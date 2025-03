Chart des Tages 🔴USDJPY Forexpaar (25.03.2025)

Der japanische Yen legte am Dienstag zu und dr√ľckte den USD/JPY-Kurs von einem Drei-Wochen-Hoch nahe 151,00, da die M√§rkte die aggressiven Signale aus dem Sitzungsprotokoll der Bank of Japan vom Januar verdauen. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen BoJ signalisiert weitere Zinserh√∂hungen Die Protokolle der BoJ-Sitzung im Januar zeigten, dass die Entscheidungstr√§ger zunehmend zuversichtlich sind. Mehrere Mitglieder diskutierten √ľber die Bedingungen f√ľr k√ľnftige Zinserh√∂hungen, obwohl sie an ihrer Aussage festhielten, dass ‚Äědie akkommodierenden finanziellen Bedingungen beibehalten werden‚Äú. Ein Mitglied schlug insbesondere vor, dass die Zinsen ‚Äěin der zweiten H√§lfte des Haushaltsjahres 2025 etwa 1 % erreichen sollten‚Äú, w√§hrend der Marktchef von Sumitomo Mitsui eine noch aggressivere Prognose abgab, dass die Zinsen schlie√ülich 2 % erreichen k√∂nnten ‚Äď ein Niveau, das seit 1993 nicht mehr erreicht wurde. Politische Divergenz st√ľtzt den Yen Der Kontrast zwischen der Straffungstendenz der BoJ und der Prognose der Federal Reserve von zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 bietet dem Yen grundlegende Unterst√ľtzung. Die positive globale Risikostimmung ‚Äď gest√ľtzt durch die Hoffnung auf weniger st√∂rende US-Z√∂lle, einen m√∂glichen Frieden zwischen Russland und der Ukraine und chinesische Konjunkturma√ünahmen ‚Äď begrenzt jedoch die Gewinne der Safe-Haven-W√§hrungen. Gemischter Wirtschaftsausblick Erwartet wird, dass die Tankan-Umfrage (1. April) in der n√§chsten Woche ein sinkendes Gesch√§ftsklima bei den Herstellern zeigen wird. √Ėkonomen gehen davon aus, dass der Gesamtindex von +14 im Dezember auf +12 sinken wird. Gouverneur Ueda bleibt bei seinem vorsichtigen Ansatz, die Anreize zur√ľckzufahren, und erkl√§rt, dass die Bank ‚Äěnoch Zeit braucht, um zu √ľberlegen, was mit den ETF-Best√§nden geschehen soll‚Äú, schlie√üt aber die M√∂glichkeit nicht aus, Staatsanleihen im Zuge der allm√§hlichen Normalisierung zu verkaufen. USDJPY im Tageschart USD/JPY wird derzeit in der N√§he der 50-Tage-EMA gehandelt. Bullen k√∂nnten das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level ins Visier nehmen, gefolgt vom 151,6 %-Level, wo die 100-Tage- und 200-Tage-EMA konvergieren. B√§ren hingegen werden versuchen, das Fibonacci-Retracement-Niveau von 23,6 % erneut zu testen, das mit dem 30-Tage-EMA √ľbereinstimmt. Der RSI befindet sich in einer bullischen Divergenz und bildet h√∂here Tiefstst√§nde, w√§hrend der MACD in einer bullischen Divergenz zunimmt. ¬† ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬†

