hingegen nachhaltig, dürfte der Bereich um 29.387 Punkte als nächstes wichtiges Kursziel aktiviert werden. Fundamental bleibt der langfristige KI-Trend trotz der aktuellen Schwäche intakt. Kurzfristig bestimmen jedoch geopolitische Risiken und Bewertungsfragen weiterhin die Richtung des Nasdaq.

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FAQ

Warum fällt der Nasdaq trotz starker TSMC-Zahlen?

Viele Anleger nutzen die starken Quartalszahlen für Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen und hohe Bewertungen im Technologiesektor für zusätzlichen Verkaufsdruck.

Welche Marke ist jetzt entscheidend?

Aus technischer Sicht gilt der Bereich um 29.525 Punkte als wichtigste kurzfristige Unterstützung. Dort treffen Trendlinie und 78,6%-Fibonacci-Retracement zusammen.

Bleibt der KI-Boom intakt?

Ja. Die Rekordzahlen von TSMC sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Halbleitern sprechen weiterhin für einen langfristig starken KI-Investitionszyklus.

Warum spielt die Straße von Hormus eine so große Rolle?

Ein Großteil des weltweiten Öltransports verläuft durch die Straße von Hormus. Einschränkungen des Schiffsverkehrs treiben die Ölpreise und erhöhen die Unsicherheit an den Finanzmärkten.