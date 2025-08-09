Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 33/2025
KEY TAKEAWAYS
Das Gold Tageschart kann aktuell als bullisch interpretiert werden. Das Edelmetall hat es in den letzten Handelstagen geschafft, sich über der SMA20 / SMA50 (aktuell bei 3.349,7 US-Dollar) zu etablieren und sich von beiden Durchschnittslinien zu entfernen. Gold hat von unserer Prognose aus jetzt die Perspektive in den kommenden Handelstagen wieder in Richtung des Allzeithochs zu laufen.
⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 09.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick
🔙 Rückblick auf die Gold-Entwicklung (04.08. - 08.08.25)
Gold eröffnete am Montag bei 3.357,5 US-Dollar – 14,20 US-Dollar über dem Vorwochenniveau und leicht über dem Freitagsschluss. Der Wochenverlauf war von moderaten Anstiegen geprägt, mit einem Wochenhoch über 3.400 US-Dollar. Das Edelmetall konnte damit erneut einen Wochengewinn verzeichnen, obwohl die Range unter dem Jahresdurchschnitt lag.
Unser technisches Setup prognostizierte bei Überschreiten der 3.401,2 USD das Erreichen von 3.404,0 USD – dieses Ziel wurde punktgenau erreicht. Auf der Unterseite blieb der Kurs leicht über dem Zielbereich von 3.349,2 USD.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
📈 Technische Gold Analyse: Unterstützungen & Widerstände
🔹 Widerstände:
- 3.401,3 – 3.412,5 – 3.429,8 – 3.442,1 – 3.471,9 – 3.499,9 – 3.510,6
🔹 Unterstützungen:
- 3.392,8 – 3.386,6 – 3.382,4 – 3.374,5 – 3.355,1 – 3.351,1 – 3.349,7 – 3.348,6 – 3.341,7 – 3.332,3 – 3.319,7
📈 Technische Gold Analyse daily: Bullische Tendenz
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart hat sich Gold über der SMA20 (3.355,1 USD) und SMA50 (3.349,7 USD) etabliert. Das Chartbild wirkt klar bullisch. Rücksetzer in den Bereich dieser Durchschnittslinien könnten neue Kaufchancen bieten.
Fällt der Kurs jedoch unter SMA20/SMA50, wäre ein Test des 23,6 % Retracements denkbar.
➡️ Prognose Daily: Bullisch – Potenzial in Richtung Allzeithoch.
**************************
Chartanalyse 4h – Kurzfristige Perspektive
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gold handelt stabil über der SMA20 (3.382,4 USD), welche zuletzt starken Support bot. Solange dieser Bereich hält, ist ein Anstieg Richtung Allzeithoch wahrscheinlich.
Ein Bruch unter die SMA20 könnte Korrekturen bis zur SMA50 (3.351,1 USD) oder SMA200 (3.341,7 USD) auslösen.
➡️ Prognose 4h: Bullisch – Aufwärtsbewegungen bevorzugt.
Erwartete Gold-Tendenz KW 33/2025
🟢 Long Setup, Bull-Szenario:
65 % Wahrscheinlichkeit – Zielzone: 3.401,2 bis 3.475,1 USD
🔴 Short Setup, Bear-Szenario:
35 % Wahrscheinlichkeit – Zielzone: 3.396,2 bis 3.292,9 USD
Gesamttrend: Seitwärts bis aufwärts
📌 Fazit – Gold Prognose im Überblick
Hält sich Gold im 4h-Chart über der SMA20, sind weitere Anläufe in Richtung Allzeithoch realistisch. Bärisch wird es erst, wenn sich der Kurs nachhaltig unter der SMA200 etabliert.
❓ Häufig gestellte Fragen zur Gold Prognose
- Was bedeutet die SMA im Chart?
SMA steht für „Simple Moving Average“ (einfacher gleitender Durchschnitt) und hilft, Trends zu identifizieren. Im aktuellen Chartverlauf dient die SMA20 als kurzfristige Unterstützung.
- Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Gold zu kaufen?
Aus technischer Sicht könnte ein Long-Setup interessant sein, solange Gold über der SMA20 notiert. Für individuelle Anlageentscheidungen sollte jedoch immer die persönliche Risikoeinschätzung einbezogen werden.
- Wo finde ich aktuelle Gold Analysen?
Tägliche Marktupdates findest du im Marktanalyse-Bereich von XTB.
Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel
Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:
-
Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr
-
Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen
-
Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.
➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.
