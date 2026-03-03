Brent Prognose: Ölpreis vor 100 USD? | Chart des Tages

Brent Prognose: Ölpreis springt Richtung 100 USD – Chart des Tages

Die Brent Prognose rückt erneut in den Fokus der Märkte: Die Brent-Futures steigen heute um fast 5 % auf über 81 USD je Barrel und nähern sich damit dem höchsten Stand seit Januar 2025. Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten sorgt für massive Risikoaufschläge im Ölmarkt.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Straße von Hormus bleibt kritischer Faktor

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die größten Angriffe auf den Iran noch bevorstehen könnten. Gleichzeitig betonten iranische IRGC-Kräfte, dass die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleibe und kein freier Öltransit – weder über die Meerenge noch über Pipelines – zugelassen werde.

Obwohl die USA bestreiten, dass Iran in der Lage sei, die strategisch wichtige Wasserstraße dauerhaft zu blockieren, zeigt sich am Markt eine andere Realität: Laut Daten von Ocean Network Express liegen derzeit über 100 Tanker nahe dem Eingang zur Straße von Hormus vor Anker – mit steigender Tendenz.

Für die Brent Prognose bedeutet das: Das Angebot könnte kurzfristig erheblich unter Druck geraten.

Markt preist längeren Konflikt ein

Nach der militärischen Eskalation steigt die Wahrscheinlichkeit eines lang anhaltenden Konflikts. Trump zeigte sich zuletzt offen für ein solches Szenario und schloss auch eine Bodenoffensive nicht aus.

Für den Ölmarkt rückt damit das „symbolische“ Preisniveau von 100 USD je Barrel wieder in greifbare Nähe. Ausgehend vom aktuellen Niveau müsste Brent um rund 25 % steigen, um diese Marke zu erreichen.

Im Rahmen der heutigen Analyse im Chart des Tages zeigt sich, dass der jüngste Ausbruch über die Marke von 80 USD ein technisch relevantes Signal darstellt. Sollte sich die geopolitische Lage weiter verschärfen, könnte sich der Aufwärtstrend beschleunigen.

Inflation und Aktienmärkte unter Druck

Der starke Ölpreisanstieg erhöht die Inflationsrisiken erheblich. Höhere Energiepreise wirken kurzfristig inflationsverstärkend und erhöhen zugleich das Risiko einer konjunkturellen Abkühlung.

Die US-Index-Futures notieren heute deutlich im Minus:

Nasdaq : über 1,5 % schwächer

VIX-Futures: mehr als 5 % im Plus

Kapital fließt verstärkt in den US-Dollar, während steigende Anleiherenditen zusätzlich Druck auf die Wall Street ausüben. Die jüngsten Hoffnungen auf deutliche Zinssenkungen in diesem Jahr könnten damit wieder gedämpft werden.

Brent Analyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit der Brent Prognose

Die aktuelle Brent Prognose bleibt klar geopolitisch getrieben. Die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus sorgt für ein erhöhtes Risikoumfeld. Technisch hat der Ölpreis ein starkes Signal geliefert – fundamental könnte sich der Konflikt weiter zuspitzen.

Ob die 100-USD-Marke tatsächlich erreicht wird, hängt nun maßgeblich von der weiteren Entwicklung im Nahen Osten ab. Klar ist: Der Ölmarkt bleibt hochvolatil – und damit ein zentrales Thema im heutigen Chart des Tages.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB