📈 Euphorie bei Automobilaktien

DAX Aktuell: Erholung um 0,8 % – Automobilwerte führen DAX heute an

DAX Heute im Aufwind: Technische Unterstützung und Erholung nach Rücksetzer

DAX Aktuell: Der deutsche Leitindex DAX (DE40) verzeichnet heute ein Plus von über 0,8 %, nachdem er deutlich von der 200-Perioden-EMA (Exponential Moving Average) nach oben abgeprallt ist. Dieser technische Rebound markiert eine erfolgreiche Verteidigung der wichtigen Unterstützungsmarke bei 24.360 Punkten, die in der gestrigen Sitzung kurzfristig unterschritten werden sollte, jedoch von Käufern stark verteidigt wurde.

Auch wenn der DAX heute zu Beginn der europäischen Handelssitzung einen Teil seiner Gewinne kurzfristig wieder abgab, drehte der Markt nahe dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Level erneut ins Plus. Diese Zone liegt nur knapp oberhalb eines wichtigen Konsolidierungsbereichs, in dem der DAX in den letzten Wochen richtungslos seitwärts tendierte.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Heute: Automobilwerte treiben die Erholung an

An der Spitze der Gewinner im DAX heute stehen die deutschen Automobilhersteller, die vom positiven Stimmungsumschwung nach dem Handelsabkommen zwischen Japan und den USA profitieren. Besonders hervorzuheben ist:

Porsche : +7,5 %

BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen folgen mit soliden Aufschlägen

Porsche profitiert besonders stark, da das Unternehmen keine eigene Produktion in den USA betreibt und somit bisher besonders stark von den ursprünglichen Zöllen betroffen war. Die Senkung der US-Zölle auf japanische Fahrzeuge von 25 % auf 15 % nährt Spekulationen, dass auch europäische Hersteller künftig auf Erleichterungen hoffen dürfen.

Handelspolitik bleibt Risikofaktor für den DAX

Obwohl die Marktteilnehmer den heutigen DAX-Anstieg begrüßen, bleibt das Risiko neuer Handelskonflikte zwischen der EU und den USA bestehen. Donald Trump strebt laut aktuellen Aussagen einen Zollsatz zwischen 15 % und 30 % an, wobei er in der Vergangenheit sogar mit 50 % gedroht hatte.

Die Europäische Kommission prüft unterdessen Gegenmaßnahmen und könnte das sogenannte Anti-Coercion Instrument aktivieren – ein scharfes politisches Werkzeug, das als Signal starker Entschlossenheit gilt.

Fazit: DAX Aktuell zeigt technische Stärke – doch geopolitische Unsicherheiten bleiben

Der DAX heute demonstriert beeindruckende Erholungstendenzen nach der Bestätigung technischer Unterstützungsniveaus. Die Stärke der Automobilbranche im Index sendet ein positives Signal, dennoch bleibt die geopolitische Lage ein Unsicherheitsfaktor für die weitere Entwicklung. Für Anleger bleibt es wichtig, sowohl die technischen Marken als auch die handelspolitischen Entwicklungen im Blick zu behalten.

