TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (06.08.2026)

Das Wichtigste in Kürze 📉 Trading Idee: Short-Position im EUR/USD nach einer starken Aufwärtsbewegung und zunehmenden Überkauft-Signalen.

💱 Forex Trading: Der bevorstehende US-Arbeitsmarktbericht (NFP) könnte den nächsten entscheidenden Impuls für den Dollar liefern.

🎯 Handelsplan: Kursziele bei 1,15000 und 1,14624, Stop-Loss bei 1,15884.

Die aktuelle Trading Idee richtet den Blick auf das Währungspaar EUR/USD, das nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung erste Anzeichen einer technischen Überhitzung zeigt. Während die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank zuletzt deutlich zurückgegangen sind und sinkende Energiepreise den Euro unterstützten, sprechen sowohl die Charttechnik als auch der bevorstehende US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für erhöhte Vorsicht. Für Anleger im Forex Trading ergibt sich daraus ein interessantes Short-Setup. Sollte der US-Arbeitsmarkt erneut robust ausfallen, könnte der US-Dollar wieder an Stärke gewinnen und den EUR/USD unter Druck setzen. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD 📉 Trading Idee: EUR/USD zeigt erste Ermüdungserscheinungen Nach der jüngsten Rally mehren sich die Hinweise auf eine mögliche Korrektur. Die wichtigsten Beobachtungen: 📈 EUR/USD notiert deutlich oberhalb seines 50-Tage-Durchschnitts (SMA 50) .

📊 Der RSI (14) steigt auf rund 62,6 und nähert sich der überkauften Zone.

⚠️ Das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Long-Positionen verschlechtert sich zunehmend. Aus charttechnischer Sicht spricht diese Konstellation für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen. 🏦 Forex Trading: Geldpolitik bleibt der wichtigste Einflussfaktor Auch fundamental steht der EUR/USD vor einer entscheidenden Phase. Die wichtigsten Entwicklungen: 🏦 Die vom Markt erwartete Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve im September ist auf rund 55 % gesunken.

📉 Vor der jüngsten Fed-Sitzung war eine Zinserhöhung noch vollständig eingepreist.

💬 Anleger zweifeln zunehmend daran, dass der hawkishe Ton der US-Notenbank kurzfristig zu weiteren Zinsschritten führt. Damit bleibt die Geldpolitik ein zentraler Kurstreiber im Forex Trading. 👥 Non-Farm Payrolls könnten den Dollar bewegen Der Fokus richtet sich nun auf den US-Arbeitsmarkt. Besonders wichtig: 📅 Die Non-Farm Payrolls (NFP) werden am Freitag veröffentlicht.

📊 In 35 der vergangenen 50 Monate lagen die Beschäftigungszahlen über den Erwartungen.

💼 Trotz des schwächeren Juni-Werts liegt der Dreimonatsdurchschnitt weiterhin auf einem soliden Niveau.

📈 Ein stärker als erwarteter Arbeitsmarktbericht könnte die Zinserwartungen wieder erhöhen und den US-Dollar stützen. Für Trader dürfte der NFP-Bericht der wichtigste Impulsgeber der Woche sein. 🛢️ Ölpreise und Geopolitik beeinflussen den EUR/USD Neben der Geldpolitik spielen auch geopolitische Entwicklungen eine wichtige Rolle. Die wichtigsten Faktoren: 🛢️ Die Brent-Ölpreise sind in den vergangenen zwei Wochen um rund 20 % gefallen.

🌍 Hoffnungen auf Fortschritte im Nahen Osten verbesserten zuletzt die Marktstimmung.

⚠️ Gleichzeitig bleiben Zweifel an einer dauerhaften Lösung rund um die Straße von Hormus bestehen. Diese Entwicklungen beeinflussen sowohl die Inflationserwartungen als auch die Entwicklung des US-Dollars und des Euro. 🎯 Forex Trading: Der Handelsplan im Überblick Für diese Trading Idee ergibt sich folgendes Setup: 🔴 Möglicher Einstieg ✅ Short (Verkauf) EUR/USD zum Marktpreis (1,15395) 🎯 Mögliche Kursziele 📉 Take Profit 1: 1,15000

📉 Take Profit 2: 1,14624 🛑 Möglicher Stop-Loss 📍 1,15884 Die klar definierten Kursmarken ermöglichen ein strukturiertes Chancen-Risiko-Management. 👀 Worauf Forex-Trader jetzt achten sollten Für die kommenden Handelstage stehen insbesondere folgende Faktoren im Mittelpunkt: 👥 Veröffentlichung der US-Non-Farm-Payrolls (NFP).

🏦 Weitere Aussagen der Federal Reserve.

📊 Entwicklung der Inflationserwartungen in den USA.

🛢️ Ölpreise und geopolitische Nachrichten aus dem Nahen Osten.

📉 Verhalten des EUR/USD an den technischen Widerständen. Diese Faktoren dürften die weitere Entwicklung im Forex Trading maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: Trading Idee setzt auf kurzfristige Korrektur im EUR/USD Die aktuelle Trading Idee favorisiert eine Short-Position im EUR/USD. Nach der kräftigen Aufwärtsbewegung deuten sowohl technische Indikatoren als auch die nachlassende Dynamik der Zinserwartungen auf eine mögliche Korrektur hin. Gleichzeitig könnte der bevorstehende US-Arbeitsmarktbericht für neue Impulse sorgen und den US-Dollar stärken. Für Anleger im Forex Trading bleiben insbesondere die Kursziele bei 1,15000 und 1,14624 sowie der Stop-Loss bei 1,15884 entscheidend. Ein diszipliniertes Risikomanagement und die Beobachtung der anstehenden Konjunkturdaten bleiben dabei unerlässlich. EURUSD (D1) in der Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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