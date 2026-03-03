DAX Prognose 03.03.2026: DAX Aktuell unter Druck

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.795 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index ist mit einem GAP down in den vorbörslichen Handel gestartet. Die Bullen konnten den Index aber rasch stabilisieren und wieder aufwärtsschieben. Die Entlastungsbewegung ging am Vormittag bis in den Bereich der 24.900 Punkte. Dem Index ist es aber nicht gelungen, sich über dieser Marke festzusetzen. Es ging nachfolgend wieder abwärts. Der DAX setzte bis zum Nachmittag unter die 24.600 Punkte-Marke zurück, konnte sich hier aber stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder aufwärts an und über die 24.700 Punkte-Marke laufen. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte der Index zunächst etwas zulegen, gab dann aber wieder nach. Der DAX ging bei 24.616 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

Technisches Bild klar bärisch

Der DAX aktuell notiert unter SMA20 (1h) und unter SMA200 (4h). Solange diese Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden, bleibt die DAX Prognose kurzfristig abwärtsgerichtet.

24.381 Punkte als Schlüsselmarke

Oberhalb dieser Marke besteht Erholungspotenzial in Richtung 24.577 Punkte. Darunter rücken sukzessive tiefere Unterstützungen bis unter 24.000 Punkte in den Fokus.

Sentiment weiterhin im Angstbereich

Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 42 („Fear“). Die Marktstimmung bleibt angespannt, ohne jedoch ein Extremniveau zu signalisieren.

DAX aktuell: Rückblick auf den 02.03.2026

Der DAX ist gestern bei 24.795 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und eröffnete mit einem Gap abwärts. Zwar gelang den Bullen am Vormittag eine Stabilisierung bis in den Bereich von 24.900 Punkten, ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke blieb jedoch aus.

Im weiteren Handelsverlauf setzte der Index unter 24.600 Punkte zurück, bevor am Abend eine moderate Erholung einsetzte. Der Tag endete bei 24.616 Punkten. Auf Xetra wurde ein deutlicher Tagesverlust ausgewiesen.

Von 40 Werten schlossen lediglich vier im Plus, während 36 Titel nachgaben. Zu den stärksten Aktien zählten:

Deutsche Börse +1,74 Prozent

RWE +1,42 Prozent

Fresenius Medical Care +1,14 Prozent

Am Tabellenende lagen:

Volkswagen VZ -4,67 Prozent

BMW -4,45 Prozent

adidas -3,95 Prozent

Die Handelsspanne betrug 326 Punkte.

DAX Prognose - Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der DAX weiterhin unter der SMA20 (24.589 Punkte). Solange der Index unter dieser Durchschnittslinie bleibt, dominiert das bärische Szenario.

Mögliche Abwärtsziele:

24.395/375 Punkte

24.145/130 Punkte

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Erst ein dynamischer Ausbruch über diese Linie würde das kurzfristige Bild stabilisieren. Eine neutrale Bewertung wäre erst bei einer Etablierung über der SMA50 (24.906 Punkte) gerechtfertigt.

Kurzfristige Einschätzung (1h): bärisch

DAX Prognose - 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat sich das Bild weiter eingetrübt. Der DAX konnte sich nicht nachhaltig über der SMA200 halten und notiert inzwischen darunter. Damit erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben.

Die SMA200 (25.087 Punkte) bleibt die zentrale Marke für eine mögliche Stabilisierung. Erst bei einer Rückeroberung dieser Linie würde sich das technische Bild verbessern. Darüber wären SMA20 (24.976 Punkte) und SMA50 (25.047 Punkte) die nächsten Hürden.

Solange der DAX unter der SMA200 bleibt, bleibt das Risiko weiterer Schwäche bestehen.

Kurzfristige Einschätzung (4h): bärisch

DAX aktuell vorbörslich am 03.03.2026

Der DAX notiert am Morgen bei 24.381 Punkten und damit:

414 Punkte unter der ersten Notierung vom Vortag

235 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

Die kurzfristige Ausgangslage bleibt angespannt.

DAX Prognose für heute - Handelsmarken

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 24.381 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

24.401/03 – 24.424/26 – 24.445/47 – 24.461/63 – 24.482/84 – 24.503/10 – 24.523/25 – 24.540/42 – 24.557/59 – 24.577/79

Oberhalb von 24.577/79 Punkten:

24.593/95 – 24.611/13 – 24.630/32 – 24.649/51 – 24.677/79 – 24.695/97 – 24.712/14 – 24.734/36 – 24.752/54

Short-Szenario

Bleibt der DAX unter 24.381 Punkten, rücken folgende Marken in den Fokus:

24.378/76 – 24.356/54 – 24.333/31 – 24.315/13 – 24.299/97 – 24.278/76 – 24.258/56 – 24.240/38 – 24.223/21 – 24.205/03 – 24.188/86

Darunter:

24.163/61 – 24.148/46 – 24.126/24 – 24.110/08 – 24.090/88 – 24.075/73 – 24.055/53 – 24.039/37 – 24.019/17 – 23.996/94 – 23.980/78 – 23.965/63 – 23.945/43 – 23.928/26 – 23.910/08 – 23.889/87

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

24.414/66

24.537/89

24.717/66

24.855

24.906/61/75

25.011/47/70

25.104/49/77

25.257

Unterstützungen:

24.361

24.224

24.118

24.049

23.919

23.887/35

Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Handelsspanne:

24.484 / 24.579 bis 24.205 / 24.053 Punkte

Markterwartung (basierend auf dem Setup):

Bullisches Szenario: 45 Prozent

Bärisches Szenario: 55 Prozent

Die DAX Prognose favorisiert damit aktuell ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 42 und signalisiert weiterhin „Fear“.

Vor einer Woche: 36 (Fear)

Vor einem Monat: 63 (Greed)

Vor einem Jahr: 20 (Extreme Fear)

Werte unter 50 gelten als bärisch, extreme Werte unter 30 deuten häufig auf überverkaufte Marktphasen mit möglicher Gegenbewegung hin.

Fazit - DAX Prognose und DAX aktuell im Überblick

Der DAX aktuell bleibt technisch angeschlagen. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominiert das bärische Szenario. Entscheidende Marken sind kurzfristig 24.381 Punkte auf der Unterseite sowie die SMA200 im 4h-Chart auf der Oberseite.

Solange diese Hürden nicht nachhaltig zurückerobert werden, bleibt die DAX Prognose für den heutigen Handelstag defensiv ausgerichtet.

