DAX Prognose & DAX aktuell am 11.11.2025 – Chartanalyse, Ausblick & Handelsmarken

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.878 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tagestief wurde direkt am Morgen mit Aufnahme des Xetra Handels formatiert. Es ging von hier aus an die 24.000 Punkte-Marke. Die Bullen haben den Index zunächst über diese Marke schieben, aber nicht festsetzen können. Der DAX konnte zu Wochenbeginn zwar einen Xetra Tagesgewinn ausweisen, über die 24.000 Punkte-Marke ging es erst nachbörslich. Die Erholung setzte sich im späteren Handel weiter fort. Der DAX ging bei 24.090 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

📈 1. DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten

Der DAX konnte sich zum Wochenstart über der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke behaupten und schloss bei 24.090 Punkten. Das kurzfristige Chartbild zeigt sich aufgehellt – die Bullen haben leichtes Übergewicht.

⚙️ 2. Technische DAX Prognose: neutral bis bullisch

Im Stundenchart bleibt der DAX über der SMA20 und SMA50 stabil, was eine Fortsetzung der Erholung wahrscheinlich macht. Im 4h-Chart entscheidet sich der Trend an der SMA200 – gelingt der Ausbruch, sind Ziele bis 24.400 Punkte möglich.

🧭 3. Marktstimmung weiter im „Fear“-Bereich

Der Fear & Greed Index liegt bei 32 Punkten und signalisiert anhaltende Unsicherheit am Markt. Trotz dieser Vorsicht spricht die technische Lage aktuell eher für eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung.

Der DAX startete am Montagmorgen bei 23.878 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das Tagestief wurde direkt zum Xetra-Start erreicht, bevor sich der Index an die Marke von 24.000 Punkten herantastete. Zwar gelang den Bullen ein Ausbruch über diese psychologisch wichtige Marke, ein nachhaltiger Ausbruch blieb aber zunächst aus.

Im weiteren Verlauf konnte der DAX dennoch einen Tagesgewinn verbuchen und schloss bei 24.090 Punkten – ein solides Signal für die laufende Woche.

Am Xetra-Schluss notierten 24 Aktien im Plus, 16 Werte gaben nach. Die Commerzbank führte die Gewinnerliste mit +6,19 % an, gefolgt von Siemens Energy (+4,47 %) und Deutsche Bank (+4,14 %).

Verlierer des Tages waren Symrise (-1,00 %), Scout24 (-0,86 %) und Beiersdorf (-0,81 %).

Technische DAX Analyse – Chartcheck

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: DAX kurzfristig bullisch

Im Stundenchart zeigte sich der DAX aktuell über der SMA50 (23.879 Punkte) und testete mehrfach die SMA200 (23.985 Punkte). Nachbörslich gelang der Durchbruch, was das Chartbild deutlich aufgehellt hat.

Wichtig bleibt nun, dass der Index oberhalb der SMA20 (24.056 Punkte) bleibt, um die bullische Struktur zu bestätigen.

Mögliche Kursziele nach oben: 24.240–24.260 Punkte sowie 24.405–24.425 Punkte.

Ein Rückfall unter die SMA20 könnte den DAX zurück an die SMA200 führen. Wird auch diese aufgegeben, droht eine Korrektur bis zur SMA50.

🟢 Prognose 1h-Chart: neutral bis bullisch.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

4h-Chart: Entscheidung an der SMA200

Im 4h-Chart konnte sich der Index zuletzt an der SMA200 (24.156 Punkte) stabilisieren und über die SMA20 (23.882 Punkte) sowie SMA50 (23.970 Punkte) ansteigen.

Entscheidend wird sein, ob die Bullen den DAX über der SMA50 halten können. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Unterhalb der SMA20 trübt sich das Bild ein – Rücksetzer bis 23.800 Punkte wären denkbar.

🟡 Prognose 4h-Chart: neutral.

DAX Prognose für den Handelstag (11.11.2025)

Der DAX aktuell notiert am Dienstagmorgen bei 24.054 Punkten, rund 176 Punkte über dem gestrigen Vorbörsenniveau.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 24.054 Punkten halten, liegen die nächsten Ziele bei 24.090 / 24.126 / 24.254 Punkten.

Darüber wären Bewegungen in Richtung 24.333 – 24.459 Punkte möglich.

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 24.054 Punkte, könnten Rücksetzer bis 23.981 / 23.869 / 23.834 Punkte folgen.

Ein Bruch dieser Zone würde Abwärtsdruck bis 23.700 Punkte erzeugen.

📊 Erwartete Tagesrange: 24.149 – 24.216 bis 23.979 – 23.888 Punkte.

DAX Widerstände & Unterstützungen

Widerstände Unterstützungen 24.056 24.013 24.254 23.999 / 23.970 24.415 / 24.510 23.882 / 23.828 24.611 23.781 / 23.582

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der XStation5 Charts

Fett markierte Marken = Kreuzwiderstände / Kreuzunterstützungen

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

🟢 Bullisches Szenario: 40 %

🔴 Bärisches Szenario: 60 %

(bezogen auf den Tagesschluss im Vergleich zum Vortag)

Die aktuelle DAX Prognose geht also von einem seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Marktverlauf aus.

Stimmung am Markt – Fear & Greed Index

Der internationale Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 32 Punkten (Bereich: „Fear“).

Vor einer Woche lag er bei 28, vor einem Monat bei 31 – ebenfalls im „Fear“-Bereich. Vor einem Jahr zeigte der Wert mit 59 eine deutlich optimistischere Marktstimmung.

Extreme Werte (über 70 oder unter 30) deuten auf mögliche Trendwenden hin:

Werte unter 30 sprechen oft für eine bevorstehende bullische Umkehr nach Ausverkauf.

Quelle: CNN Business

✅ Fazit zur DAX Prognose 11.11.2025:

Der DAX zeigt sich technisch aufgehellt, muss aber wichtige Unterstützungen verteidigen. Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bullisches Chartbild – entscheidend wird, ob sich der Index oberhalb der 24.000-Punkte-Marke stabilisieren kann.

