Chart des Tages 🔴 USDJPY Forexpaar (31.03.2025)

Der japanische Yen l√§sst den Rest der G10-W√§hrungen hinter sich und wertet zwei Tage vor der Ank√ľndigung einer Reihe von gegenseitigen Z√∂llen durch Donald Trump gegen√ľber dem Dollar um fast 0,5 % auf. Die Besorgnis √ľber das Wirtschaftswachstum in den USA und die Unsicherheit √ľber die republikanische Regierung treiben die Kapitalstr√∂me in Richtung Yen, der nach den Turbulenzen von 2024 seinen Status als ‚ÄěW√§hrung des sicheren Hafens‚Äú wiedererlangt. ‚ĖļUSDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† Die Angst vor einer Stagflation hat die Renditen von US-Anleihen belastet und die Rendite 10-j√§hriger US-Staatsanleihen auf 4,19 % gedr√ľckt. Ein starker R√ľckgang der Verbraucherstimmung laut University of Michigan und ein h√∂her als erwarteter PCE-Inflationsindex verdeutlichten die Risiken der Handelspolitik des US-Pr√§sidenten. Diese Daten markieren zweifellos den Beginn eines neuen Dilemmas f√ľr die Federal Reserve, die bei ihrer letzten Zinsentscheidung das Problem des anhaltenden Inflationsdrucks nicht zur Sprache brachte und das Risiko einer Rezession immer noch als gering einstufte. Die Stimmung an den Aktienm√§rkten ist in Japan und den USA gleicherma√üen negativ, aber der R√ľckgang der Renditen 10-j√§hriger US-Anleihen deutet darauf hin, dass die Sorgen um die US-Wirtschaft f√ľr die Anleger, die stark auf eine R√ľckkehr zu Zinssenkungen in den USA setzen, mehr Gewicht haben. In Japan hingegen sehen wir eine Erholung des BIP, eine Stabilisierung nach einer Phase erh√∂hter Inflation und weitere Zinserh√∂hungen in Richtung des (weiterhin angestrebten) Optimums. Auch das Risiko eines Handelskrieges scheint angesichts der diplomatischen Schritte Japans, die mit den Erwartungen Donald Trumps √ľbereinstimmen (einschlie√ülich gr√∂√üerer Auslandsinvestitionen und einer Verringerung des Handelsdefizits), geringer zu sein. Ein starker R√ľckgang der US-Anleiherenditen hat die letzten Gewinne auf USDJPY zunichte gemacht. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ¬† Die Geldm√§rkte preisen eine Zinserh√∂hung in Japan im Jahr 2025 ein. Quelle: Bloomberg Finance L.P. ¬† ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln:

   

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.