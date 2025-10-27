Chart des Tages: Nikkei 225 erreicht Rekordhoch – Aktuelle Nikkei Prognose 2025

Key Takeaways:

🧭 1. Historischer Meilenstein: Nikkei über 50.000 Punkte

Der Nikkei 225 hat erstmals in seiner Geschichte die 50.000-Punkte-Marke überschritten – ein Symbol für das wachsende Vertrauen in Japans Wirtschaft und die Rückkehr internationaler Anleger.

💹 2. Unterstützende Faktoren für den Aufschwung

Die Rally wird getragen durch eine Kombination aus

lockerer Geldpolitik der Bank of Japan ,

pro-growth Reformen der Regierung Takaichi ,

und der Entspannung der US–China-Handelsspannungen,

was den globalen Risikoappetit weiter stärkt.

🔮 3. Nikkei Prognose 2025 bleibt optimistisch

Mit einem monatlichen Plus von 12,8 % und dem zweitstärksten Jahresanstieg im 15-Jahres-Vergleich bleibt die Nikkei Prognose 2025 positiv. Technisch signalisiert der Durchbruch über 50.000 Punkte weiteres Aufwärtspotenzial, auch wenn kurzfristige Korrekturen möglich sind.

Der japanische Nikkei 225 Index hat am Montag erstmals in seiner Geschichte die 50.000-Punkte-Marke überschritten und schloss 2,46 % höher bei 50.512 Punkten. Dieser Meilenstein macht den Nikkei zum Chart des Tages und spiegelt den starken globalen Risikoappetit sowie die wachsende Zuversicht der Anleger wider.

Die Rally wurde vor allem durch die Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie durch Rekordgewinne an der Wall Street befeuert. Anleger in Japan rechnen zudem damit, dass die Bank of Japan (BoJ) auf ihrer Sitzung in dieser Woche an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält. Auch die Unterstützung der Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi für wachstumsorientierte Reformen trägt zur positiven Stimmung bei.

► Nikkei: WKN 969244 | ISIN XC0009692440 | Ticker: JP225

Auf monatlicher Basis verzeichnete der Nikkei / JP225-Index seinen stärksten Monat seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2010 und stieg in nur einem Monat (Oktober) um 12,8 %.

Auf Jahresbasis ist 2025 das zweitstärkste Jahr der letzten 15 Jahre, wobei anzumerken ist, dass sich die Rallye erst zur Jahresmitte beschleunigte.

Makroausblick und politische Impulse

Die geplanten expansiven Fiskalmaßnahmen der Regierung werden bereits mit „Abenomics“ verglichen – ein Signal für eine mögliche Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum nach Jahrzehnten der Deflation. Gleichzeitig zeigt sich der Yen weiterhin stark und legte heute gegenüber den wichtigsten G10-Währungen um rund 0,10–0,20 % zu. Das Währungspaar USDJPY fiel um 0,17 % auf 152,820.

Auch im asiatisch-pazifischen Raum herrscht Optimismus, nachdem die USA ihre Pläne zur Einführung von 100 % Zöllen auf chinesische Importe aufgegeben haben. Beobachter erwarten, dass Premierministerin Takaichi im Laufe der Woche den ehemaligen US-Präsidenten Trump zu Gesprächen in Tokio trifft.

Technische Analyse – Nikkei Prognose und Chart des Tages

Auf Monatsbasis verzeichnet der Nikkei / JP225-Index den stärksten Anstieg seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2010, mit einem Plus von 12,8 % allein im Oktober.

Im Jahresvergleich (YoY) gehört 2025 bereits jetzt zu den zweitstärksten Jahren der letzten 15 Jahre – ein Hinweis darauf, dass die Aufwärtsdynamik vor allem ab der Jahresmitte zulegte.

Das Überwinden der historischen 50.000-Punkte-Grenze – mehr als drei Jahrzehnte nach dem Höhepunkt der Blasenära von 1989 – gilt als Symbol einer erneuten Belebung des Anlegervertrauens in Japans Wirtschaft.

Anleger, die über die XTB-Plattform handeln, konnten bereits Ende letzter Woche beobachten, dass die Nikkei 225 Futures (JP225) die 50.000-Punkte-Marke vorzeitig überschritten hatten – ein starkes technisches Signal für kurzfristige Fortsetzungsbewegungen nach oben.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit – Nikkei Prognose: Chancen und Risiken

Die Kombination aus expansiver Geldpolitik, fiskalischer Unterstützung und geopolitischer Entspannung könnte die Basis für eine fortgesetzte Nikkei-Rally im Jahr 2025 schaffen. Dennoch sollten Anleger auf kurzfristige Korrekturen achten, insbesondere wenn der Yen weiter aufwertet oder die Inflation stärker anzieht.

👉 Chart des Tages-Fazit:

Der Nikkei 225 ist nicht nur auf Rekordkurs, sondern markiert auch eine Rückkehr des Vertrauens in Japans Aktienmarkt. Die Nikkei Prognose 2025 bleibt positiv – mit Potenzial für neue Allzeithochs, falls die makroökonomischen Rahmenbedingungen stabil bleiben.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: