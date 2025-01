Der japanische Yen gewinnt an Fahrt, da die Kommentare des Gouverneurs der Bank of Japan, Ueda, die Erwartungen des Marktes an eine bevorstehende geldpolitische Wende verst√§rken und angesichts steigender Wahrscheinlichkeiten f√ľr eine Zinserh√∂hung zu erheblichen Bewegungen auf den Devisen- und Anleihem√§rkten f√ľhren. ‚ĖļUSDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Schl√ľsselmarktstatistiken: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktueller Kurs: 157.426,78 ¬• (-0,3 %)

Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung: 74 % (Januar), 89 % (März)

2-Jahres-Rendite der JGB: 0,7 % (h√∂chster Stand seit 2008) ¬† BOJ-Politikausblick Die j√ľngsten √Ąu√üerungen von Gouverneur Kazuo Ueda haben die Spekulationen √ľber eine m√∂gliche Zinserh√∂hung auf der Sitzung n√§chste Woche (23.-24. Januar) angeheizt. Der Gouverneur hob die ermutigenden Lohndiskussionen bei den Neujahrsveranstaltungen und den j√ľngsten Treffen der Filialleiter hervor, was eine bemerkenswerte √Ąnderung der Kommunikationsstrategie darstellt. Diese Kommentare folgen auf √§hnliche zukunftsweisende Aussagen des stellvertretenden Gouverneurs Himino, die auf eine verst√§rkte politische Koordinierung hindeuten. Index-Swaps √ľber Nacht zeigen nun eine Wahrscheinlichkeit von 74 % f√ľr eine Zinserh√∂hung in diesem Monat, was einem Anstieg von 60 % gegen√ľber dem Tag zuvor entspricht und die wachsende √úberzeugung des Marktes widerspiegelt. Quelle: Bloomberg Financial LP ¬† Dynamik der Renditen Japanische Staatsanleihen gerieten unter Verkaufsdruck, wobei die 2-Jahres-Rendite mit 0,7 % den h√∂chsten Stand seit 2008 erreichte, w√§hrend die 30-Jahres-Rendite einen neuen H√∂chststand seit 2009 erreichte. Die Rinban-Operation der BOJ f√ľhrte zu verst√§rkten Verk√§ufen, was die JGB-Futures weiter unter Druck setzte. Japanische Staatsanleihen-Kurve Quelle: Bloomberg Financial LP ¬† Marktpositionierung und Risikofaktoren Devisenstrategen, darunter Rodrigo Catril von NAB, sind der Meinung, dass ein Verkauf von USD/JPY √ľber 157 Yen attraktiv erscheint, wobei kurzfristig eine Handelsspanne von 150 bis 158 Yen erwartet wird, vorausgesetzt, die Renditen 10-j√§hriger US-Staatsanleihen bleiben unter 5 %. Die Aufmerksamkeit des Marktes verlagert sich nun auf die bevorstehenden US-Verbraucherpreisindexdaten und die m√∂glichen Auswirkungen auf die Politik beider Volkswirtschaften. ¬† Regierungsposition Finanzminister Katsunobu Kato bekr√§ftigte die Bereitschaft der Regierung, √ľberm√§√üige W√§hrungsschwankungen, insbesondere spekulationsbedingte, zu bek√§mpfen, und betonte gleichzeitig die enge Zusammenarbeit mit der BOJ bei der Erreichung der Preisstabilit√§tsziele und der Beendigung der Deflation. ¬† USDJPY im Tageschart USDJPY ist in eine kritische Zone eingetreten, die mit Deviseninterventionen in Verbindung gebracht wird. Nach den heutigen Kommentaren ist das Paar unter die 15-Tage-EMA und leicht unter das 78,6 % Fibonacci-Retracement-Niveau der Abw√§rtsbewegung gefallen. F√ľr B√§ren sind die 30-Tage-EMA und die 50-Tage-EMA wichtige Ziele, gefolgt vom 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level der Aufw√§rtsbewegung bei 154,272. Der RSI signalisiert eine r√ľckl√§ufige Divergenz, was auf ein nachlassendes Aufw√§rtsmomentum hindeutet, w√§hrend der MACD die r√ľckl√§ufige Stimmung mit seinen sich verbreiternden Linien best√§tigt, was auf eine Beschleunigung des Abw√§rtsmoments hindeutet. Quelle: xStation ¬† ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

