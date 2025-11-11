Silber Preis im Aufschwung: Chart des Tages zeigt Erholung über 50 USD je Unze

Das Wichtigste in Kürze Silber Preis über 50 USD

US-Listung als kritisches Mineral

Technisch wichtiger Unterstützungsbereich bei 47,5 USD

Der Silber Preis legt heute fast 1 % zu und steigt erneut über die Marke von 50 USD pro Unze. Getrieben wird die Bewegung durch anhaltende Kursgewinne beim Gold sowie durch eine entscheidende politische Veränderung: Silber wurde offiziell auf die Liste der kritischen Mineralien der U.S. Geological Survey (USGS) für 2025 aufgenommen. Diese Einstufung könnte langfristig die industrielle Nachfrage erhöhen und die globale Lieferkette neu strukturieren. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Die neue Klassifizierung des Metalls könnte zu Anpassungen der US-Handelspolitik oder zur Einführung neuer Zölle führen. Daher zeigen sich viele Bullionbanken zurückhaltend, wenn es um die Freigabe ihrer Silberreserven geht – insbesondere angesichts der zunehmenden Marktunsicherheit. Im vergangenen Monat erreichte der Silber Preis ein Rekordhoch von 54,5 USD je Unze, da die schrumpfende Angebotslage auf steigende industrielle Nachfrage und ein wachsendes Interesse privater Anleger traf. Nach Angaben von Daniel Ghali, Senior Commodity Strategist bei TD Securities, haben sich die Lieferengpässe zwar etwas entspannt, der Markt bleibe jedoch anfällig für kurzfristige Korrekturen. Laut Daten der London Bullion Market Association (LBMA) stiegen die Silberbestände in Londoner Tresoren auf 198 Millionen Unzen, ein Plus von 111 Millionen Unzen innerhalb von nur zwei Wochen nach dem letzten Preissprung. Ein Großteil dieses Angebots stammt vermutlich aus Recycling und privaten Lagerbeständen – weniger aus Börsen oder ETFs. Ein neuer Marktsqueeze könnte entstehen, wenn die Lagerbestände in Shanghai und New York weiter sinken oder neue Exportbeschränkungen sowie Zölle den globalen Metallhandel stören. Die Aufnahme von Silber in die US-Liste der kritischen Mineralien gilt als langfristiger Wendepunkt für den gesamten Markt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse: Chart des Tages - Silber im Tageschart Der aktuelle Chart des Tages zeigt, dass Silber sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert hat. Der Preis hält sich über der 50-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnittslinie (EMA50) (orange Linie) im Tageschart. Diese liegt aktuell bei rund 47,5 USD und dient nun als wichtige Unterstützung. Der wichtigste Widerstand befindet sich bei 52,5 USD pro Unze, wo die letzte größere Abwärtsbewegung begann. Ein Durchbruch über diese Zone könnte den Weg für eine erneute Rallye Richtung Allzeithoch ebnen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

