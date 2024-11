Chart des Tages 🔴USDJPY Forexpaar (20.11.2024)

Der japanische Yen ist heute eine der schwächsten G10-Währungen und verliert zwischen 0,50 und 0,70 % gegenüber anderen wichtigen Währungen, da die Unsicherheit um den Yen wieder zunimmt. In den letzten Wochen hat die Wirksamkeit verbaler Interventionen japanischer Diplomaten erneut abgenommen. Derzeit haben Aussagen führender Politiker praktisch keinen Einfluss auf den Wechselkurs, da die Marktstimmung aus der ersten Hälfte des Jahres 2024 zurückkehrt. So war die Reaktion des Marktes auf die Äußerungen des japanischen Finanzministers Kato am Dienstag deutlich geringer als am Freitag. Wenn verbale Interventionen nicht die gewünschte Wirkung zeigen, sind möglicherweise konkretere Maßnahmen des Finanzministeriums erforderlich, um den JPY wirksam zu beeinflussen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Währungspaar USDJPY ist heute wieder über 155,5000 gestiegen und hat 0,70 % zugelegt. Der Verkaufsdruck auf den Yen könnte sich auch durch die gestrige Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine in Europa und das Risiko weiterer Bombenanschläge in der Ukraine heute verschärfen. Dies hat das geopolitische Risiko erhöht, den USD gestärkt und Kapital von anderen Märkten abgezogen. Der zusätzliche Aufwärtsdruck auf USDJPY in den letzten Wochen ist auf die US-Wahlen zurückzuführen, wobei ein bemerkenswert starker Dollar eine bedeutende Rolle spielte. Darüber hinaus könnte das Risiko einer Hinwendung der USA zu protektionistischen Maßnahmen den internationalen Handel, einschließlich der Exporte aus Japan, beeinträchtigen. Sowohl externe als auch interne Faktoren verstärken die Abwertung des Yen. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

