Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 33/2025

KEY TAKEAWAYS

Das Gold Tageschart kann aktuell als bullisch interpretiert werden. Das Edelmetall hat es in den letzten Handelstagen geschafft, sich über der SMA20 / SMA50 (aktuell bei 3.349,7 US-Dollar) zu etablieren und sich von beiden Durchschnittslinien zu entfernen. Gold hat von unserer Prognose aus jetzt die Perspektive in den kommenden Handelstagen wieder in Richtung des Allzeithochs zu laufen.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 09.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

🔙 Rückblick auf die Gold-Entwicklung (04.08. - 08.08.25)

Gold eröffnete am Montag bei 3.357,5 US-Dollar – 14,20 US-Dollar über dem Vorwochenniveau und leicht über dem Freitagsschluss. Der Wochenverlauf war von moderaten Anstiegen geprägt, mit einem Wochenhoch über 3.400 US-Dollar. Das Edelmetall konnte damit erneut einen Wochengewinn verzeichnen, obwohl die Range unter dem Jahresdurchschnitt lag.

Unser technisches Setup prognostizierte bei Überschreiten der 3.401,2 USD das Erreichen von 3.404,0 USD – dieses Ziel wurde punktgenau erreicht. Auf der Unterseite blieb der Kurs leicht über dem Zielbereich von 3.349,2 USD.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📈 Technische Gold Analyse: Unterstützungen & Widerstände

🔹 Widerstände:

3.401,3 – 3.412,5 – 3.429,8 – 3.442,1 – 3.471,9 – 3.499,9 – 3.510,6



🔹 Unterstützungen:

3.392,8 – 3.386,6 – 3.382,4 – 3.374,5 – 3.355,1 – 3.351,1 – 3.349,7 – 3.348,6 – 3.341,7 – 3.332,3 – 3.319,7

📈 Technische Gold Analyse daily : Bullische Tendenz

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart hat sich Gold über der SMA20 (3.355,1 USD) und SMA50 (3.349,7 USD) etabliert. Das Chartbild wirkt klar bullisch. Rücksetzer in den Bereich dieser Durchschnittslinien könnten neue Kaufchancen bieten.

Fällt der Kurs jedoch unter SMA20/SMA50, wäre ein Test des 23,6 % Retracements denkbar.

➡️ Prognose Daily: Bullisch – Potenzial in Richtung Allzeithoch.

**************************

XTB: SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Chartanalyse 4h – Kurzfristige Perspektive

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold handelt stabil über der SMA20 (3.382,4 USD), welche zuletzt starken Support bot. Solange dieser Bereich hält, ist ein Anstieg Richtung Allzeithoch wahrscheinlich.

Ein Bruch unter die SMA20 könnte Korrekturen bis zur SMA50 (3.351,1 USD) oder SMA200 (3.341,7 USD) auslösen.

➡️ Prognose 4h: Bullisch – Aufwärtsbewegungen bevorzugt.

Erwartete Gold-Tendenz KW 33/2025

🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

65 % Wahrscheinlichkeit – Zielzone: 3.401,2 bis 3.475,1 USD

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

35 % Wahrscheinlichkeit – Zielzone: 3.396,2 bis 3.292,9 USD

Gesamttrend: Seitwärts bis aufwärts

📌 Fazit – Gold Prognose im Überblick

Hält sich Gold im 4h-Chart über der SMA20, sind weitere Anläufe in Richtung Allzeithoch realistisch. Bärisch wird es erst, wenn sich der Kurs nachhaltig unter der SMA200 etabliert.

❓ Häufig gestellte Fragen zur Gold Prognose

Was bedeutet die SMA im Chart?

SMA steht für „Simple Moving Average“ (einfacher gleitender Durchschnitt) und hilft, Trends zu identifizieren. Im aktuellen Chartverlauf dient die SMA20 als kurzfristige Unterstützung.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Gold zu kaufen?

Aus technischer Sicht könnte ein Long-Setup interessant sein, solange Gold über der SMA20 notiert. Für individuelle Anlageentscheidungen sollte jedoch immer die persönliche Risikoeinschätzung einbezogen werden.

Wo finde ich aktuelle Gold Analysen?

Tägliche Marktupdates findest du im Marktanalyse-Bereich von XTB.

Gold handeln bei XTB - Ihre Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken: