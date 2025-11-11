DAX Prognose & DAX aktuell am 11.11.2025 – Chartanalyse, Ausblick & Handelsmarken

- DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten
- Technische DAX Prognose: neutral bis bullisch
- Marktstimmung weiter im „Fear“-Bereich
- DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten
- Technische DAX Prognose: neutral bis bullisch
- Marktstimmung weiter im „Fear“-Bereich
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.878 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tagestief wurde direkt am Morgen mit Aufnahme des Xetra Handels formatiert. Es ging von hier aus an die 24.000 Punkte-Marke. Die Bullen haben den Index zunächst über diese Marke schieben, aber nicht festsetzen können. Der DAX konnte zu Wochenbeginn zwar einen Xetra Tagesgewinn ausweisen, über die 24.000 Punkte-Marke ging es erst nachbörslich. Die Erholung setzte sich im späteren Handel weiter fort. Der DAX ging bei 24.090 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
📈 1. DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten
Der DAX konnte sich zum Wochenstart über der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke behaupten und schloss bei 24.090 Punkten. Das kurzfristige Chartbild zeigt sich aufgehellt – die Bullen haben leichtes Übergewicht.
⚙️ 2. Technische DAX Prognose: neutral bis bullisch
Im Stundenchart bleibt der DAX über der SMA20 und SMA50 stabil, was eine Fortsetzung der Erholung wahrscheinlich macht. Im 4h-Chart entscheidet sich der Trend an der SMA200 – gelingt der Ausbruch, sind Ziele bis 24.400 Punkte möglich.
🧭 3. Marktstimmung weiter im „Fear“-Bereich
Der Fear & Greed Index liegt bei 32 Punkten und signalisiert anhaltende Unsicherheit am Markt. Trotz dieser Vorsicht spricht die technische Lage aktuell eher für eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung.
Der DAX startete am Montagmorgen bei 23.878 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das Tagestief wurde direkt zum Xetra-Start erreicht, bevor sich der Index an die Marke von 24.000 Punkten herantastete. Zwar gelang den Bullen ein Ausbruch über diese psychologisch wichtige Marke, ein nachhaltiger Ausbruch blieb aber zunächst aus.
Im weiteren Verlauf konnte der DAX dennoch einen Tagesgewinn verbuchen und schloss bei 24.090 Punkten – ein solides Signal für die laufende Woche.
Am Xetra-Schluss notierten 24 Aktien im Plus, 16 Werte gaben nach. Die Commerzbank führte die Gewinnerliste mit +6,19 % an, gefolgt von Siemens Energy (+4,47 %) und Deutsche Bank (+4,14 %).
Verlierer des Tages waren Symrise (-1,00 %), Scout24 (-0,86 %) und Beiersdorf (-0,81 %).
Technische DAX Analyse – Chartcheck
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: DAX kurzfristig bullisch
Im Stundenchart zeigte sich der DAX aktuell über der SMA50 (23.879 Punkte) und testete mehrfach die SMA200 (23.985 Punkte). Nachbörslich gelang der Durchbruch, was das Chartbild deutlich aufgehellt hat.
Wichtig bleibt nun, dass der Index oberhalb der SMA20 (24.056 Punkte) bleibt, um die bullische Struktur zu bestätigen.
Mögliche Kursziele nach oben: 24.240–24.260 Punkte sowie 24.405–24.425 Punkte.
Ein Rückfall unter die SMA20 könnte den DAX zurück an die SMA200 führen. Wird auch diese aufgegeben, droht eine Korrektur bis zur SMA50.
🟢 Prognose 1h-Chart: neutral bis bullisch.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
4h-Chart: Entscheidung an der SMA200
Im 4h-Chart konnte sich der Index zuletzt an der SMA200 (24.156 Punkte) stabilisieren und über die SMA20 (23.882 Punkte) sowie SMA50 (23.970 Punkte) ansteigen.
Entscheidend wird sein, ob die Bullen den DAX über der SMA50 halten können. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
Unterhalb der SMA20 trübt sich das Bild ein – Rücksetzer bis 23.800 Punkte wären denkbar.
🟡 Prognose 4h-Chart: neutral.
DAX Prognose für den Handelstag (11.11.2025)
Der DAX aktuell notiert am Dienstagmorgen bei 24.054 Punkten, rund 176 Punkte über dem gestrigen Vorbörsenniveau.
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 24.054 Punkten halten, liegen die nächsten Ziele bei 24.090 / 24.126 / 24.254 Punkten.
Darüber wären Bewegungen in Richtung 24.333 – 24.459 Punkte möglich.
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 24.054 Punkte, könnten Rücksetzer bis 23.981 / 23.869 / 23.834 Punkte folgen.
Ein Bruch dieser Zone würde Abwärtsdruck bis 23.700 Punkte erzeugen.
📊 Erwartete Tagesrange: 24.149 – 24.216 bis 23.979 – 23.888 Punkte.
DAX Widerstände & Unterstützungen
|Widerstände
|Unterstützungen
|24.056
|24.013
|24.254
|23.999 / 23.970
|24.415 / 24.510
|23.882 / 23.828
|24.611
|23.781 / 23.582
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der XStation5 Charts
Fett markierte Marken = Kreuzwiderstände / Kreuzunterstützungen
Wahrscheinlichkeiten laut Setup
-
🟢 Bullisches Szenario: 40 %
-
🔴 Bärisches Szenario: 60 %
(bezogen auf den Tagesschluss im Vergleich zum Vortag)
Die aktuelle DAX Prognose geht also von einem seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Marktverlauf aus.
Stimmung am Markt – Fear & Greed Index
Der internationale Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 32 Punkten (Bereich: „Fear“).
Vor einer Woche lag er bei 28, vor einem Monat bei 31 – ebenfalls im „Fear“-Bereich. Vor einem Jahr zeigte der Wert mit 59 eine deutlich optimistischere Marktstimmung.
Extreme Werte (über 70 oder unter 30) deuten auf mögliche Trendwenden hin:
Werte unter 30 sprechen oft für eine bevorstehende bullische Umkehr nach Ausverkauf.
Quelle: CNN Business
✅ Fazit zur DAX Prognose 11.11.2025:
Der DAX zeigt sich technisch aufgehellt, muss aber wichtige Unterstützungen verteidigen. Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bullisches Chartbild – entscheidend wird, ob sich der Index oberhalb der 24.000-Punkte-Marke stabilisieren kann.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
Siemens Aktie fällt nach Zahlen deutlich
Alphabet Aktie unter Druck: EU ermittelt
Nasdaq 100 fällt trotz Regierungsöffnung
TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURGBP (13.11.2025)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.