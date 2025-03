Chart des Tages 🔴 S&P 500 (12.03.2025)

Die Indizes an der Wall Street verzeichnen im Vorfeld der heute um 13:30 Uhr anstehenden Ver√∂ffentlichung der US-VPI-Daten f√ľr Februar leichte Gewinne. Die Anleger scheinen zu hoffen, dass die Ergebnisse den Markt entlasten und leicht unter oder im Rahmen der Erwartungen liegen werden. Ein Blick auf die j√ľngsten Positionierungsdaten der Optionsh√§ndler f√ľr den S&P 500 zeigt, dass der Verkaufsdruck in dieser Gruppe seit gestern zugenommen hat. Unterdessen ist das Gamma (GEX) zwar immer noch negativ, aber gestiegen, was darauf hindeuten k√∂nnte, dass sich der Abw√§rtsdruck an der Wall Street zu stabilisieren beginnt. Ein optimistischer VPI-Bericht k√∂nnte als Ausl√∂ser f√ľr einen Aufschwung nach der j√ľngsten Reihe von R√ľckg√§ngen am US-Markt dienen. 13:30 Uhr dt. Zeit¬†USA, VPI-Inflation f√ľr Februar: erwartet 2,9% im Jahresvergleich gegen√ľber 3% zuvor (0,3% im Monatsvergleich gegen√ľber 0,5% zuvor) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Kern-VPI: 3,2% im Jahresvergleich gegen√ľber 3,3% zuvor (0,3% im Monatsvergleich gegen√ľber¬†0,4% zuvor) Dennoch scheint die Marktstimmung in den USA zumindest bis zur Ver√∂ffentlichung des VPI ged√§mpft zu bleiben, da die Anleger das Risiko einer m√∂glichen Entt√§uschung einsch√§tzen m√ľssen. Die j√ľngsten VPI- und PPI-Werte f√ľr Januar zeigten einen Anstieg der Inflation, der durch die PCE-Daten nicht best√§tigt wurde. Die j√ľngsten Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Inflationserwartungen in den USA gestiegen sind, was darauf hindeuten k√∂nnte, dass der Verbraucherpreisindex f√ľr Februar die Prognosen √ľbertreffen k√∂nnte. Dieses Szenario scheint aus Sicht der aktuellen B√∂rsenstimmung und der Erwartungen an die Politik der Federal Reserve das "riskanteste" zu sein. Die Anleger rechnen nach wie vor mit einer Zinssenkung im Mai, insbesondere nach den j√ľngsten entt√§uschenden Verbrauchsdaten und den gemischten ISM-Werten f√ľr das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor. ¬† S&P 500 / US500 Analyse im Tageschart Der S&P 500-Futures-Kontrakt (US500) erholt sich leicht von den j√ľngsten Tiefstst√§nden und konnte sich relativ zum 23,6%-Fibonacci-Retracement der Aufw√§rtswelle von 2022 erholen. Der erste signifikante Widerstand liegt bei etwa 5800 Punkten, wo sich der EMA200 der 200-Sitzung (rote Linie) befindet. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† BROKERWAHL 2025

Abstimmen und mit Gl√ľck gewinnen XTB setzt auf Ihre Stimme!

Abstimmen und mit etwas Gl√ľck gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern wertvolle Preise

Hier abstimmen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.