Silber Prognose: Chart des Tages zeigt starke Rally über 110 USD

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Risiken treiben Silber

China als zentraler Preistreiber

Geringe Liquidität verstärkt Aufwärtsdynamik

Silber-Futures setzen ihre dynamische Aufwärtsbewegung fort und steigen um weitere 6,5 %, womit der Preis erneut über die Marke von 110 US-Dollar klettert. Dies geschieht trotz eines technischen Warnsignals aus der vorherigen Sitzung – eines Inverted Hammer im Tageschart. Der Chart des Tages unterstreicht jedoch: Die fundamentalen Treiber dominieren derzeit klar die technische Vorsicht. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Edelmetalle profitieren weiterhin von zunehmenden geopolitischen Spannungen, während eine historisch hohe Nachfrage aus China die Bewertungen auf neue Rekordniveaus treibt. Die aktuelle Entwicklung stärkt die kurzfristige wie mittelfristige Silber Prognose deutlich. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Was treibt den Silberpreis heute? – Aktuelle Silber Prognose Neue Trump-Zölle stützen Edelmetalle US-Präsident Donald Trump verschärft erneut den handelspolitischen Ton und droht wichtigen Handelspartnern mit neuen Zöllen. Diese Eskalation erhöht die geopolitische Risikoprämie und lenkt Kapital verstärkt in Sachwerte wie Silber, während Währungen und Anleihen unter Druck geraten. Zollandrohungen gegen Kanada Die Annäherung zwischen China und Kanada veranlasste Trump zu der Drohung, 100 % Zölle auf alle kanadischen Produkte zu erheben, sollte kein umfassendes Handelsabkommen mit China zustande kommen. Kanadas Premierminister Mark Carney bezeichnete dies als Verhandlungstaktik für die US-kanadischen Freihandelsgespräche. Höhere Zölle für Südkorea Auch Südkorea steht im Fokus der US-Handelspolitik. Aufgrund der noch ausstehenden Ratifizierung eines bereits unterzeichneten Handelsabkommens erhöhte Trump die Vergeltungszölle auf unter anderem Autos, Holz und Pharmazeutika von 15 % auf 25 %. Der koreanische Aktienmarkt reagierte gelassen und setzt auf eine Einigung im Februar. China treibt den Silberpreis – Angebotsstress nimmt zu In China überschritten Silberkontrakte heute die Marke von 125 US-Dollar, während der Preis in den USA bei rund 112 US-Dollar liegt. Diese wachsende Preisdifferenz zwischen Shanghai und Comex signalisiert zunehmenden Angebotsstress am globalen Markt. Chinesische Exportdaten bestätigen den Trend: Die Silberausfuhren erreichten 2025 den höchsten Stand seit 16 Jahren. Für die Silber Prognose ist dies ein klar bullisches Signal. Spekulative Nachfrage verstärkt die Volatilität Der Silbermarkt ist deutlich weniger liquide als Gold – das tägliche Handelsvolumen in London ist etwa fünfmal geringer. Neue spekulative Positionen wirken daher überproportional stark auf den Preis. Momentum-Trader und Investoren, die Silber als Makro-Absicherung nutzen, beschleunigen Ausbrüche und erhöhen die kurzfristige Volatilität, wie der heutige Chart des Tages eindrucksvoll zeigt. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.