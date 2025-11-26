NZDUSD Prognose: Chart des Tages & RBNZ-Zinsentscheid analysiert

Das Wichtigste in Kürze RBNZ beendet den Lockerungszyklus

NZD deutlich stärker

Ausblick stabil bis positiv

Der heutige Chart des Tages steht ganz im Zeichen der NZDUSD Prognose, denn die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat den offiziellen Leitzins (OCR) um 25 Basispunkte auf 2,25 % gesenkt. Dieser Schritt entsprach den Markterwartungen und dürfte den Abschluss des geldpolitischen Lockerungszyklus markieren, der 2024 begonnen hatte. ► NZDUSD: WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZD/USD Makro­ausblick: Inflation, Wachstum und Risikobild Die Entscheidung fiel in einem Umfeld, in dem die Verbraucherpreisinflation bei 3 % liegt – also am oberen Rand des Zielkorridors von 1–3 %. Mittelfristig rechnen die Prognosen mit einem Rückgang in Richtung 2 % bis Mitte 2026.

Die neuseeländische Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal um 0,9 %. Die RBNZ sieht die Schwäche jedoch als vorübergehend an, beeinflusst durch saisonale Verzerrungen. Die aktuellen Projektionen deuten auf eine moderate Erholung hin. Das geldpolitische Komitee stimmte mit 5:1 Stimmen für die Zinssenkung und betonte, dass künftige Schritte strikt datenabhängig bleiben. Inflationstrends und Aktivitätsdaten werden entscheidend sein. Aussagen der RBNZ: Rückkehr zu „langweiligen“ Märkten In der Pressekonferenz sprach der amtierende RBNZ-Gouverneur Christian Hawkesby von einer Rückkehr zu einem „langweiligeren“ geldpolitischen Umfeld. Bis 2026 solle die RBNZ idealerweise aus den Schlagzeilen verschwinden, die Inflation Richtung 2 % laufen und das Wachstum normalisieren. Hawkesby hob hervor, dass die Risiken ausgeglichen seien: globale Inflation und geopolitische Unsicherheiten bleiben Belastungsfaktoren,

gleichzeitig stabilisieren sich die heimischen Inflationserwartungen und der Arbeitsmarkt zeigt erste Erholungstendenzen. Zwar blieben „alle Optionen auf dem Tisch“, doch das Basisszenario sieht keine weiteren Zinssenkungen vor. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Marktreaktion: NZD als stärkste G10-Währung Für die NZDUSD Prognose ist die Marktreaktion entscheidend: Trotz des dovishen Schritts wurde die Kommunikation von vielen Investoren weniger dovish als erwartet wahrgenommen. Das Ergebnis: Der Neuseeland-Dollar legte gegenüber dem US-Dollar um rund 1,10 % zu und avancierte zur stärksten G10-Währung des Handelstages. Der Kursanstieg spiegelt die Erwartung wider, dass der Lockerungszyklus nahezu abgeschlossen ist und die RBNZ zunehmendes Vertrauen in den makroökonomischen Ausblick signalisiert. Fazit: Chart des Tages unterstützt positive NZDUSD Prognose Der Chart des Tages zeigt deutlich, dass die Zinssenkung – kombiniert mit ausgewogener Kommunikation – ein kurzfristig bullisches Signal für den NZD liefert.

