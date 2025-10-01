Chart des Tages 🔴 USDJPY (01.10.2025)

💹 Forex Analyse & Börse aktuell: Yen bleibt stärkste G10-Währung Einleitung Die Börse aktuell richtet den Fokus auf den japanischen Yen, der sich bereits den dritten Tag in Folge als stärkste G10-Währung behauptet. Gestützt wird die japanische Währung durch hawkische Signale der Bank of Japan (BOJ) sowie durch eine schwächelnde US-Währung infolge des laufenden US-Regierungsstillstands. ► USDJPY ISIN: XC0009659910 | WKN: 965991 | Ticker: USDJPY 🔑 Key Takeaways Yen im Aufwind: +0,5 % gegenüber dem USD , +0,35 % gegenüber dem EUR – stärkste G10-Währung seit drei Tagen.

Technische Lage: USDJPY rutscht unter die 100-Tage-EMA und nähert sich wichtigen Unterstützungsmarken.

Politik & Daten: US-Shutdown und hawkische BOJ-Minuten stützen die Yen-Nachfrage. 📊 Yen bleibt gefragt – USDJPY unter Druck Der USDJPY fiel heute unter die 100-Tage-EMA (EMA100, dunkelviolett) und stoppte knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 147,000. Diese Zone entspricht zudem dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement der Konsolidierung seit August. Ein Bruch unter 146,600 könnte einen neuen Abwärtstrend einleiten.

Haupttreiber bleibt die zunehmende Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA. US-Shutdown treibt Yen als sicheren Hafen Der aktuelle US-Regierungsstillstand erhöht die Nachfrage nach dem Yen als sicherem Hafen. Der Kongress konnte das Budget nicht rechtzeitig verabschieden, wodurch die Bundesregierung ohne Finanzierungsgrundlage dasteht. Die meisten Behörden stellen ihren Betrieb ein.

Öffentliche Dienstleistungen sind blockiert.

Kurz- und mittelfristige Entlassungen stehen bevor. Marktteilnehmer sehen die Blockade auch als taktisches Manöver im Vorfeld der Kongresswahlen 2026 – allerdings könnte die Lähmung diesmal deutlich länger andauern. Japan: PMI & BOJ-Signale stützen Yen Die Konjunkturdaten aus Japan zeichnen ein gemischtes Bild: PMI Fertigung: 48,5 (Konsens: 48,4; vorher: 49,7) – schwächster Produktionsrückgang seit 6 Monaten.

Tankan-Umfrage: Zum zweiten Quartal in Folge steigende Zuversicht, vor allem im Keramik- und Schiffbau-Sektor. Besonders wichtig: BOJ-Minuten signalisierten eine zunehmend hawkische Haltung.

Eine mögliche Zinserhöhung wurde im September intensiv diskutiert.

Märkte sehen nun eine 62 % Wahrscheinlichkeit für einen 25-Basispunkte-Schritt im Oktober. 📝 Fazit: Forex Analyse & Börse aktuell Die Forex Analyse zeigt klar: Der Yen bleibt vorerst die dominierende Währung im G10-Segment. Während der US-Shutdown den Dollar belastet, stützen hawkische BOJ-Signale und solide Unternehmensstimmung den Yen. Die Börse aktuell muss sich auf mögliche größere Bewegungen im USDJPY einstellen – insbesondere bei einem Bruch unter die Marke von 146,600. USDJPY Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

