Chart des Tages 🔴 PLATINUM (29.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Platin Prognose: Überhitzte Rally endet abrupt

Makro & Edelmetalle: Börse aktuell ohne Safe-Haven-Support

Angebotsseite & Nachfrage: Langfristige Platin Prognose gemischt

Die Platin Prognose hat sich zuletzt spürbar eingetrübt. Börse aktuell steht das Edelmetall nach einer extrem starken Rally unter Druck. Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 2.472 USD kam es zu einer abrupten Korrektur von rund –5 %, eingebettet in einen breiten Ausverkauf am Edelmetallmarkt.

Gewinnmitnahmen, veränderte Zinserwartungen und ein nachlassendes Safe-Haven-Narrativ bestimmen derzeit das Marktgeschehen und rücken die kurzfristigen Risiken stärker in den Fokus. ► Platin WKN: 966554 | ISIN: XC0009665545 | Ticker: PLATINUM 🚀 Key Takeaways 📊 1. Platin Prognose: Überhitzte Rally endet abrupt Der jüngste Rücksetzer folgte auf eine außergewöhnliche Aufwärtsbewegung: 📈 +50 % Preisanstieg von Anfang Dezember bis zur asiatischen Sitzung

🚨 RSI bereits während der Rally klar im überkauften Bereich

📉 Korrektur nach Allzeithoch bei 2.472 USD

Erste Stabilisierung am 23,6-%-Fibonacci-Retracement Die technische Lage zeigt deutlich, dass die vorherige Euphorie kurzfristig zu weit gelaufen war. Für die Platin Prognose bedeutet das: Das Risiko weiterer Konsolidierung bleibt erhöht, solange keine neuen Impulse entstehen. 🌍 2. Makro & Edelmetalle: Börse aktuell ohne Safe-Haven-Support Auch das makroökonomische Umfeld belastet Platin: 🏦 Swap-Märkte sehen ~80 % Wahrscheinlichkeit für unveränderte Fed-Zinsen im Januar

📑 Vorsicht vor dem FOMC-Protokoll bremst Risikobereitschaft

🕊️ Hoffnungen auf geopolitische Entspannung führten zu Gewinnmitnahmen Nicht nur Platin, sondern der gesamte Edelmetallsektor geriet unter Druck: Gold: –1,4 %

Silber: –4 %

Palladium: –12 % Damit zeigt sich: Börse aktuell fehlt Edelmetallen der defensive Rückenwind, der die Rally zuvor getragen hatte. 🏭 3. Angebotsseite & Nachfrage: Langfristige Platin Prognose gemischt Fundamental bleibt das Bild zweigeteilt: 📉 Chronisches Angebotsdefizit dürfte sich 2026 abschwächen

🔧 Leicht rückläufige Industrienachfrage (Katalysatoren & Schmuck)

🔁 Preisverfall bei Palladium könnte Substitution von Platin fördern Zwar bleibt Platin strukturell wichtig für die Automobilindustrie, doch der World Platinum Investment Council erwartet mittelfristig eine Entspannung auf der Angebotsseite. Das limitiert das Aufwärtspotenzial und macht die Platin Prognose vorsichtiger als noch vor wenigen Wochen. 📌 Fazit: Platin Prognose vorsichtiger – Börse aktuell in der Konsolidierung Die Platin Prognose hat sich nach der extremen Rally klar eingetrübt. Börse aktuell dominiert eine Phase der Korrektur und Neuorientierung. Technisch war der Markt überkauft, makroökonomisch fehlen neue Impulse, und fundamental deutet sich mittelfristig eine Normalisierung an. 🟢 Chancen Langfristig weiterhin industrielle Relevanz

Klare technische Unterstützungszonen

Potenzial nach abgeschlossener Konsolidierung 🔴 Risiken Weitere Gewinnmitnahmen nach starker Rally

Schwächerer Safe-Haven-Charakter

Angebotsentspannung ab 2026 Fazit:

Kurzfristig bleibt die Platin Prognose defensiv, während die Börse aktuell auf neue geldpolitische oder geopolitische Impulse wartet. Für Anleger ist Geduld gefragt – nachhaltige Einstiegschancen entstehen erst nach Abschluss der Korrektur. Platinum Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

