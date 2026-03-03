Nasdaq Prognose 03.03.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Chartcheck & Kurszielen

- Technisches Gesamtbild bleibt bärisch
Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.559 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tagestief. Er konnte sich nachfolgend moderat, am Nachmittag dann, nach einer längeren Konsolidierung dynamisch erholen. Es ging bis zum Abend aufwärts. Der Nasdaq konnte sich im Zuge dessen über die 25.000 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht etablieren. Es ging im weiteren Handelsverlauf gab der Index moderat Substanz ab, konnte aber einen Tagesschluss im Bereich der 25.000 Punkte formatieren. Im Rahmen des Frühhandels setzte sich aber Schwäche durch.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Technisches Gesamtbild bleibt bärisch
Sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart notiert der Nasdaq unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Solange diese Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden, dominiert in der aktuellen Nasdaq Analyse die Abwärtsrisikostruktur.
-
SMA200 bleibt zentrale Schlüsselmarke
Der Index ist zuletzt mehrfach im Bereich der SMA200 gescheitert. Erst ein dynamischer und stabiler Ausbruch über diese Linie würde die Nasdaq Prognose spürbar aufhellen und weiteres Erholungspotenzial eröffnen.
-
Übergeordnet höhere Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse
Mit einer Szenario-Gewichtung von 60 % für die Unterseite bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose leicht negativ. Unterhalb von 24.719 Punkten könnten die nächsten Unterstützungen zügig angelaufen werden.
Rückblick: Nasdaq mit dynamischer Erholung, aber ohne nachhaltigen Ausbruch
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.559 Punkten und markierte bereits früh das Tagestief. Nach einer längeren Konsolidierung setzte am Nachmittag eine dynamische Erholung ein. Der Index stieg bis in den Bereich von 25.000 Punkten, konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig etablieren.
Im weiteren Handelsverlauf kam es zu moderaten Abgaben, der Tagesschluss lag dennoch im Bereich der 25.000-Punkte-Marke. Im Frühhandel dominierte erneut Schwäche.
Handelsdaten vom 02.03.2026 (08:00–22:00 Uhr):
-
Tageshoch: 25.070 Punkte
-
Tagestief: 24.447 Punkte
-
Tagesschluss: 24.991 Punkte
-
Tagesrange: 623 Punkte
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigte sich zunächst ein schwaches Bild:
-
Der Nasdaq notierte am Morgen unter der SMA20 (24.843 Punkte).
-
Erst am Nachmittag gelang der dynamische Ausbruch über:
-
SMA20
-
SMA50 (24.837 Punkte)
-
SMA200 (24.923 Punkte)
-
Allerdings konnte sich der Index nicht nachhaltig über der SMA200 halten. Im Frühhandel fiel der Nasdaq wieder unter alle drei Durchschnittslinien zurück.
Technische Bewertung (1h-Chart)
Das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch:
-
Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht weiteres Abwärtspotenzial.
-
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
-
24.440/20 Punkte
-
24.150/30 Punkte
-
Erst ein dynamischer und nachhaltiger Anstieg über alle drei gleitenden Durchschnitte würde das Chartbild aufhellen. Besonders die SMA200 erweist sich weiterhin als zentrale Widerstandszone, an der der Index zuletzt mehrfach scheiterte.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Bild ebenfalls angeschlagen:
-
Die Erholung in der Vorwoche führte den Nasdaq bis knapp über die SMA200 (25.210 Punkte).
-
Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Marke gelang jedoch nicht.
-
Zu Wochenbeginn fiel der Index unter die SMA50 (24.928 Punkte).
-
Ein erneuter Anstieg bis an die SMA20 (24.915 Punkte) scheiterte ebenfalls.
Im gestrigen Handel prallte der Nasdaq erneut an diesen Durchschnittslinien ab. Zusätzlich liegen SMA20 und SMA50 aktuell eng beieinander, was einen Ausbruch erschwert und Momentum erfordert.
Technische Bewertung (4h-Chart)
-
Solange der Nasdaq unter der SMA50 notiert, bleibt das übergeordnete Bild bärisch.
-
Erst eine nachhaltige Rückeroberung der SMA20 würde für Entspannung sorgen.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch
Nasdaq Prognose für heute (03.03.2026)
Aktueller Stand am Morgen: 24.719 Punkte
(+160 Punkte im Vergleich zum Vortag zur gleichen Zeit)
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq über 24.719 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Ziele bei:
24.738/40 → 24.756/58 → 24.776/78 → 24.793/95 → 24.813/15 → 24.836/38 → 24.856/58 → 24.890/92 → 24.911/13 → 24.930/32 → 24.948/50 → 24.969/71
Oberhalb von 24.969/71 Punkten:
25.014/16 → 25.037/39 → 25.061/63 → 25.085/87 → 25.102/04 → 25.119/21 → 25.141/43 → 25.163/65 → 25.181/83 → 25.202/04 → 25.223/25 → 25.244/46 → 25.260/62 → 25.285/87
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 24.719 Punkten festsetzen, ergeben sich folgende Abwärtsziele:
24.703/01 → 24.683/81 → 24.666/64 → 24.641/39 → 24.622/20 → 24.604/02 → 24.584/82 → 24.563/61 → 24.544/42 → 24.523/21 → 24.505/03 → 24.484/82
Unterhalb von 24.484/82 Punkten:
24.468/66 → 24.451/49 → 24.399/97 → 24.380/78 → 24.362/60 → 24.344/42 → 24.328/26 → 24.310/08 → 24.288/86 → 24.265/63 → 24.244/42
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
-
24.837/43
-
24.915/20/23/28
-
25.027
-
25.210
-
25.320/52
-
25.453
-
25.554
Unterstützungen
-
24.541
-
24.390
-
24.291
-
23.945
-
23.881
Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten
Erwartete Handelsspanne für heute:
24.911 / 25.087 Punkte auf der Oberseite
24.561 / 24.449 Punkte auf der Unterseite
Markterwartung auf Basis des Setups:
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %
Die Bewertung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Fazit der Nasdaq Prognose
Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart ein weiterhin bärisch geprägtes Gesamtbild. Entscheidende Hürden bleiben die SMA20, SMA50 und insbesondere die SMA200.
Solange diese Durchschnittslinien nicht nachhaltig zurückerobert werden, überwiegt das Risiko weiterer Abgaben. Ein dynamischer Ausbruch über die eng beieinanderliegenden gleitenden Durchschnitte wäre notwendig, um die kurzfristige Nasdaq Prognose deutlich aufzuhellen.
FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse (03.03.2026)
Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig bärisch. Sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart notiert der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf anhaltenden Abwärtsdruck hindeutet.
Warum ist die Nasdaq Analyse derzeit negativ?
Die Nasdaq Analyse zeigt, dass der Index mehrfach an der SMA200 gescheitert ist und sich nicht nachhaltig über der SMA20 und SMA50 etablieren konnte. Solange diese Widerstände nicht zurückerobert werden, bleibt das Chartbild angeschlagen.
Welche Marken sind heute entscheidend?
Auf der Oberseite ist der Bereich um 24.837 bis 25.027 Punkte relevant. Auf der Unterseite stehen 24.541 sowie 24.390 Punkte im Fokus. Ein Bruch dieser Marken könnte jeweils Folgebewegungen auslösen.
Was würde die Nasdaq Prognose aufhellen?
Ein dynamischer Anstieg über die SMA20, SMA50 und insbesondere über die SMA200 würde das technische Bild deutlich verbessern. Entscheidend ist eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Durchschnittslinien.
Welche Tagesrange wird erwartet?
Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 24.449 und 25.087 Punkten. Die höhere Eintrittswahrscheinlichkeit liegt aktuell auf der Unterseite.
