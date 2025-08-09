Einleitung - Ausblick auf die neue Börsenwoche Die Börse wird aktuell wird von einer Mischung aus geopolitischen Risiken, Zollstreitigkeiten und starken Unternehmensgewinnen beeinflusst. Der Blick richtet sich in dieser Woche verstärkt auf die US-Inflationsdaten, mögliche politische Gipfeltreffen und Rohstoffmärkte. Der Börsen-Ausblick bleibt geprägt von hoher Volatilität – vor allem bei Gold und Öl – sowie der Frage, ob die US-Indizes ihre Allzeithochs verteidigen können. ✅ Drei Key Takeaways S&P 500 & Nasdaq 100 nahe Allzeithochs – Fokus auf US-Inflation Starke Unternehmensgewinne und mögliche Zollbefreiungen treiben die US-Indizes auf Rekordniveau.

Die Berichtssaison neigt sich dem Ende zu, nun rücken Makrodaten in den Fokus.

Am Dienstag: Veröffentlichung der CPI-Inflationsdaten – entscheidend für mögliche Fed-Entscheidungen im September. 🥇 Gold auf dem Weg zu neuen Höchstständen USA schließen Goldimporte nicht von Zöllen aus – Anleger flüchten in Edelmetalle.

Frist für Aussetzung hoher Zölle auf China läuft am Dienstag aus, Verlängerung möglich.

Risiken durch mögliche sekundäre Zölle gegen China und Russland könnten Gold weiter stützen. 🛢️ Ölmarkt vor hoher Volatilität Trotz Sorge um Angebotsverknappung durch US-Zölle auf Russland verzeichnet Öl die längste Verlustserie des Jahres.

Mögliches Trump-Putin-Treffen in den VAE könnte Waffenstillstand oder neue Spannungen bringen.

🌍 Börse aktuell – Marktüberblick Markt / Rohstoff Entwicklung Kommentar US500 / US100 < 1 % unter Allzeithoch Getrieben durch Gewinne & mögliche Zollbefreiungen Gold Nahe Rekordhoch Zölle und geopolitische Unsicherheit stützen Öl (WTI) Schwächste Serie 2025 Politische Treffen könnten Markt drehen CPI-Daten (USA) Dienstag Entscheidender Einfluss auf Fed-Zinspolitik 🧠 Fazit: Börse Ausblick – Hohe Unsicherheit, aber auch Chancen Die Börse aktuell zeigt sich robust, doch der Börse Ausblick bleibt von Unsicherheit geprägt. Politische Entscheidungen, Handelskonflikte und wichtige Wirtschaftsdaten könnten in den kommenden Tagen für starke Ausschläge sorgen. Wer investiert ist, sollte kurzfristige Risiken im Blick behalten, langfristig jedoch auf Qualitätstitel und defensive Assets setzen.

