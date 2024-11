Chart des Tages 🔴 S&P 500 (01.11.2024)

Die US-Indizes verzeichneten gestern einen weiteren Tag mit einem starken Ausverkauf. Der Auslöser für die Rückgänge scheint eine Kombination aus Quartalsberichten von BigTech-Unternehmen und wachsender Unsicherheit über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in der nächsten Woche zu sein. Der S&P 500 / US500 erholt sich heute leicht (+0,10 %) auf 5.750 Punkte. Der entscheidende Faktor für den heutigen Handelstag werden jedoch wahrscheinlich die NFP-Arbeitsmarktdaten sein, die vor Eröffnung der Kassa-Session veröffentlicht werden.

Die Indizes S&P 500 / US500 und Nasdaq / US100 preisen einen Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen am Dienstag ein. In den letzten Monaten haben wir eine sehr enge Korrelation zwischen der Wahrscheinlichkeit eines Sieges des republikanischen Präsidentschaftskandidaten und den Gewinnen an der Börse beobachtet.

Da der „letzte Tag" näher rückt, ist die Unsicherheit der Anleger auf einem Rekordniveau, was zu Gewinnmitnahmen bei den Anlegern führt, die auf einen Sieg Trumps setzen.

S&P 500 / US500 im Tageschart Der Indexpreis markierte einen lokalen Höchststand von über 5.900 Punkten, und seitdem verlieren die Bullen langsam an Schwung. Der gestrige Ausverkauf drückte den Preis auf das Unterstützungsniveau um 5.730 Punkte. Wenn der Verkaufsdruck anhält, könnte das nächste Ziel für die aktuelle Bewegung der Bereich über 5.650 Punkten sein. Quelle: xStation5 von XTB

