Chart des Tages 🔴 NZDUSD (18.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Stärkeres BIP als erwartet – breite Erholung der Wirtschaft

Börse aktuell fokussiert sich auf Geldpolitik statt Wachstum

NZDUSD reagiert verhalten – technische Schwäche bleibt

Die heutige Forex Analyse richtet den Blick auf den neuseeländischen Dollar (NZD), nachdem Neuseeland im dritten Quartal mit deutlich besseren Wachstumszahlen als erwartet überraschte. Trotz der positiven Konjunkturdaten blieb die Reaktion am Devisenmarkt jedoch verhalten.

An der Börse aktuell zeigt sich einmal mehr: Nicht rückblickende Wachstumsdaten, sondern Inflation, Arbeitsmarkt und Geldpolitik bestimmen die Richtung am Forex-Markt. ► NZDUSD WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZDUSD 🚀 Key Takeaways 📈 1. Stärkeres BIP als erwartet – breite Erholung der Wirtschaft Neuseelands Wirtschaft zeigte im dritten Quartal eine überraschend robuste Entwicklung: Produktionsbasiertes BIP: +1,1 % QoQ

Ausgabenbasiertes BIP: +1,3 % QoQ

Wachstum in 14 von 16 Wirtschaftssektoren

Treiber: Fertigung, Unternehmensdienstleistungen, Bauwesen Auch die Exporte legten zu, insbesondere durch höhere Ausfuhren von Milch- und Fleischprodukten. Schwächer blieben hingegen die privaten Konsumausgaben, was auf eine weiterhin vorsichtige Verbraucherstimmung hindeutet.

Trotz der positiven Quartalszahlen ist das Jahreswachstum weiterhin leicht negativ, was auf eine noch nicht vollständig stabilisierte Wirtschaft hinweist. 🏦 2. Börse aktuell fokussiert sich auf Geldpolitik statt Wachstum In der Forex Analyse wird deutlich, warum der Markt kaum reagierte: Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat signalisiert, dass der Lockerungszyklus beendet sein könnte

Jüngste Monatsindikatoren deuten jedoch auf eine Abschwächung der Dynamik zu Beginn von Q4 hin

Verbraucherstimmung bleibt schwach

Sorgen um den Arbeitsmarkt bestehen weiterhin Die Märkte bewerten die starken BIP-Daten daher als rückblickend. Entscheidend für die weitere NZD-Entwicklung bleiben:

➡️ Inflation

➡️ Arbeitsmarktdaten

➡️ globale Risikostimmung Damit bleibt der geldpolitische Ausblick der RBNZ der wichtigste Treiber für die Börse aktuell. 📉 3. NZDUSD reagiert verhalten – technische Schwäche bleibt Am Devisenmarkt spiegelte sich diese Einschätzung klar wider: NZDUSD stieg zunächst nach Veröffentlichung der Daten

Die Bewegung verlor jedoch schnell an Momentum

Späterer Handel bei 0,5760 Der neuseeländische Dollar zählt damit weiterhin zu den schwächeren G10-Währungen. Die verhaltene bis leicht negative Reaktion zeigt, dass die positiven Wachstumszahlen keine nachhaltige Neubewertung der RBNZ-Politik ausgelöst haben.

Solange sich die fundamentalen Treiber nicht ändern, bleibt der NZD anfällig für weitere Schwächephasen. 📌 Fazit: Forex Analyse bleibt vorsichtig – Börse aktuell ignoriert Wachstumsüberraschung Die aktuelle Forex Analyse zeigt ein klassisches Marktverhalten: Selbst deutliche Wachstumsüberraschungen reichen nicht aus, wenn sie keine geldpolitischen Konsequenzen nach sich ziehen. An der Börse aktuell bleibt der Fokus klar auf Inflation, Arbeitsmarkt und globaler Risikostimmung. 🟢 Chancen Kurzfristige technische Erholungen im NZD

Positivere Inflations- oder Arbeitsmarktdaten

Stabilisierung der globalen Risikostimmung 🔴 Risiken Anhaltend schwache Konsumnachfrage

Wieder aufflammende Zinssenkungsfantasie

Weitere Schwäche im NZDUSD

Externe Risikofaktoren (USD-Stärke) Fazit:

Solange sich der geldpolitische Ausblick nicht ändert, bleibt die Forex Analyse für den NZD defensiv. Die Börse aktuell honoriert Wachstum – aber nur, wenn es die Zinsen beeinflusst. NZDUSD Chartanalyse – 15-Minuten-Chart: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.