Silber Prognose 2025 – Chart des Tages zeigt neue Rekordhochs und extreme Volatilität

- Silber erreichte neue historische Höchststände von über 53 USD/Unze, verzeichnete jedoch extreme Intraday-Volatilität (einschließlich einer Korrektur um 6 %), was das erhöhte Risiko auf dem Markt unterstreicht.
- Die Rallye wird durch einen Short-Squeeze und extrem niedrige Liquidität (die Silber-Leihsätze erreichten 30 %) angeheizt, was durch die geringe Größe des Marktes und die fehlende Unterstützung durch die Zentralbanken noch verstärkt wird.
- Die Analystenziele bleiben weiterhin sehr optimistisch (BofA bei 65 USD/Unze für 2026), während die technischen Aussichten darauf hindeuten, dass sich der Aufwärtstrend in Richtung 60 USD/Unze fortsetzen könnte, mit einer wichtigen Unterstützung bei 50 USD/Unze.
Silber zeigt derzeit extreme Volatilität – ein klares Signal, dass die Marktstimmung nicht mehr durchgehend bullisch ist. In der asiatischen Handelssitzung erreichte der Preis neue historische Hochs, wobei einige Analysten betonen, dass nun erstmals das Allzeithoch von Januar 1980 nachhaltig überschritten wurde. Während der Futures-Kontrakt damals unter 50 USD schloss, lag das tatsächliche Tageshoch bei rund 52,8 USD pro Unze.
►Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber
Zu Beginn des heutigen Handelstags kletterte der Silberpreis über 53 USD, bevor er kurz vor der europäischen Eröffnung um rund 6 % korrigierte. Direkt nach dem Start der europäischen Session stabilisierte sich der Preis wieder nahe 52 USD, also in der Nähe des gestrigen Schlusskurses.
Silber bleibt damit eines der volatilsten Edelmetalle überhaupt und reagiert deutlich stärker als Gold – sowohl bei Anstiegen als auch in Korrekturphasen. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei fast 80 %.
Die Performance von Silber wird nur noch von Platin übertroffen.. Quelle: Bloomberg Finance LP
Liquidität und Risikoanalyse
Die Marktmeinung ist eindeutig: Die Liquidität am Silbermarkt ist derzeit außergewöhnlich gering. Die Leihzinsen für Silber sind auf rund 30 % gestiegen, was zu einem massiven Short Squeeze geführt hat.
Da der Silbermarkt fünfmal kleiner ist als der Goldmarkt und zudem keine Nachfrage durch Zentralbanken existiert, besteht bei einer Marktkorrektur ein erhöhtes Risiko für deutliche Rückgänge – Schätzungen gehen von mindestens zehn Prozentpunkten aus.
Laut der neuesten Silber Prognose der Bank of America könnte der Preis 2026 auf 65 USD pro Unze steigen. Gleichzeitig sieht die Bank einen Goldpreis von bis zu 5.000 USD. Auch Goldman Sachs rechnet mit weiteren Kursgewinnen, weist jedoch darauf hin, dass sich Lagerbestände in London nach US-Zuflüssen wieder erhöhen könnten.
Technische Analyse und Ausblick
Technisch betrachtet ist Silber noch nicht so stark überkauft wie während der Rally von 2011. Das spricht dafür, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung weiterlaufen könnte.
Ein Ziel von 60 USD pro Unze erscheint plausibel – vorausgesetzt, Gold steigt auf rund 4.200 USD und das Gold-Silber-Verhältnis fällt auf etwa 70.
Technische Unterstützung: 50 USD pro Unze
Widerstand: knapp unter 55 USD pro Unze
Damit bleibt der Chart des Tages ein Beleg für die außergewöhnliche Dynamik am Silbermarkt. Anleger sollten jedoch die hohen Risiken und die geringe Marktliquidität im Blick behalten.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
💡 Fazit zur Silber Prognose
Die Silber Prognose 2025 zeigt: Das Edelmetall steht im Zentrum der Rohstoffmärkte. Kurzfristig bleibt das Bild volatil, langfristig sehen viele Analysten jedoch Potenzial für weitere Anstiege – insbesondere, wenn Gold seine Hausse fortsetzt. Der Chart des Tages verdeutlicht eindrucksvoll, wie stark Momentum, Liquidität und Markttechnik den Silberpreis derzeit beeinflussen.
