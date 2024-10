Chart des Tages 🔴Nikkei 225 (06.09.2024)

Der Nikkei (JAP225), der sich größtenteils aus Technologieunternehmen zusammensetzt und anfällig für eine Aufwertung des Yen ist, gab heute um mehr als 1 % nach, wobei die Kontrakte im Vorfeld der für 14:30 Uhr dt. Zeit angesetzten Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten bereits um mehr als 2 % nachgaben. Ein schwächer werdender Dollar und ein gleichzeitig erstarkender Yen setzen die Erträge der japanischen Exporteure unter Druck, was zu einer Neubewertung vieler börsennotierter Aktien führt, während ein Ausverkauf im US-Halbleitersektor, der heute durch einen fast 10 %igen Abverkauf bei Broadcom (AVGO.US) angeführt wurde, japanische Anbieter wie Advantest unter Druck setzt. Das Währungspaar USDJPY verliert heute fast 0,6 %, und die Renditen von US-Anleihen sind auf ein Rekordtief seit Herbst 2023 gefallen. Die gestern veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten deuten größtenteils (mit Ausnahme der Anträge auf Sozialleistungen) darauf hin, dass die Zahl der offenen Stellen abnimmt (JOLTS), während die Veränderung der Beschäftigung in privaten Unternehmen deutlich rückläufig ist (niedrigster Wert seit Anfang 2021), und im Dienstleistungssektor, der zwar immer noch relativ stark ist, kam es ebenfalls zu einer Verlangsamung des Beschäftigungs-Subindex, während der Challenger-Bericht im August 75.000 Entlassungen in der US-Wirtschaft meldete; eine Eilmeldung aus dem rezessionsgefüllten ersten Quartal 2023.Die gestern veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten deuten größtenteils (mit Ausnahme der Anträge auf Sozialleistungen) darauf hin, dass die Zahl der offenen Stellen abnimmt (JOLTS), während die Veränderung der Beschäftigung in privaten Unternehmen deutlich rückläufig ist (niedrigster Wert seit Anfang 2021), und im Dienstleistungssektor, der zwar immer noch relativ stark ist, kam es ebenfalls zu einer Verlangsamung des Beschäftigungs-Subindex, während der Challenger-Bericht im August 75.000 Entlassungen in der US-Wirtschaft meldete; damit wurde ein Rekord aus dem von der Rezession geprägten ersten Quartal 2023 gebrochen.

Infolgedessen könnten sich die Markterwartungen einer wesentlich höheren Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (165k Prognose gegenüber 114k zuvor) und eines Rückgangs der Arbeitslosenquote auf 4,2% von 4,3% im Juli als übertrieben erweisen. Sollten die Daten hingegen besser als erwartet ausfallen, könnte sich die Stimmung an den Aktienmärkten verbessern, der Dollar aufwerten und der USDJPY - und damit auch die JAP225-Kontrakte - wieder anziehen. Bislang sehen wir, dass die Anleger aus Angst vor einer Veränderung der Marktdynamik nur zögerlich in den Carry-Trade zurückgekehrt sind und zinsbullische Positionen im Yen und in japanischen Benchmarks aufgelöst haben. JAP225 im 15 Minuten Chart Das Momentum nach der Erholung von den Augusttiefs hat sich deutlich abgeschwächt, und wenn das US-NFP schwächer ausfällt als prognostiziert, könnten eine weitere Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar und die Stimmung im Technologiesektor den Index erfolgreich unter das 38,2-Fibonacci-Retracement bei 35800 Punkten drücken. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

