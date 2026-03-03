Brent Prognose: Ölpreis vor 100 USD? | Chart des Tages

- Geopolitische Eskalation treibt Ölpreis
- 100-USD-Marke rückt näher
- Inflations- und Aktienrisiken nehmen zu
- Geopolitische Eskalation treibt Ölpreis
- 100-USD-Marke rückt näher
- Inflations- und Aktienrisiken nehmen zu
Brent Prognose: Ölpreis springt Richtung 100 USD – Chart des Tages
Die Brent Prognose rückt erneut in den Fokus der Märkte: Die Brent-Futures steigen heute um fast 5 % auf über 81 USD je Barrel und nähern sich damit dem höchsten Stand seit Januar 2025. Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten sorgt für massive Risikoaufschläge im Ölmarkt.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Straße von Hormus bleibt kritischer Faktor
US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die größten Angriffe auf den Iran noch bevorstehen könnten. Gleichzeitig betonten iranische IRGC-Kräfte, dass die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleibe und kein freier Öltransit – weder über die Meerenge noch über Pipelines – zugelassen werde.
Obwohl die USA bestreiten, dass Iran in der Lage sei, die strategisch wichtige Wasserstraße dauerhaft zu blockieren, zeigt sich am Markt eine andere Realität: Laut Daten von Ocean Network Express liegen derzeit über 100 Tanker nahe dem Eingang zur Straße von Hormus vor Anker – mit steigender Tendenz.
Für die Brent Prognose bedeutet das: Das Angebot könnte kurzfristig erheblich unter Druck geraten.
Markt preist längeren Konflikt ein
Nach der militärischen Eskalation steigt die Wahrscheinlichkeit eines lang anhaltenden Konflikts. Trump zeigte sich zuletzt offen für ein solches Szenario und schloss auch eine Bodenoffensive nicht aus.
Für den Ölmarkt rückt damit das „symbolische“ Preisniveau von 100 USD je Barrel wieder in greifbare Nähe. Ausgehend vom aktuellen Niveau müsste Brent um rund 25 % steigen, um diese Marke zu erreichen.
Im Rahmen der heutigen Analyse im Chart des Tages zeigt sich, dass der jüngste Ausbruch über die Marke von 80 USD ein technisch relevantes Signal darstellt. Sollte sich die geopolitische Lage weiter verschärfen, könnte sich der Aufwärtstrend beschleunigen.
Inflation und Aktienmärkte unter Druck
Der starke Ölpreisanstieg erhöht die Inflationsrisiken erheblich. Höhere Energiepreise wirken kurzfristig inflationsverstärkend und erhöhen zugleich das Risiko einer konjunkturellen Abkühlung.
Die US-Index-Futures notieren heute deutlich im Minus:
-
Nasdaq: über 1,5 % schwächer
-
VIX-Futures: mehr als 5 % im Plus
Kapital fließt verstärkt in den US-Dollar, während steigende Anleiherenditen zusätzlich Druck auf die Wall Street ausüben. Die jüngsten Hoffnungen auf deutliche Zinssenkungen in diesem Jahr könnten damit wieder gedämpft werden.
Brent Analyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit der Brent Prognose
Die aktuelle Brent Prognose bleibt klar geopolitisch getrieben. Die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus sorgt für ein erhöhtes Risikoumfeld. Technisch hat der Ölpreis ein starkes Signal geliefert – fundamental könnte sich der Konflikt weiter zuspitzen.
Ob die 100-USD-Marke tatsächlich erreicht wird, hängt nun maßgeblich von der weiteren Entwicklung im Nahen Osten ab. Klar ist: Der Ölmarkt bleibt hochvolatil – und damit ein zentrales Thema im heutigen Chart des Tages.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
EZB-Protokoll: Die größten Auswirkungen der Euro-Stärke auf die Inflation stehen noch bevor 🇪🇺
Chart des Tages 🔴 EURUSD kämpft um Verteidigung wichtiger Unterstützung vor Veröffentlichung des EZB-Protokolls 💶 (05.03.26)
TRADINGIDEE des Tages 🔴 ALUMINIUM (05.03.26)
Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 05.03.26 – Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.