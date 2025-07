🛍️ Kohls Aktie mit Meme-Potenzial: Kaufen oder Ausverkauf?

Die Kohls Aktie (Ticker: KSS) sorgt aktuell fĂŒr GesprĂ€chsstoff – und wirft fĂŒr viele Anleger die Frage auf: Sollte man jetzt Aktien kaufen oder besser die Finger davon lassen? Am Dienstag explodierte der Kurs um sagenhafte 37,6 % – bei einem Handelsvolumen von ĂŒber 209 Millionen Aktien und ohne nennenswerte Unternehmensnachrichten. Erinnerungen an den Meme-Stock-Hype um GameStop und AMC werden wach. Ein genauer Blick zeigt: Die Kursrallye basiert weniger auf Fundamentaldaten als auf einem gefĂ€hrlich hohen Short Float – ein klassisches Short-Squeeze-Szenario. Doch wie realistisch ist eine nachhaltige Bewegung nach oben? Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen â–ș Kohl's | WKN: 884195 | ISIN: US5002551043 | Ticker: KSS 📈 Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk der Kohls Aktie? 📊 1. Kursrallye ohne News:

Die Kohls Aktie eröffnete mit einem fast 100 % Gap und verzeichnete ein Tagesplus von 37,6 %. Solch extreme Bewegungen sind selten – insbesondere bei Unternehmen mit schwacher Bilanz und stagnierendem GeschĂ€ft. 🧹 2. Short Squeeze möglich:

Mit einem Short Float von rund 50 % ist die Kohls Aktie massiv leerverkauft. Reddit-User diskutieren bereits ĂŒber eine mögliche Wiederholung der GameStop-Geschichte – eine gezielte Jagd auf LeerverkĂ€ufer durch Kleinanleger. 📉 3. Fundamentale Probleme bleiben bestehen:

Kohl’s kĂ€mpft mit rĂŒcklĂ€ufigen UmsĂ€tzen, einem schwachen Ausblick fĂŒr 2025 und einem CEO-Wechsel. Langfristig orientierte Anleger sollten dies berĂŒcksichtigen, bevor sie ĂŒberlegen, in diese Aktie zu investieren oder Aktien zu kaufen. ✠Key Takeaways Kohls Aktie ist aktuell extrem spekulativ

Wer Aktien kaufen will, sollte sich ĂŒber die enormen Risiken im Klaren sein. Die VolatilitĂ€t ist hoch, der Anstieg fundamental nicht gedeckt. Kurzfristige Chancen fĂŒr Trader, nicht fĂŒr Investoren

FĂŒr Daytrader könnte die Kohls Aktie aktuell lukrativ sein – insbesondere bei Unterschreiten der $14-Marke mit Kursziel Richtung $10 (Gap Close). Meme-Charakter birgt Chancen & Gefahren

Die starke Erinnerung an vergangene Meme-Stocks bringt Potenzial – aber auch das Risiko eines abrupten Absturzes, sobald die Dynamik kippt. đŸ§Ÿ Fazit: Kohls Aktie kaufen? Die Kohls Aktie ist derzeit kein klassischer Investment-Case, sondern ein spekulativer Spielball zwischen Shortsellern und Social-Media-getriebenen Tradern. Wer kurzfristig zocken will, findet hier eine explosive Gelegenheit. Wer jedoch solide Aktien kaufen möchte, sollte auf bessere fundamentale Rahmenbedingungen warten. Kohl's Aktie Chartanalyse – Tageschart:  Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gemĂ€ĂŸ der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator fĂŒr zukĂŒnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche WĂ€hrungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie fĂŒr Neukunden:  Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt fĂŒr Neukunden als Aktion zusĂ€tzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen ĂŒber den Link

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuĂ€ndern oder zu ergĂ€nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, EinschĂ€tzung, Idee oder Prognose Ă€ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von WĂ€hrungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere WĂ€hrung als die offizielle WĂ€hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansĂ€ssig ist bzw in welcher WĂ€hrung das Handelskonto gefĂŒhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prĂŒft nicht, ob eine Anlageentscheidung fĂŒr die Kunden steuerlich gĂŒnstig ist. Die steuerliche Behandlung hĂ€ngt von den persönlichen VerhĂ€ltnissen eines Kunden ab und kann kĂŒnftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS fĂŒr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.