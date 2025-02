Die globalen Aktienm√§rkte setzen ihren Aufw√§rtstrend fort und erreichen neue Rekordh√∂hen. In dieser Analyse werfen wir einen genaueren Blick auf die US-Gewinnsaison und versuchen anhand von FactSet-Daten zu ermitteln, ob die starken Finanzberichte amerikanischer Unternehmen tats√§chlich die Marktstimmung antreiben. Bisher haben 77 % der S&P-500-Unternehmen ihre Ergebnisse gemeldet. ‚ĖļS&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zusammenfassung der US-Gewinnsaison 76 % der Unternehmen haben die Prognosen f√ľr den Gewinn je Aktie (EPS) √ľbertroffen, was leicht unter dem 5-Jahres- und 1-Jahres-Durchschnitt von 77 %, aber √ľber dem 10-Jahres-Durchschnitt von 75 % liegt. Das j√§hrliche Gewinnwachstum der berichtenden Unternehmen erreichte beeindruckende 16,9 % ‚Äď das beste Ergebnis seit dem 4. Quartal 2021. Ende Dezember rechnete der Konsens an der Wall Street mit einem Wachstum von etwa 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Bisher haben 42 Unternehmen entt√§uschende Prognosen f√ľr ihre Gewinne vorgelegt, w√§hrend 33 positive Prognosen abgegeben haben. Die Unternehmen, die ihre Gewinne gemeldet haben, haben die Erwartungen um durchschnittlich 7,3 % √ľbertroffen, verglichen mit einem 5-Jahres-Durchschnitt von 8,5 % und einem 10-Jahres-Durchschnitt von etwa 6,7 %.

62 % der S&P-500-Unternehmen haben die Umsatzerwartungen √ľbertroffen, was unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 69 % liegt, aber nur geringf√ľgig unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 64 %. Das Umsatzwachstum der S&P-500-Unternehmen liegt bei 5,2 % im Vergleich zu einem Anstieg von 5,9 % bei Unternehmen mit einem erheblichen Umsatzanteil au√üerhalb der USA (haupts√§chlich Big Tech). Im Durchschnitt √ľbertreffen die Unternehmen die Umsatzerwartungen um 0,8 %, w√§hrend der 5-Jahres-Durchschnitt f√ľr S&P-500-Umsatzsteigerungen bei 2,1 % und der 10-Jahres-Durchschnitt bei 1,4 % liegt.

Die Wall Street erwartet f√ľr das laufende 1. Quartal 2025 ein deutlich geringeres Gewinnwachstum mit Prognosen von 8,1 % im Jahresvergleich f√ľr das 1. Quartal und 9,9 % f√ľr das 2. Quartal 2025. Der Konsens f√ľr das Gesamtjahr 2025 geht von einem Gewinnwachstum von 12,7 % im Jahresvergleich aus.

Was die Gewinn√ľberraschungen betrifft, schnitten der Technologie- und der Finanzsektor am besten ab, w√§hrend Versorgungsunternehmen und Immobilienunternehmen hinterherhinkten. Der Sektor der nicht-zyklischen Konsumg√ľter erlebte rekordverd√§chtige √úberraschungen, wobei die durchschnittlichen Gewinne fast 15 % √ľber den Prognosen lagen. Ein starkes Gewinnwachstum verzeichneten Unternehmen wie Wynn Resorts, Carnival, MGM Resorts, CarMax und vor allem Amazon. Dieser Trend deutet auf eine anhaltende Konsumst√§rke hin und k√∂nnte ein positiver Indikator f√ľr das laufende Quartal sein. S&P 500 / US500 im Stundenchart Die S&P 500-Futures (US500) erreichen ab der zweiten Januarh√§lfte Rekordwerte, brechen aus einer symmetrischen Dreiecksformation aus und √ľberschreiten die 6100-Punkte-Marke. Das Forward-KGV liegt derzeit bei 22,2, verglichen mit einem 5-Jahres-Durchschnitt von 19,8 und einem 10-Jahres-Durchschnitt von 18,3. Unternehmen im S&P 500, die mehr als 50 % ihres Umsatzes im Inland erwirtschaften, haben im Jahresvergleich ein Gewinnwachstum von 14,4 % gemeldet, w√§hrend Unternehmen, die mehr als 50 % ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaften, im Jahresvergleich einen Gewinnanstieg von 20,8 % verzeichneten. Quelle: xStation5 Nasdaq / US100 im Stundenchart Unterdessen klettern die Nasdaq-Futures (US100) nach zwei j√ľngsten Abw√§rtsbewegungen auf neue Allzeithochs. Beide R√ľckg√§nge hatten nahezu identische Spannen, die jeweils etwa 1.300 Punkte betrugen. Wichtige Unterst√ľtzungsniveaus liegen zwischen 21.900 und 22.100 Punkten, definiert durch zuvor erfolgte Preisreaktionen und das 23,6 % Fibonacci-Retracement der letzten Aufw√§rtsbewegung. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade! ¬†

