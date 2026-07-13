Chart des Tages: EURUSD Prognose - Fed, VPI und Nahost sorgen für Spannung

Der Wochenstart wird von geopolitischen Spannungen und einer steigenden Risikoaversion an den Finanzmärkten geprägt. Auslöser ist eine Erklärung der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), wonach die Straße von Hormus bis auf Weiteres für den Schiffsverkehr geschlossen sei. Obwohl die USA diese Darstellung zurückweisen, sorgen die widersprüchlichen Aussagen beider Seiten für erhöhte Unsicherheit an den Märkten.

Für die EURUSD Prognose stehen neben den geopolitischen Entwicklungen vor allem zwei Ereignisse im Mittelpunkt: die Veröffentlichung der US-VPI-Daten sowie die halbjährliche Anhörung von Fed-Chef Kevin Warsh vor dem US-Kongress. Beide Termine könnten den US-Dollar und damit den EURUSD deutlich bewegen.

Geopolitik stützt den US-Dollar

Steigende Ölpreise und eine Flucht in sichere Anlagen sprechen grundsätzlich für einen stärkeren US-Dollar. Als Nettoexporteur von Rohöl profitieren die Vereinigten Staaten von höheren Energiepreisen, während gleichzeitig die Nachfrage nach dem Dollar als sicherem Hafen zunimmt. Allerdings bleibt die Nachrichtenlage widersprüchlich. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Straße von Hormus sei weiterhin für den rechtmäßigen Schiffsverkehr offen. Diese Aussagen führten zeitweise zu einer Entspannung an den Devisenmärkten.

Gleichzeitig drohen beide Seiten mit einer weiteren Eskalation. Der Iran kündigte harte Gegenmaßnahmen gegen mögliche militärische Reaktionen der USA oder ihrer Verbündeten an. Washington wiederum erklärte, auf eine anhaltende Blockade mit weiteren Angriffen reagieren zu wollen. Bislang preisen die Märkte jedoch kein Worst-Case-Szenario ein. Brent-Rohöl notiert aktuell knapp über 78 US-Dollar je Barrel, während WTI um 74 US-Dollar gehandelt wird. Beide Referenzsorten liegen weiterhin unter den lokalen Hochs vom 8. Juli. Sollte es allerdings zu Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus kommen, dürfte die Volatilität an den Finanzmärkten deutlich zunehmen.

Fed-Chef Kevin Warsh vor dem Kongress

Am Dienstag steht die halbjährliche Anhörung von Fed-Chef Kevin Warsh vor dem US-Kongress auf der Agenda. Nach seiner ersten Fed-Sitzung versuchen Investoren weiterhin einzuschätzen, welchen geldpolitischen Kurs Warsh künftig einschlagen wird. Seine bisherigen Aussagen wurden überwiegend als leicht restriktiv interpretiert. Besonders kontrovers diskutiert wird sein Vorhaben, die Forward Guidance der US-Notenbank deutlich zurückzufahren. Warsh möchte den Märkten künftig weniger Hinweise auf den wahrscheinlichen geldpolitischen Kurs geben. Dieser Ansatz stößt sowohl an den Finanzmärkten als auch in der Politik auf Kritik.

Entsprechend dürfte der Fed-Chef während seiner Anhörung zahlreiche Fragen zur künftigen Kommunikationsstrategie beantworten müssen. Zusätzlich wird erwartet, dass Kongressabgeordnete auf mögliche Unterschiede zwischen seiner Geldpolitik und den wirtschaftspolitischen Vorstellungen von Präsident Trump eingehen.

Bild 1: Der Unterschied zwischen dem Dot Plot vom März und dem vom Juni (Zinsniveaus Ende 2026)

Quelle: FOMC, 13.07.2026

US-VPI könnte den EURUSD bewegen

Bereits 90 Minuten vor Beginn der Anhörung werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht. Sie dürften kurzfristig den stärksten Einfluss auf die EURUSD Prognose haben.

Die Markterwartungen liegen derzeit bei:

Kern-VPI: 2,9% im Jahresvergleich

Gesamt-VPI: 3,9% im Jahresvergleich

Auch wenn beim Gesamt-VPI ein leichter Rückgang erwartet wird, bleibt die Inflation deutlich oberhalb des Inflationsziels der Fed.

Während seiner ersten Pressekonferenz stellte Warsh klar, dass für ihn Preisstabilität höchste Priorität besitzt. Spekulationen über eine Anhebung des Inflationsziels wies er entschieden zurück. Diese Aussagen wurden als restriktiv interpretiert und führten zu steigenden Erwartungen hinsichtlich eines länger hohen Zinsniveaus.

Gleichzeitig verwies Warsh darauf, dass klassische Inflationskennzahlen nicht alle Preisentwicklungen optimal erfassen. Er nannte unter anderem den von der Federal Reserve Bank of Dallas berechneten Trimmed Mean als alternative Kennzahl. Dieser lag zuletzt bei lediglich 2,8% im Jahresvergleich und signalisiert eine etwas moderatere Preisentwicklung.

Bild 2: Kern-VPI und PCE-Inflation in den Vereinigten Staaten (2016–2026)

Quelle: XTB Research, 10.07.2026

During his first press conference, the new Chair cut off speculation regarding the possibility of raising the inflation target, also stressing that he will not accept elevated inflation in the name of protecting jobs. The market received his statements as relatively hawkish, raising the valuations of Fed interest rate hikes.

Warsh did, however, also stress that he pays attention to what "is on the left side of the decimal point." Moreover, he stated that "current techniques for measuring price pressure are far from ideal." As an alternative, he presented in recent months, among others, the trimmed mean developed by the Dallas Fed branch. In May, it reached only 2.8%, so the target "two" was still on the left side of the decimal point.

Chart des Tages: EURUSD Prognose aus technischer Sicht

Im Tageschart befindet sich EURUSD seit Anfang April in einem klaren Abwärtstrend. Zwar konnte sich das Währungspaar zuletzt im Bereich von 1,14 stabilisieren, ein nachhaltiger Trendwechsel ist bislang jedoch nicht erkennbar.

Belastend wirkt vor allem die Lage unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten:

Die SMA50 verläuft nahezu auf Höhe des Fibonacci-Retracements bei 38,2% um 1,1520.

Die SMA100 befindet sich in der Nähe des 50%-Retracements bei rund 1,1590.

Die SMA150 verläuft nahezu auf Höhe des Fibonacci-Retracements bei 61,8% um 1,1640.

Diese Konstellation spricht weiterhin für einen übergeordneten Vorteil der Verkäufer. Auch der RSI notiert mit rund 43,8 Punkten unterhalb der neutralen Marke von 50 und bestätigt das derzeit noch schwächere Momentum.

Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes müsste EURUSD zunächst die Zone zwischen 1,1520 und 1,1640 zurückerobern. Bleibt dies aus, dürfte der Abwärtstrend bestehen bleiben.

Bild 3: EURUSD [D1] (23.01.2026 – 13.07.2026)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Experten Fazit zur EURUSD Prognose

Die Kombination aus geopolitischen Risiken, den US-VPI-Daten und der Anhörung von Fed-Chef Kevin Warsh dürfte in den kommenden Tagen für erhöhte Schwankungen im EURUSD sorgen. Während eine überraschend hohe Inflation den US-Dollar weiter stärken könnte, würde eine schwächere Preisentwicklung den Spekulationen über eine lockerere Geldpolitik neue Nahrung geben.

Charttechnisch bleibt das Währungspaar trotz der jüngsten Stabilisierung angeschlagen. Solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte nicht überwunden werden, spricht das technische Gesamtbild weiterhin für eine vorsichtige Einschätzung.

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FAQ zur EURUSD Prognose

Warum steht der EURUSD aktuell unter Druck?

Vor allem die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen sowie die Erwartung einer restriktiven Fed belasten den EURUSD.

Warum sind die US-VPI-Daten so wichtig?

Die Inflationsdaten beeinflussen die Zinserwartungen für die US-Notenbank und damit unmittelbar die Entwicklung des US-Dollars.

Welche Marken sind im Chart entscheidend?

Wichtige Widerstände liegen derzeit bei etwa 1,1520, 1,1590 und 1,1640. Erst oberhalb dieser Bereiche würde sich das technische Bild deutlich aufhellen.

Welche Rolle spielt Kevin Warsh für die EURUSD Prognose?

Investoren achten auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik der Fed. Neue Aussagen während der Kongressanhörung könnten die Zinserwartungen und damit den EURUSD erheblich beeinflussen.