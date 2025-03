Chart des Tages 🔴 USDJPY Forexpaar (26.03.2025)

Der japanische Yen war heute die schwächste G10-Währung. Der JPY begann nach der Rede von Gouverneur Ueda, die von den Finanzmärkten als zurückhaltend empfunden wurde, stark an Wert zu verlieren. Im Moment wurden die Verluste teilweise wieder aufgeholt, aber der USDJPY ist immer noch um 0,11 % auf 150,1000 gestiegen. ►USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, konzentrierte sich in seiner Rede auf die Lage der japanischen Wirtschaft und die geldpolitischen Aussichten der BOJ. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Inflationslage: Ueda wies darauf hin, dass die Inflation in Japan zwar steigt, die Kerninflation – ohne die stark schwankenden Komponenten – jedoch weiterhin leicht unter dem 2-%-Ziel der Bank of Japan liegt. Er betonte, dass die Zentralbank ihr Ziel der Preisstabilität noch nicht vollständig erreicht hat und die jüngste hohe Inflation hauptsächlich auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen ist, die wahrscheinlich nachlassen werden und keinen Grund für eine Straffung der Geldpolitik darstellen.

Vorsichtiger politischer Ansatz: Er betonte, wie wichtig es sei, die Wirtschafts- und Preisentwicklungen sorgfältig zu beobachten, bevor weitere geldpolitische Entscheidungen getroffen werden, und signalisierte damit einen vorsichtigen und umsichtigen Umgang mit zukünftigen Veränderungen.

Auswirkungen eines schwachen Yen: Ueda räumte ein, dass der schwache Yen die Importpreise beeinflusst und zum Inflationsdruck beigetragen hat. Er stellte jedoch klar, dass die BOJ die Wechselkurse nicht direkt durch die Geldpolitik beeinflussen wird.

Inflationsrisiken: Er betonte die Notwendigkeit der Wachsamkeit, da sich die Kerninflation möglicherweise schneller beschleunigen könnte, als die aktuellen BOJ-Prognosen vermuten lassen. Die Kommentare von Ueda wurden vom Markt als zurückhaltend interpretiert, was darauf hindeutet, dass die BOJ die Zinssätze in naher Zukunft wahrscheinlich nicht erhöhen wird. Nach Uedas Rede schwächte sich der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar ab und verlor 0,40 % auf 150,6000. USDJPY im Tageschart Langfristig liegt der USDJPY-Kurs bei einem wichtigen Widerstandsniveau von etwa 150 JPY pro USD. Wird dieses Niveau durchbrochen, ist mit einer Bewegung in Richtung 151,8000–153,0000 zu rechnen. Umgekehrt liegt das nächste Unterstützungsniveau knapp über 148,8000. Quelle: xStation5 von XTB

