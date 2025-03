Chart des Tages 🔴 Öl(04.03.2025)

Die Ölpreise sind auf ein Dreimonatstief gefallen, wobei Brent-Rohöl auf 71,26 $ pro Barrel gefallen ist, da der Marktdruck aus mehreren Richtungen zunimmt. Der Referenzwert ist seit Mitte Januar um mehr als 10 % gefallen, wobei WTI bei etwa 68 $ gehandelt wird, da mehrere SchlĂŒsselfaktoren zusammenkommen, die eine pessimistische Stimmung erzeugen. â–ș Brent Öl ISIN: XC0009677409 | Ticker: OIL OPEC+ ĂŒberrascht MĂ€rkte mit Produktionssteigerung Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In einem unerwarteten Schritt, der den Rohölpreis abstĂŒrzen ließ, kĂŒndigte die OPEC+ an, dass sie ihre PlĂ€ne zur Steigerung der Produktion um 138.000 Barrel pro Tag ab April umsetzen wird. Dies ist die erste einer Reihe von monatlichen Erhöhungen, die bis 2026 schrittweise insgesamt 2,2 Millionen Barrel pro Tag wiederherstellen werden. Die Koalition erklĂ€rte zwar, dass diese „schrittweise Erhöhung je nach Marktbedingungen ausgesetzt oder rĂŒckgĂ€ngig gemacht werden kann“, doch die Entscheidung ĂŒberraschte die HĂ€ndler, die angesichts der Tatsache, dass das derzeitige Preisniveau fĂŒr viele Mitglieder zu niedrig ist, um die Staatsausgaben zu decken, allgemein mit einer weiteren Verschiebung gerechnet hatten. Trump-Zölle lösen MarktvolatilitĂ€t aus Die EinfĂŒhrung neuer Zölle durch PrĂ€sident Trump hat den Druck auf die ÖlmĂ€rkte weiter erhöht. Seit Dienstag erhebt die Regierung Zölle in Höhe von 25 % auf die meisten Importe aus Kanada und Mexiko, wobei eine Abgabe in Höhe von 10 % speziell auf kanadische Energieprodukte, einschließlich Rohöl, erhoben wird. China hat sofort mit Gegenmaßnahmen gegen US-Agrarprodukte reagiert, was die Sorge vor einem umfassenderen Handelskrieg schĂŒrt, der das globale Wirtschaftswachstum und die Ölnachfrage dĂ€mpfen könnte. AngebotsĂŒberschuss droht Schon vor der Entscheidung der OPEC+, die Fördermenge zu erhöhen, hatte die Internationale Energieagentur fĂŒr dieses Jahr einen weltweiten ÖlförderĂŒberschuss von 450.000 Barrel pro Tag prognostiziert. Dieses Überangebotsszenario besteht trotz der frĂŒheren ProduktionskĂŒrzungen der Koalition weiter, da die wachsende Produktion aus Nicht-OPEC-Quellen – darunter die USA, Brasilien, Kanada und Guyana – das Verbrauchswachstum weiterhin ĂŒbersteigt. Saudi-Arabien steht unter finanziellem Druck Das komplexe Bild wird noch komplizierter, da Saudi Aramco eine erhebliche KĂŒrzung der weltweit grĂ¶ĂŸten Dividende angekĂŒndigt hat, wodurch sich die erwartete GesamtausschĂŒttung von 124 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf etwa 85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 verringert. Diese KĂŒrzung spiegelt die angespannte Finanzlage von Aramco wider, die sich innerhalb von nur einem Jahr von einer NettoliquiditĂ€t von 27 Milliarden US-Dollar zu einer Nettoverschuldung entwickelt hat. Da der Brent-Preis in diesem Jahr im Durchschnitt unter 77 US-Dollar pro Barrel liegt – weit unter den ĂŒber 90 US-Dollar, die fĂŒr den Ausgleich des saudi-arabischen Haushalts erforderlich sind – steht das Königreich vor schwierigen finanzpolitischen Entscheidungen. Marktausblick Analysten bleiben hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten fĂŒr Öl vorsichtig. Die Citigroup ist der Ansicht, dass die Produktionssteigerung der OPEC+ „in die Richtung geht“, die sie gefordert hat, nĂ€mlich einen RĂŒckgang des Brent-Preises auf 60 bis 65 US-Dollar pro Barrel in den nĂ€chsten 6 bis 12 Monaten. Warren Patterson von der ING Groep stellte fest, dass Öl „an zwei Fronten unter Druck steht“, sowohl durch die Angebotssteigerung der OPEC+ als auch durch die US-Zölle, wobei Vergeltungsmaßnahmen die Wachstums- und Nachfrageaussichten wahrscheinlich „weiter eintrĂŒben“ werden. HĂ€ndler beobachten die Entwicklungen in der globalen Handelspolitik und die Disziplin der Produzenten als SchlĂŒsselfaktoren fĂŒr die Preisentwicklung in den kommenden Monaten genau. Brent Öl Chartanalyse – Daily: Derzeit testet Öl erneut die starke UnterstĂŒtzung bei etwa 70,90 USD, ein Niveau, das seit September letzten Jahres zu Umkehrungen gefĂŒhrt hat. Wenn diese UnterstĂŒtzung nachgibt, könnten BĂ€ren das September-Tief bei 69,60 USD ins Visier nehmen. Auf der anderen Seite werden Bullen auf starken Widerstand bei etwa 74,50 USD stoßen. Der RSI zeigt eine rĂŒcklĂ€ufige Divergenz mit niedrigeren HöchststĂ€nden, wĂ€hrend sich der MACD nach einem rĂŒcklĂ€ufigen Crossover weiter ausweitet. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!

