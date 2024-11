Chart des Tages 🔴 USDIDX Index (06.11.2024)

Die M√§rkte werden derzeit von den US-Pr√§sidentschaftswahlen bestimmt, wobei die h√∂chste Volatilit√§t bei Dollar, Anleihen und Kryptow√§hrungen zu beobachten ist. Der USDIDX-Index ist um 1,65 % gestiegen ‚Äď der gr√∂√üte Anstieg seit der COVID-Panik im M√§rz 2020. Ein Sieg von Donald Trump bei den US-Pr√§sidentschaftswahlen wird immer wahrscheinlicher. Die Republikaner haben derzeit 266 Wahlm√§nnerstimmen und ben√∂tigen nur noch 4 weitere f√ľr einen offiziellen Sieg; allerdings wurde Trumps Sieg bereits inoffiziell verk√ľndet. Vor wenigen Augenblicken hielten Donald Trump und seine Partei eine offizielle Rede vor ihren Anh√§ngern, w√§hrend Kamala Harris ihre Rede auf morgen verschoben hat. Heute Morgen beobachteten wir au√üergew√∂hnlich starke Marktbewegungen mit einem Anstieg des Dollars, der Indizes und der Kryptow√§hrungen und einem R√ľckgang der Anleihen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Markt hat Trumps Sieg nun vollst√§ndig eingepreist, wobei die Gewinne einen eher spekulativen und euphorischen Ton annehmen. Zum Zeitpunkt der Ver√∂ffentlichung gab es einen leichten R√ľckgang aufgrund von Gewinnmitnahmen spekulativer Anleger, die auf einen Sieg der Republikaner gesetzt hatten. Der Dollar-Index stieg kurzzeitig um 1,90 % auf 105,2000 Punkte, hat seine Gewinne aber inzwischen teilweise auf 104,9000 Punkte (+1,58 %) reduziert. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich bald auf die morgige FOMC-Entscheidung richten. Bei der aktuellen leichten Korrektur des USDIDX bleibt die entscheidende Unterst√ľtzungsmarke √ľber 104,5000 Punkten, w√§hrend Werte √ľber 105,6000 den Beginn der n√§chsten Widerstandszone markieren. Nach so starken Gewinnen wird der heutige Schlusskurs entscheidend daf√ľr sein, ob die Bullen diese dynamische und spekulative Rallye aufrechterhalten k√∂nnen. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

