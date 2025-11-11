DAX Prognose & DAX aktuell: Deutsche Aktien im Fokus nach gemischten Konjunkturdaten

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend freundlich, während Anleger auf positive Signale aus den USA reagieren. Hinweise auf ein baldiges Ende des US-Regierungsstillstands sowie solide Unternehmensberichte sorgen für Zuversicht. DAX aktuell notiert jedoch leicht im Minus – die Stimmung bleibt geteilt.

► DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40

In Deutschland führen Fraport (FRA.DE) und Lufthansa (LHA.DE) die Gewinnerliste an. Fraport überzeugt mit starken Quartalszahlen, während Lufthansa von positiven Branchentrends profitiert.

✅ Drei Key Takeaways

DAX Prognose verhalten positiv: Trotz schwächerer ZEW-Daten bleibt der deutsche Leitindex technisch robust – ein Ausbruch über 24.200 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Fraport treibt DAX aktuell: Starke Quartalszahlen und verbesserter Cashflow sorgten für einen Kurssprung von rund 9 %, was die Stimmung im DAX stützt.

Konjunkturdaten bremsen kurzfristig: Die enttäuschende ZEW-Stimmungsumfrage belastet den Euro und drückt leicht auf den DAX, während solide Unternehmensgewinne für Stabilität sorgen.

DAX Prognose: Widerstandszone bei 24.200 Punkten im Fokus

Der DAX-Index (DE40) verlor im Tagesverlauf rund 0,4 %, nachdem er zuvor von 23.300 auf etwa 24.100 Punkte gestiegen war. Technisch bleibt die DAX Prognose vorsichtig optimistisch – Bullen blicken auf den Widerstandsbereich bei 24.200 Punkten, der durch die 50-Tage-EMA (orange) markiert ist. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

ZEW-Index enttäuscht – Einfluss auf die DAX Prognose

Auf der Makroebene belasteten die neuesten Konjunkturdaten: Der ZEW-Index für wirtschaftliche Erwartungen fiel im Oktober auf 38,5 Punkte (Prognose: 41, zuvor 39,3). Die Einschätzung der aktuellen Lage blieb tief im negativen Bereich bei -78,7 Punkten. Diese Zahlen deuten auf eine nachlassende Dynamik hin und beeinflussen kurzfristig die DAX Prognose negativ.

Der EUR/USD-Kurs gab nach den Daten leicht nach, was den Exportwerten im DAX etwas Rückenwind verlieh.

Starke Fraport-Ergebnisse stützen DAX-Stimmung

Fraport-Aktien stiegen auf das höchste Niveau seit Sommer 2019 – ein Plus von etwa 9 %. Das Unternehmen übertraf mit einem EBITDA von rund €535 Mio. im dritten Quartal die Erwartungen leicht. Einmalige Effekte wie ein €50 Mio. Pensionsrückfluss und eine €8 Mio. Rückerstattung im Bereich Retail & Real Estate unterstützten das Ergebnis.

Die EBITDA-Marge kletterte auf 45,5 % (vorher 40,3 %). Besonders stark zeigten sich die Sparten Aviation (+19 % EBITDA auf €162 Mio.) und Ground Handling, deren Marge sich von 7 % auf 16 % verbesserte. Trotz hoher Investitionen von €328 Mio. blieb der Free Cashflow positiv, was die Bilanz stärkte.

Fraport bestätigte seine Jahresprognose mit einem Free Cashflow nahe dem Break-even und einer Nettoverschuldung zwischen €8,3–8,5 Mrd. Die Passagierzahlen stiegen im Oktober um 6 %, und die 2025er-Prognose von rund 63 Mio. Fluggästen bleibt im Rahmen der Markterwartungen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ausblick: DAX Prognose bleibt verhalten positiv

Trotz schwächerer Konjunkturdaten bleibt die DAX Prognose für die kommenden Wochen moderat optimistisch. Unterstützung bieten robuste Unternehmensgewinne und eine mögliche geldpolitische Lockerung seitens der EZB im Jahr 2026. Kurzfristig sollten Anleger die Zone um 24.200 Punkte im Blick behalten – ein Ausbruch darüber könnte eine neue Aufwärtsbewegung im DAX aktuell einleiten.

