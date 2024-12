Wir stehen erst am Anfang der letzten Feiertagswoche an den Märkten. In diesem Zeitraum ist mit einer geringeren Marktliquidität und einer geringeren Volatilität zu rechnen. Dennoch beobachten wir beim wichtigsten Aktienindex S&P 500 eine interessante technische Struktur, die auf eine kurzfristige Korrektur hindeuten könnte. Dieses Szenario scheint auch durch die Saisonabhängigkeit im Zusammenhang mit dem Ende des Kalenderjahres gestützt zu werden. ► USDJPY ISIN: US78378X1072 | WKN: A0AET0 | Ticker: USDJPY Eine Analyse des Indexverhaltens über die letzten 10 Jahre zeigt, dass es in den letzten Tagen des Jahres und in den ersten Tagen des Folgejahres häufig zu einem deutlichen Trend zu Gewinnmitnahmen kam. Dies bezieht sich auf die letzten Tage des Jahres und die ersten drei Tage des neuen Jahres. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  In der obigen Grafik markiert eine vertikale Linie den letzten Handelstag an der US-Börse. Um dieses Datum herum ist eine deutliche Abschwächung des SP500-Index zu beobachten. Die Schwäche der Aktien kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden: Steuerliche Verlustoptimierung : Die Realisierung von Kapitalverlusten vor Ende des Kalenderjahres, um Gewinne auszugleichen und das zu versteuernde Einkommen zu senken.

Portfolio-Rebalancing und „Window Dressing “: Investmentfonds und institutionelle Anleger passen ihre Portfolios häufig an, bevor sie die Jahresendberichte fertigstellen.

Geringere Liquidität und Ferienzeit: Das Handelsvolumen geht in der Ferienzeit in der Regel zurück, da viele Marktteilnehmer Urlaub machen.  Quelle: xStation5 von XTB

