CHART des Tages 🔴 USDCAD Forexpaar (29.04.2025)

Der kanadische Dollar (CAD) ist heute nach den Bundestagswahlen in Kanada am 28. April eine der stärksten G-10-Währungen. Der CAD schwächte sich nach den vorläufigen Wahlergebnissen, die eine Führung der liberalen Minderheitspartei zeigten, zunächst ab. Die Volatilität war auf die zunehmende politische Instabilität in Kanada zurückzuführen. Später stabilisierte sich der CAD jedoch und begann sich zu festigen. Derzeit legt der USDCAD um nur 0,02 % zu und reduziert damit die zuvor erzielten Gewinne auf 0,36 %. Die Liberale Partei unter Mark Carney erklärte sich zum Sieger, sicherte sich jedoch nur das Mandat zur Bildung einer Minderheitsregierung. Dieses Ergebnis war dennoch überraschend, da zuvor Umfragen die Konservative Partei favorisiert hatten. Der Wahlkampf wurde weitgehend von externen Faktoren geprägt, insbesondere von der aggressiven Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump – einschließlich Zöllen und Annexionsdrohungen –, die den Wahlkampfdiskurs dominierte. Carney, ein ehemaliger Zentralbanker mit starkem finanziellem Hintergrund, nutzte diese Themen geschickt aus und stellte die Liberalen als Bollwerk gegen die wirtschaftliche Einschüchterung durch die USA dar. Seine Rhetorik zur Verteidigung der Souveränität Kanadas und seine entschlossene Haltung fanden bei den Wählern Anklang und führten zu einem späten Anstieg der Unterstützung für die Liberalen. Der Status als Minderheitsregierung bedeutet jedoch, dass die Liberalen auf andere Parteien wie die NDP oder den Bloc Québécois angewiesen sein werden, um Gesetze zu verabschieden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen In seiner Siegesrede erklärte Carney, dass Kanada sich dem Druck der USA nicht beugen werde, und signalisierte damit eine harte Haltung gegenüber Trumps Zöllen und Annexionsrhetorik. Dies steht im Gegensatz zu den Konservativen, die möglicherweise einen versöhnlicheren Ton angeschlagen hätten. Carneys Strategie scheint der nationalen Souveränität und wirtschaftlichen Unabhängigkeit Vorrang einzuräumen, was zu einer Eskalation der Spannungen mit den USA führen könnte. Quelle: xStation5 von XTB  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

