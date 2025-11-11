Nasdaq Prognose & Analyse für den 11.11.2025 – Aktuelle Charttechnik und Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.386 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zwar etwas aufwärtsschieben, lief bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es zunächst dynamisch aufwärts, die gesamten Tagesgewinne wurden direkt nachfolgend wieder abgegeben. Die Bullen sind aber drangeblieben und haben den Index am Abend wieder an und über das Hoch vom Nachmittag schieben können. Das Tageshoch wurde kurz vor Handelsschluss formatiert.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

🔹 1. Nasdaq mit leicht bullischer Tendenz

Der Nasdaq zeigt sich technisch stabil über der SMA20 und kämpft aktuell mit der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg Richtung Allzeithoch öffnen.

🔹 2. Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Zentrale Unterstützungen liegen bei 25.572 und 25.362 Punkten, während Widerstände bei 25.739 und 25.858 Punkten den weiteren Aufwärtstrend bremsen könnten.

🔹 3. Tagesausblick: seitwärts bis aufwärts

Die Nasdaq Prognose für heute signalisiert ein überwiegend neutrales bis leicht positives Szenario – mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 % und einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.312 und 25.803 Punkten.

Der Nasdaq eröffnete den gestrigen Handel bei 25.386 Punkten. Am Morgen zeigte sich der Index leicht aufwärtsgerichtet, bevor er bis zum Nachmittag in einer engen Seitwärtsrange verharrte. Mit Beginn des offiziellen Handels zog der Nasdaq zunächst deutlich an, gab die Gewinne aber rasch wieder ab. Dennoch hielten die Bullen das Momentum und schoben den Index zum Handelsschluss über das Tageshoch vom Nachmittag. Das Tageshoch wurde kurz vor Marktschluss markiert.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (08:00–22:00 Uhr) 10.11. 25.673 25.366 25.626 307 Punkte 07.11. 25.328 24.709 25.163 619 Punkte

(Rot = niedrigere Kurse als Vortag, Grün = höhere Kurse)

📈 Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq gestern über der SMA50 (25.330 Punkte). Der Index kämpfte mit dem 23,6 %-Retracement, konnte aber an der SMA20 (25.572 Punkte) einen Boden ausbilden. Von dort aus ging es wieder aufwärts – erst am Abend gelang der klare Abstand zur SMA20.

Für eine bullische Fortsetzung muss der Nasdaq nun die SMA200 (25.677 Punkte) nachhaltig überwinden. Gelingt dieser Ausbruch, könnte der Weg frei werden in Richtung des Allzeithochs.

Ein Rücksetzer bis zur SMA20 wäre kurzfristig unbedenklich. Bricht der Kurs jedoch darunter, trübt sich das Chartbild ein und ein Test der SMA50 wäre wahrscheinlich.

Kurzfristige Prognose: neutral

🔍 Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat sich der Nasdaq nach der Korrektur der Vorwoche stabilisiert. Mehrere Versuche, die SMA20 (25.362 Punkte) zu überwinden, scheiterten zunächst. Erst zum Wochenbeginn erholte sich der Index wieder über diese Linie und testete im Frühhandel die SMA50 (25.638 Punkte).

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 mit zwei aufeinanderfolgenden grünen Kerzen würde das Chartbild aufhellen und die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs Richtung Allzeithoch erhöhen.

Scheitert der Index an dieser Marke, droht ein Rücksetzer bis zur SMA20 oder gar zur SMA200 (25.156 Punkte).

Übergeordnete Prognose: neutral

📊 Nasdaq Prognose für heute

Der Nasdaq notiert am Dienstagmorgen bei 25.600 Punkten, rund 214 Punkte höher als am Vortag.

Long-Szenario

Hält sich der Index über 25.600 Punkten, sind folgende Kursziele erreichbar:

25.607 / 25.627 / 25.655 / 25.672 / 25.710 / 25.766 / 25.825 / 25.877 / 25.925 bis 25.945 Punkte.

Short-Szenario

Scheitert der Index an 25.600 Punkten, könnten folgende Unterstützungen getestet werden:

25.582 / 25.551 / 25.529 / 25.485 / 25.449 / 25.407 / 25.385 / 25.333 bis 25.098 Punkte.

📉 Wichtige Marken im Überblick

Widerstände: 25.638 / 25.739 / 25.858 / 25.909 / 26.264

Unterstützungen: 25.572 / 25.468 / 25.362 / 25.156 / 24.945

📊 Nasdaq Tagesausblick & Wahrscheinlichkeit

Basierend auf unserem heutigen Setup erwarten wir einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

Erwartete Tagesrange: 25.657 / 25.803 bis 25.462 / 25.312 Punkte

(Vergleich bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr zum Vortag)

Fazit:

Die heutige Nasdaq Prognose zeigt ein neutrales, aber leicht bullisches Chartbild. Solange die SMA20 als Unterstützung hält und ein Ausbruch über die SMA200 gelingt, bleibt die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends intakt. Trader sollten den Bereich zwischen 25.572 und 25.677 Punkten genau beobachten – hier entscheidet sich die Richtung der nächsten Bewegungswelle.

