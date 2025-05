CHART des Tages 🔴US Dollar Index (12.05.2025)

Der US-Dollar-Index legte heute in der Spitze um fast 1,1 % zu, was die Erleichterung des Marktes ĂŒber die neuen Handelsvereinbarungen zwischen China und den Vereinigten Staaten widerspiegelt. Der Handelskrieg wurde zwar fĂŒr 90 Tage ausgesetzt, doch bleibt die Frage offen: Werden die Unternehmen an das Ende der Unsicherheit glauben und werden die Anleger auf die StabilitĂ€t der US-Politik vertrauen?  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Normalisierung der Handelsbeziehungen könnte dazu beitragen, dass der Dollar wieder auf das Niveau vor dem Tag der Befreiung zurĂŒckkehrt. Quelle: xStation5  Die MĂ€rkte schlossen am Freitag vor der ersten Runde der HandelsgesprĂ€che zwischen China und den USA voller Spannung. Am Wochenende gab es erste Berichte ĂŒber positive Entwicklungen bei den Genfer GesprĂ€chen. Der Optimismus zu Beginn des heutigen Handelstages war jedoch recht verhalten – Kommentare ĂŒber einen „guten Start“ reichten angesichts der ĂŒber 100-prozentigen Zölle zwischen den beiden grĂ¶ĂŸten Volkswirtschaften der Welt noch nicht aus. Zwischen 8:00 und 9:00 Uhr kam es zu einer Eilmeldung. WĂ€hrend einer gemeinsamen Pressekonferenz kĂŒndigte US-Finanzminister Scott Bessent eine Senkung der amerikanischen Zölle von 145 % auf 30 % an, als Reaktion auf eine fast symmetrische Maßnahme Chinas (von 125 % auf 10 %). Die Vereinbarung soll am kommenden Mittwoch in Kraft treten und 90 Tage lang gĂŒltig bleiben. Der Handelskongress zwischen China und den USA beseitigt zwar nicht die langfristige Unsicherheit, verschafft den Unternehmen jedoch eine dringend benötigte Atempause, um ihre Strategien neu auszurichten. Die Zollsenkungen fielen deutlich höher aus als erwartet (vor dem Wochenende lag die Erwartung bei 60–80 %), was die Sorgen um Lieferketten, Preisdruck und Marktzugang etwas mildern könnte. FĂŒr den Dollar könnte dies eine RĂŒckkehr zu den Niveaus vor dem Liberation Day bedeuten. In den letzten Wochen hat die Unsicherheit ĂŒber die Wirtschaftspolitik von PrĂ€sident Trump eine „Sell USA“-Stimmung ausgelöst, die sowohl die Aktien- als auch die AnleihemĂ€rkte unattraktiver gemacht hat. Eine Normalisierung der Handelsbeziehungen könnte die Vertrauenskrise rund um den Dollar entschĂ€rfen, doch die Unberechenbarkeit des US-PrĂ€sidenten dĂŒrfte die Anleger dazu veranlassen, ihre Portfolios regional zu diversifizieren.  Der EURUSD-Wechselkurs kehrte deutlich zum Renditeunterschied zwischen 2-jĂ€hrigen deutschen und US-amerikanischen Anleihen zurĂŒck. Die allmĂ€hlich nachlassende Handelsunsicherheit lenkt den Fokus wieder auf monetĂ€re Faktoren, nĂ€mlich den Zinsunterschied zwischen der Eurozone und den USA. Quelle: XTB Research  Die relative Verbesserung der Handelsbedingungen hat dazu gefĂŒhrt, dass der Euro, der Yen und der Franken ihre ĂŒbermĂ€ĂŸigen Gewinne gegenĂŒber dem Dollar eingebĂŒĂŸt haben. Quelle: XTB Research

