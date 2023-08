Thema der heutigen Handelssitzung ist China, wo die wirtschaftliche Unsicherheit durch die Schuldenprobleme von Chinas f√ľhrendem privaten Bautr√§ger, Country Garden, und einen R√ľckgang der neuen Bankkredite um fast 89% im Vergleich zum Juni dieses Jahres (und damit den niedrigsten Stand seit 2009) noch verst√§rkt wird.¬†

Im Hintergrund schwelt jedoch weiterhin die Unsicherheit auf dem Gasmarkt, wo Streiks in Australien den LNG-Markt wieder in Aufruhr gebracht haben. Heute hat die australische Regulierungsbeh√∂rde den Gewerkschaften die Durchf√ľhrung einer Urabstimmung √ľber die Streiks auf den Cheveron-Plattformen Wheatstone und Gorgon gestattet, was die Unsicherheit auf dem LNG-Markt weiter versch√§rfen k√∂nnte.

Bei den Ausfuhren von Fl√ľssigerdgas (LNG) ist Australien der drittgr√∂√üte Exporteur. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

Eine √úbersicht √ľber die wichtigsten LNG-Anlagen in Australien. Bei drei von ihnen wird mit Streiks der Arbeiter gerechnet. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

Die Gasnachfrage in der n√∂rdlichen Hemisph√§re ist nach wie vor knapp, und bis zum Beginn der Heizsaison vergehen noch einige Monate. Die Aussicht auf einen l√§ngeren Stillstand hat jedoch die Gro√ühandelspreise f√ľr Gas in die H√∂he getrieben, was durch extreme Wetterereignisse in den USA und anderen Regionen noch verst√§rkt wurde.¬†

Bezeichnenderweise ist der Umfang der betroffenen Jahreskapazit√§t in Australien jedoch etwas mehr als zweieinhalb Mal so gro√ü wie der des US-Freeports in Texas, wo ein monatelanger Ausfall aufgrund einer Explosion und eines Feuers im Juni 2022 den Gasmarkt ersch√ľtterte.

Wenn die Streiks in den australischen Anlagen Gorgon, Wheatstone und North West Shelf (hier haben die Arbeiter bereits f√ľr einen Streik gestimmt) einen Monat andauern, k√∂nnten sie fast drei Millionen Tonnen vom Markt nehmen.

Etwa ein Viertel der LNG-Lieferungen, die in diesem Jahr nach Japan, Thailand und Taiwan gingen, stammten aus diesen Anlagen. Außerdem entfielen auf sie 14 % der Einfuhren Chinas und 28 % der Einfuhren Singapurs.

Die NATGAS-Notierungen stoppten den Abwärtsimpuls an der Grenze, die durch das Retracement des 78,6%-Fibos der im März dieses Jahres eingeleiteten Abwärtswelle gesetzt wurde, als wir auch die diesjährigen Höchststände sahen. Auf Tagesbasis legt das Gas um fast 1% zu und handelt in unmittelbarer Nähe der Tageshöchststände vom Freitag.  Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER 2023: