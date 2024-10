Chart des Tages 🔴 Nikkei (28.10.2024)

Der japanische Nikkei (JP225) gewinnt 2,9 %, während der japanische Yen gegenüber dem Dollar 0,26 % verliert, nachdem die regierende Koalition Japans zum ersten Mal seit 15 Jahren ihre Mehrheit verloren hat. Infolgedessen könnte der Eindruck entstehen, dass die Normalisierung der Geldpolitik unter dem Druck der politischen Unsicherheit langsamer voranschreiten wird. ► Nikkei: WKN 969244 | ISIN XC0009692440 | Ticker: JP225 Prognosen zufolge könnte die Liberaldemokratische Partei (LDP) von Premierminister Shigeru nach der Wahl am Sonntag zwischen 154 und 219 Sitze in der 475 Sitze umfassenden Kammer erhalten, was bedeutet, dass sie keine eigenständige Mehrheit von 233 Sitzen erreichen wird. Darüber hinaus hat auch der Koalitionspartner der LDP, die Komeito-Partei, nicht die erforderliche Anzahl von Sitzen erreicht, um eine gemeinsame Regierung zu bilden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die LDP und Komeito mit einer oder zwei kleineren Parteien zusammenschließen werden, um die für eine Regierungsbildung erforderlichen 233 Sitze zu erreichen. Was bedeutet das alles für die Märkte? Es scheint nun, dass die BoJ abwarten möchte, wie schnell die politische Unsicherheit nachlässt, sobald eine Koalitionsmehrheit gebildet wurde. Andernfalls könnte die BoJ weitere Zinserhöhungen bis zum nächsten Jahr verschieben müssen. Der Nikkei / JP225-Index legt heute um 2,9 % zu und hat die exponentiellen gleitenden Durchschnitte von 50 und 100 Tagen überschritten, was eine Erholung von der unteren Grenze des Aufwärtskanals des Instruments bestätigt. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

