Chart des Tages 🔴 USDJPY (27.09.2024)

Das Währungspaar USDJPY hat heute nach wichtigen politischen Entwicklungen in Japan und der Veröffentlichung neuer Wirtschaftsdaten eine erhebliche Volatilität erfahren. Der ehemalige Verteidigungsminister Shigeru Ishiba hat den Führungswettbewerb der Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewonnen und ist damit auf dem besten Weg, Japans neuer Premierminister zu werden. Dieser politische Wandel hat in Kombination mit den jüngsten Inflationszahlen ein komplexes und dynamisches Umfeld für das Währungspaar geschaffen.

Ishibas Sieg kam nach einem mit Spannung verfolgten Rennen, das in einer Stichwahl gegen die Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit, Sanae Takaichi, endete. Der 67-jährige Ishiba, der für seine Bereitschaft bekannt ist, seine eigene Partei zu kritisieren, und sich auf die Wiederbelebung des ländlichen Raums konzentriert, steht nun vor der Herausforderung, das Image der LDP vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr zu verbessern. Sein Sieg stieß auf gemischte Reaktionen an den Märkten, was die Unsicherheit über mögliche politische Kurswechsel unter seiner Führung widerspiegelt.

Die Devisenmärkte reagierten dramatisch auf diese Ereignisse. Als es zunächst so aussah, als könnte Takaichi gewinnen, stieg das USDJPY-Paar auf über 146,00. Als sich jedoch die Nachricht von Ishibas letztlichem Sieg verbreitete, kam es zu einer scharfen Umkehrung des Paares, das auf etwa 143,80 fiel. Diese Volatilität unterstreicht die Sensibilität des Marktes für mögliche Änderungen in der japanischen Wirtschafts- und Geldpolitik. Die jüngsten Daten des Tokioter Verbraucherpreisindex (VPI) zeigen einen Rückgang der Inflation und tragen so zu einem noch komplexeren Bild bei. Der VPI stieg im September im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % und lag damit unter dem Anstieg von 2,6 % im August. Dieser rückläufige Inflationstrend könnte die geldpolitischen Entscheidungen der Bank of Japan (BOJ) beeinflussen, die angesichts des Wechsels in der politischen Führung bereits auf dem Prüfstand stehen.

Ishibas wirtschaftspolitische Agenda, die das Versprechen eines „vollständigen Ausstiegs“ aus Japans hohen Inflationsraten und die Erzielung eines „Reallohnwachstums“ beinhaltet, wird von den Marktteilnehmern genau beobachtet werden. Seine Haltung zur Geldpolitik und jeglicher potenzieller Druck auf die BOJ, ihre ultralockere Politik anzupassen, könnte erhebliche Auswirkungen auf den Wert des Yen haben. Der neue Premierminister sieht sich auch mit umfassenderen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen konfrontiert. Japans Wirtschaft hat mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen, die durch einen schwachen Yen noch verschärft werden. Darüber hinaus wird Ishiba die wichtigen Beziehungen Japans zu den Vereinigten Staaten inmitten wachsender sicherheitspolitischer Herausforderungen in Asien, einschließlich der Spannungen mit China und Nordkorea, steuern müssen. Für Trader und Investoren werden die Schlüsselfaktoren, die es in den kommenden Wochen zu beobachten gilt, alle Signale von Ishiba über seine wirtschaftlichen Prioritäten, mögliche Veränderungen in der Führung oder Politik der BOJ und die Frage sein, wie diese Faktoren die Inflationstrends und das Lohnwachstum in Japan beeinflussen könnten. Das Währungspaar USDJPY wird wahrscheinlich weiterhin empfindlich auf diese Entwicklungen sowie auf alle Verschiebungen in den Erwartungen an die Politik der US-Notenbank reagieren.

USDJPY im Tageschart

USD/JPY durchbrach den wichtigen Widerstand, fiel jedoch wieder in den Abwärtstrendkanal zurück. Dieses Niveau hat sich bereits zweimal als starker Widerstand erwiesen und zu einer Fortsetzung des Abwärtstrends geführt. Seit Anfang August wurden niedrigere Höchst- und Tiefststände beobachtet. Der Widerstand stimmt auch mit dem 50 %-Fibonacci-Retracement-Niveau überein, das Ende August als starker Widerstand diente. USD/JPY hat nun die 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Linie durchbrochen, was den Weg für eine leichte Bewegung zur 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Linie bei 141,869 ebnen könnte.

Der RSI tendiert nach oben und zeigt eine bullische Divergenz, die bald durchbrochen werden könnte, was auf eine Trendwende hindeutet. Der MACD erreicht höhere Hochs und höhere Tiefs, wobei ein kürzlich erfolgter Crossover ein Kaufsignal anzeigt.

Quelle:Â xStation5Â von XTB

