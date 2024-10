Chart des Tages 🔴 Rohstoff Gold (18.10.2024)

Gold-Futures stiegen erstmals über die Marke von 2.700 $ pro Unze und erreichten damit ein neues Allzeithoch, während das Edelmetall der konventionellen Marktdynamik trotzt. Der Dezember-Kontrakt erreichte 2.725,40 $, ein Plus von 0,66 %, während Spotgold um 0,71 % auf 2.711,94 $ stieg. Die beeindruckende Performance von Goldbarren erfolgt vor dem Hintergrund eines erstarkenden US-Dollars, der in den letzten drei Wochen um etwa 4 % zugelegt hat. Diese trotzige Umkehrkorrelation unterstreicht die einzigartigen Faktoren, die die aktuelle Goldrallye antreiben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Geopolitische Spannungen stehen weiterhin im Vordergrund, wobei der anhaltende Nahostkonflikt, insbesondere der Krieg zwischen Israel und der Hamas, die Risikoscheu schürt. Jüngste Entwicklungen, darunter die gemeldete Eliminierung eines wichtigen Hamas-Führers, haben die Bedenken des Marktes weiter verstärkt und die Kapitalströme trotz der Dollarstärke in sichere Anlagen getrieben. Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Da die Umfragen unterschiedliche Ergebnisse zeigen, stellen sich die Anleger zunehmend auf mögliche Volatilität ein. Diese „Wahlabsicherungsstrategie“ hat sich in wachsenden Long-Positionen bei Gold manifestiert, da die Marktteilnehmer versuchen, ihre Portfolios vor möglichen politischen Turbulenzen zu diversifizieren. Erwartete Maßnahmen der Zentralbanken beeinflussen weiterhin den Goldpreis. Während der jüngste aggressive Ton der Federal Reserve die Stärke des Dollars unterstützt hat, preisen die Anleger mittelfristig weiterhin potenzielle Zinssenkungen ein. Diese zukunftsorientierte Stimmung könnte zur Attraktivität von Gold beitragen, selbst angesichts eines stärkeren Dollars. Die Nachfrage ist weiterhin robust, da die Zentralbanken ihre Goldkäufe fortsetzen. Westliche institutionelle Investoren zeigen erneut Interesse an goldgedeckten ETFs, deren Bestände im fünften Monat in Folge Zuwächse verzeichnen, die längste Serie seit 2020. Die Marktstimmung im Goldsektor ist nach wie vor ausgesprochen optimistisch. Auf der jüngsten LBMA-Konferenz prognostizierten Branchenexperten einen Goldpreis von 2.917 US-Dollar pro Unze bis Ende Oktober 2025 und unterstrichen damit die positiven langfristigen Aussichten für das Edelmetall. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die rekordverdächtige Erholung des Goldpreises trotz der jüngsten Dollarstärke stattfindet und auf eine Kombination aus geopolitischer Risikoprämie, Absicherung vor den Wahlen, starker physischer und ETF-Nachfrage und langfristig erwarteter Geldpolitik zurückzuführen ist. Da die globalen Unsicherheiten anhalten, stößt Gold weiterhin auf großes Interesse bei den Anlegern, durchbricht wichtige technische Niveaus und behauptet seine Rolle als bevorzugter sicherer Hafen. Die Fähigkeit des Edelmetalls, sich angesichts eines stärkeren Dollars zu erholen, unterstreicht das komplexe Zusammenspiel der Faktoren, die derzeit den Goldmarkt beeinflussen.  Gold im Tageschart Gold wird heute um 0,7 % höher gehandelt. Es hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die erste Unterstützung wird das zuvor erreichte Hoch von 2685 $ pro Unze sein. Darunter befindet sich auch ein 15-Tage-SMA, der bei Damit die Bären wieder die Kontrolle übernehmen können, muss die Unterstützung, die zuvor bei einem Hoch und dann bei einem 15-Tage-SMA festgelegt wurde, durchbrochen werden. Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.