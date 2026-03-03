DAX Prognose 03.03.2026: DAX Aktuell unter Druck

- Technisches Bild klar bärisch
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.795 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index ist mit einem GAP down in den vorbörslichen Handel gestartet. Die Bullen konnten den Index aber rasch stabilisieren und wieder aufwärtsschieben. Die Entlastungsbewegung ging am Vormittag bis in den Bereich der 24.900 Punkte. Dem Index ist es aber nicht gelungen, sich über dieser Marke festzusetzen. Es ging nachfolgend wieder abwärts. Der DAX setzte bis zum Nachmittag unter die 24.600 Punkte-Marke zurück, konnte sich hier aber stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder aufwärts an und über die 24.700 Punkte-Marke laufen. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte der Index zunächst etwas zulegen, gab dann aber wieder nach. Der DAX ging bei 24.616 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
Technisches Bild klar bärisch
Der DAX aktuell notiert unter SMA20 (1h) und unter SMA200 (4h). Solange diese Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden, bleibt die DAX Prognose kurzfristig abwärtsgerichtet.
-
24.381 Punkte als Schlüsselmarke
Oberhalb dieser Marke besteht Erholungspotenzial in Richtung 24.577 Punkte. Darunter rücken sukzessive tiefere Unterstützungen bis unter 24.000 Punkte in den Fokus.
-
Sentiment weiterhin im Angstbereich
Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 42 („Fear“). Die Marktstimmung bleibt angespannt, ohne jedoch ein Extremniveau zu signalisieren.
DAX aktuell: Rückblick auf den 02.03.2026
Der DAX ist gestern bei 24.795 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und eröffnete mit einem Gap abwärts. Zwar gelang den Bullen am Vormittag eine Stabilisierung bis in den Bereich von 24.900 Punkten, ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke blieb jedoch aus.
Im weiteren Handelsverlauf setzte der Index unter 24.600 Punkte zurück, bevor am Abend eine moderate Erholung einsetzte. Der Tag endete bei 24.616 Punkten. Auf Xetra wurde ein deutlicher Tagesverlust ausgewiesen.
Von 40 Werten schlossen lediglich vier im Plus, während 36 Titel nachgaben. Zu den stärksten Aktien zählten:
-
Deutsche Börse +1,74 Prozent
-
RWE +1,42 Prozent
-
Fresenius Medical Care +1,14 Prozent
Am Tabellenende lagen:
-
Volkswagen VZ -4,67 Prozent
-
BMW -4,45 Prozent
-
adidas -3,95 Prozent
Die Handelsspanne betrug 326 Punkte.
DAX Prognose - Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notiert der DAX weiterhin unter der SMA20 (24.589 Punkte). Solange der Index unter dieser Durchschnittslinie bleibt, dominiert das bärische Szenario.
Mögliche Abwärtsziele:
-
24.395/375 Punkte
-
24.145/130 Punkte
Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Erst ein dynamischer Ausbruch über diese Linie würde das kurzfristige Bild stabilisieren. Eine neutrale Bewertung wäre erst bei einer Etablierung über der SMA50 (24.906 Punkte) gerechtfertigt.
Kurzfristige Einschätzung (1h): bärisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose - 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hat sich das Bild weiter eingetrübt. Der DAX konnte sich nicht nachhaltig über der SMA200 halten und notiert inzwischen darunter. Damit erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben.
Die SMA200 (25.087 Punkte) bleibt die zentrale Marke für eine mögliche Stabilisierung. Erst bei einer Rückeroberung dieser Linie würde sich das technische Bild verbessern. Darüber wären SMA20 (24.976 Punkte) und SMA50 (25.047 Punkte) die nächsten Hürden.
Solange der DAX unter der SMA200 bleibt, bleibt das Risiko weiterer Schwäche bestehen.
Kurzfristige Einschätzung (4h): bärisch
DAX aktuell vorbörslich am 03.03.2026
Der DAX notiert am Morgen bei 24.381 Punkten und damit:
-
414 Punkte unter der ersten Notierung vom Vortag
-
235 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
Die kurzfristige Ausgangslage bleibt angespannt.
DAX Prognose für heute - Handelsmarken
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 24.381 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:
24.401/03 – 24.424/26 – 24.445/47 – 24.461/63 – 24.482/84 – 24.503/10 – 24.523/25 – 24.540/42 – 24.557/59 – 24.577/79
Oberhalb von 24.577/79 Punkten:
24.593/95 – 24.611/13 – 24.630/32 – 24.649/51 – 24.677/79 – 24.695/97 – 24.712/14 – 24.734/36 – 24.752/54
Short-Szenario
Bleibt der DAX unter 24.381 Punkten, rücken folgende Marken in den Fokus:
24.378/76 – 24.356/54 – 24.333/31 – 24.315/13 – 24.299/97 – 24.278/76 – 24.258/56 – 24.240/38 – 24.223/21 – 24.205/03 – 24.188/86
Darunter:
24.163/61 – 24.148/46 – 24.126/24 – 24.110/08 – 24.090/88 – 24.075/73 – 24.055/53 – 24.039/37 – 24.019/17 – 23.996/94 – 23.980/78 – 23.965/63 – 23.945/43 – 23.928/26 – 23.910/08 – 23.889/87
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
-
24.414/66
-
24.537/89
-
24.717/66
-
24.855
-
24.906/61/75
-
25.011/47/70
-
25.104/49/77
-
25.257
Unterstützungen:
-
24.361
-
24.224
-
24.118
-
24.049
-
23.919
-
23.887/35
Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten
Erwartete Handelsspanne:
24.484 / 24.579 bis 24.205 / 24.053 Punkte
Markterwartung (basierend auf dem Setup):
-
Bullisches Szenario: 45 Prozent
-
Bärisches Szenario: 55 Prozent
Die DAX Prognose favorisiert damit aktuell ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.
Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 42 und signalisiert weiterhin „Fear“.
-
Vor einer Woche: 36 (Fear)
-
Vor einem Monat: 63 (Greed)
-
Vor einem Jahr: 20 (Extreme Fear)
Werte unter 50 gelten als bärisch, extreme Werte unter 30 deuten häufig auf überverkaufte Marktphasen mit möglicher Gegenbewegung hin.
Fazit - DAX Prognose und DAX aktuell im Überblick
Der DAX aktuell bleibt technisch angeschlagen. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominiert das bärische Szenario. Entscheidende Marken sind kurzfristig 24.381 Punkte auf der Unterseite sowie die SMA200 im 4h-Chart auf der Oberseite.
Solange diese Hürden nicht nachhaltig zurückerobert werden, bleibt die DAX Prognose für den heutigen Handelstag defensiv ausgerichtet.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
