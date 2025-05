CHART des Tages 🔴 S&P 500 (19.05.2025)

Die Futures auf den S&P 500 beenden ihre einwöchige Gewinnserie und fallen zu Handelsbeginn um fast 1,2 %. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody's hat die Stimmung zum Verkauf amerikanischer Werte wieder angeheizt – Aktien geben nach, während steigende Renditen für Staatsanleihen die Kosten für den Schuldendienst der USA in den Vordergrund rücken. ►S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Seit dem 22. April hatten die US-Indizes die Verluste aus zwei Monaten wieder wettgemacht, die durch neue Runden von Donald Trumps Handelskriegszöllen ausgelöst worden waren. Der US500 schloss letzte Woche an der Schwelle zur psychologisch wichtigen Marke von 6.000 Punkten und streifte damit den überkauften Bereich (RSI > 70). Quelle: xStation5 von XTB Jahrelang waren Schulden Amerikas wichtigstes Exportgut, und der unerschütterliche Glaube an die Einzigartigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der USA ermöglichte es dem Land, Rekordkapitalbeträge zu mobilisieren. Diese Lage könnte sich nun ändern, nachdem Moody's – die letzte der drei großen Ratingagenturen (neben S&P und Fitch) – die Bonität der Vereinigten Staaten herabgestuft hat. Die Begründung von Moody's spiegelt die Themen wider, mit denen Donald Trump im Wahlkampf 2024 geworben hat. Im Mittelpunkt steht die unaufhaltsam steigende Staatsverschuldung. Von 2012 bis 2024 stieg die Schuldenquote von 70 % auf 98 %, und keine der beiden Parteien hat dauerhafte Maßnahmen vorgeschlagen, um die Schuldenspirale zu stoppen. Auch die Kosten für den Schuldendienst steigen, was sich in höheren Renditen für Staatsanleihen widerspiegelt. Moody's stellt fest, dass die Zinsen für die Staatsverschuldung im Jahr 2024 18 % der Einnahmen ausmachten, gegenüber 9 % im Jahr 2021. Obwohl Präsident Trump seit seinem Wahlkampf einen Schuldenabbau fordert, deuten die Maßnahmen seiner Regierung – und die Prognosen von Moody's – nicht auf schnelle Fortschritte hin. Das Haushaltsdefizit für 2025 ist fast 210 Milliarden Dollar höher als 2024, und die geplanten Steuersenkungen können angesichts der Bemühungen um eine Deeskalation des Handelskriegs möglicherweise nicht vollständig durch Zölle gedeckt werden. Die für 2026 geplanten Kürzungen bei den Sozialprogrammen würden die Bundesausgaben nur um etwa 15 % reduzieren, wobei die größten Ausgaben (z. B. Medicare und Zinszahlungen) weitgehend unangetastet blieben. Trotz Trumps Agenda prognostiziert Moody's, dass die US-Schulden bis 2035 134 % des BIP erreichen werden.  Die Vereinigten Staaten sind aus dem Club der bestbewerteten staatlichen Kreditnehmer ausgeschieden. Es ist jedoch zu beachten, dass die meisten Volkswirtschaften, die noch mit AAA bewertet sind, selbst auf eine mögliche Statusänderung hin überprüft werden („u“ = under review, d. h. „wird überprüft“). Quelle: Bloomberg Finance L.P.    DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

