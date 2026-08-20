USDJPY Prognose & Chart des Tages: Fällt der US-Dollar unter 158,5?

Das Wichtigste in Kürze USDJPY unter Druck

Inflation im Fokus

Technische Hürden

Das Währungspaar USDJPY gab gestern um über 0,9 % nach und entfernte sich damit deutlich von der psychologisch wichtigen Marke von 160. Aktuell konsolidiert der Kurs im Bereich von 158,5, während Anleger an der Börse heute gespannt auf entscheidende Konjunkturdaten für die japanische Währung warten. ► USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Intervention des US-Finanzministeriums belastet den US-Dollar Ausschlaggebend für die jüngste Abwärtsbewegung waren die Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent. Dieser kündigte Pläne an, die Käufe langlaufender US-Staatsanleihen zu verdoppeln. Das Programm soll am 9. September anlaufen und mindestens bis zum 4. November laufen, wenn das Finanzministerium neue Quartalspläne vorlegt. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem langen Ende der Renditekurve. Diese Entscheidung bedeutet eine erhöhte Dollar-Versorgung am Markt, was zu einer Abwertung der US-Währung führte. Der japanische Yen gehörte dabei zu den größten Profiteuren. Abbildung 1: Performance ausgewählter Währungen (19.08.2026) Quelle: XTB Research, 20.08.2026 Im Wirtschaftskalender: Japanische Inflationsdaten im Blickpunkt Für wichtige Impulse sorgt der Wirtschaftskalender am morgigen Freitag: Die japanischen Inflationsdaten für Juli stehen um 00:30 Uhr (MESZ) zur Veröffentlichung an. Nur eine Stunde später folgen die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für August. Abbildung 2: Verbraucherpreise (CPI) Japan (2010 – 2026) Quelle: XTB Research, 20.08.2026 Die Erwartungen an eine falkenhafte Überraschung wurden durch den Ende Juli veröffentlichten Frühindikator für Tokio geschürt. Die Kerninflation in der japanischen Hauptstadt beschleunigte sich unerwartet von 1,6 % auf 1,9 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit den Marktkonsens von 1,7 %. Sollte der morgige Wert diesen Trend bestätigen und einen steigenden Preisdruck anzeigen, erhält die Bank of Japan (BoJ) weitere Argumente für eine restriktive Geldpolitik. Das nächste Zinstreffen findet am 18. September statt. Nachdem die BoJ den Leitzins im Juli bei 1,0 % belassen hatte, könnte eine Zinserhöhung ein starkes Signal setzen und die Spekulationen auf weitere Aufwärtsschritte in den kommenden Monaten anheizen. Technische Analyse und USDJPY Prognose Abbildung 3: USDJPY im Tageschart [D1] (18.12.2025 – 07.08.2026) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit April 2025 befindet sich das Paar USDJPY in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines lokalen Hochs im Bereich von 164 ging der Markt jedoch in eine dynamische Korrektur über. Der Kurs pendelt derzeit um 158,5, während Trader nach einem soliden Boden für eine nachhaltige Erholung suchen. Wichtiger Widerstand: Die zentrale Hürde für die Käuferseite bleibt die strategische Widerstandszone um die psychologische Marke von 160. Diese hat doppelte Relevanz, da sie nahezu mit dem 100-Tage-Durchschnitt zusammenfällt.

Gleitende Durchschnitte: Jüngste Erholungsversuche in Richtung des 50-%-Fibonacci-Retracements und des 150-Tage-Durchschnitts (blaue Linie bei ca. 159,2) scheiterten. Der Kurs fiel wieder unter die wichtigen Durchschnitte EMA 50 und EMA 100.

Indikatoren: Der Relative-Stärke-Index (RSI) fällt nach einer leichten Erholung wieder in Richtung 40,6 ab. Zudem schrumpfen die positiven Balken des MACD-Histogramms, was auf ein nachlassendes zinsbullisches Momentum hindeutet. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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