WTI Ölpreis steigt über 2 % – US-Indien-Deal treibt Rohstoffmärkte an 🚛💥

Das Wichtigste in Kürze WTI Öl legt kräftig zu

Angebotsüberhang bleibt Thema

Technische Hürde bei 59

🛢️ WTI Ölpreis im Aufwind – Hoffnung auf US-Indien-Deal beflügelt Märkte 🚀 Die WTI Ölpreise steigen heute um über 2 % und nähern sich der Marke von 59 USD pro Barrel.

Hinter dem Anstieg steckt die Aussicht auf ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Indien, das darauf abzielt, die indischen Importe von russischem Öl zu reduzieren. Ein solches Szenario würde den Exportdruck auf russisches Rohöl erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage nach alternativen Lieferanten – insbesondere aus den OPEC-Staaten und den USA – ankurbeln. ► WTI.Öl WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI.ÖL 🚀 Key Takeaways WTI Öl legt kräftig zu: Der Kurs steigt um über 2 % auf fast 59 USD pro Barrel – getragen von geopolitischen Hoffnungen. Angebotsüberhang bleibt Thema: Rund 1,3 Mrd. Barrel Öl befinden sich laut Bloomberg aktuell „auf dem Wasser“ – der höchste Wert seit 2020. Technische Hürde bei 59 USD: Ein Ausbruch über diese Marke könnte den Weg in Richtung 61,5 USD ebnen – unter 58,5 USD droht dagegen Rückfallpotenzial. 🌍 Fundamentale Lage: Angebotsüberschuss bleibt bestehen Trotz der positiven Marktstimmung bleibt die globale Öllage angespannt.

Derzeit befinden sich laut Bloomberg und XTB rund 1,3 Milliarden Barrel Rohöl auf See – entweder in Bewegung oder vor Anker.

Das entspricht dem höchsten Stand seit 2020 und deutet auf eine anhaltende Überversorgung hin. Laut JP Morgan und Goldman Sachs dürfte der Markt auch 2026 mit einem strukturellen Überangebot konfrontiert bleiben.

Besonders wichtig: JP Morgan sieht bei 48 USD pro Barrel die entscheidende Cashflow-Untergrenze – ein Preisniveau, das als mögliche „Bodenbildung“ gilt. 📊 Technische Analyse: Widerstände im Blick Charttechnisch befindet sich der WTI Ölpreis weiter in einer Erholungsphase, nachdem er zu Wochenbeginn eine Trendwendeformation ausgebildet hat. Widerstand: Die Zone um 59 USD bildet die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals sowie das 23,6 %-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung.

Potenzial: Ein Ausbruch über 59 USD könnte den Kurs Richtung 61,5 USD treiben.

Risiko: Ein Tagesschluss unter 58,5 USD würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Abwärtstrend fortgesetzt wird. 💡 Marktsignale: Crack Spread bleibt stabil Der sogenannte Crack Spread – also die Differenz zwischen Rohölpreis und Produktpreisen wie Benzin oder Diesel – liegt aktuell unter dem Niveau der letzten Monate, bleibt aber historisch hoch. Das deutet laut Analysten darauf hin, dass keine deutliche Nachfragesteigerung aus den USA in den kommenden Wochen zu erwarten ist.

Auch die 30-Tage-Forward-Spreads deuten auf verhaltene Konsumimpulse hin – ein Signal für eine eher seitwärts gerichtete Preisentwicklung. 🧭 Fazit: WTI Öl zwischen Hoffnung und Überangebot ⚖️ Die Rohstoff News rund um den Ölmarkt zeigen ein gemischtes Bild:

Kurzfristig sorgt die US-Indien-Diplomatie für Auftrieb, langfristig bleibt der Angebotsüberhang aber eine Belastung. Ein nachhaltiger Ausbruch über 59 USD wäre ein bullisches Signal für Trader, während ein Rückfall unter 58,5 USD das Abwärtsszenario reaktivieren könnte.

