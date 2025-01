Der japanische Yen hatte am Dienstag auf den Devisenm√§rkten keinen besonders guten Start. Die japanische W√§hrung durchbrach heute vor√ľbergehend die Zone von 158,26, die seit Juli 2024 nicht mehr f√ľr dieses W√§hrungspaar verzeichnet wurde. Der Anstieg des US-Dollars wurde durch die gestrigen Ank√ľndigungen von Trump ausgel√∂st, der fr√ľhere Ank√ľndigungen von weicheren geplanten Z√∂llen auf einzelne L√§nder negierte. ‚Ėļ USDJPY ISIN: XC0009659910 | WKN: 965991 | Ticker: USDJPY Donald Trump h√§lt an seiner protektionistischen Haltung gegen√ľber der Wirtschaft fest, was die Reservew√§hrung der Welt indirekt und direkt st√ľtzt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die ersten Bewegungen, die bei diesem W√§hrungspaar zu beobachten waren, wurden jedoch schnell wieder r√ľckg√§ngig gemacht, nachdem Finanzminister Katsunobu Kato erneut seine Bedenken hinsichtlich spekulativer Yen-Verk√§ufe √§u√üerte, als die W√§hrung 158,40 Yen pro Dollar erreichte. Dies ist nicht weit von dem Wert von 160 Yen entfernt, der vor sechs Monaten die Intervention ausl√∂ste. Die Finanzm√§rkte sind zunehmend davon √ľberzeugt, dass die BoJ die Zinss√§tze schneller als erwartet anheben wird. Der Markt erwartet nun, dass die BoJ die Zinss√§tze bis zum Jahresende um insgesamt 50 Basispunkte anheben wird. ¬† Quelle: Bloomberg Financial LP ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

