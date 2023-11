Chart des Tages - NATGAS (27.11.2023)

Die US-amerikanischen Erdgaspreise starteten die neue Woche mit einer kräftigen Abwärtsbewegung, wobei NATGAS zum aktuellen Zeitpunkt fast 4% niedriger gehandelt wird. Die Prognose für wärmere Witterung in den Vereinigten Staaten in naher Zukunft setzt die Erdgaspreise unter Druck, da sie auf eine geringere Nachfrage zu Beginn der Heizsaison hinweist. Neue Prognosen deuten weiterhin auf überdurchschnittliche Temperaturen in den nächsten 8-14 Tagen in den Vereinigten Staaten hin, wobei deutlich höhere als durchschnittliche Temperaturen nun über ein viel größeres Gebiet erwartet werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Bloomberg Finance LP Wenn wir uns den NATGAS-Chart im 4 Stundenchart ansehen, können wir feststellen, dass der Preis seit Ende Oktober 2023 in einem bärischen Kanal gehandelt wird. Eine kürzliche Aufwärtskorrektur drückte den Preis über den 50-Perioden-Durchschnitt (grüne Linie) und führte zu einem Test der oberen Begrenzung des Kanals im Bereich von 3,09 $. Allerdings gelang es den Bullen nicht, darüber hinaus zu brechen, und es erfolgte eine schnelle Umkehr. Der Preis rutschte wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 3,00 $ und bricht nun unter die Unterstützungszone von 2,90 $, die sich in der Nähe der Mitte des Kanals befindet. Die nächste kurzfristige Unterstützungszone befindet sich im Bereich von 2,80 $, während die untere Begrenzung des Kanals derzeit in der Nähe von 2,70 $ verläuft. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.