Die erste Julih√§lfte war aufgrund einer Reihe wichtiger Ereignisse von erheblichen Turbulenzen an den Finanzm√§rkten gepr√§gt. Die Anleger zeigen jedoch keine Anzeichen einer Verlangsamung, und auch die kommende Woche verspricht √§hnlich intensiv zu werden. Vor allem erwarten wir die Entscheidung der Europ√§ischen Zentralbank, die dar√ľber entscheiden wird, ob der Zinssenkungszyklus tats√§chlich beendet ist. Dar√ľber hinaus steht eine Flut von Unternehmensergebnissen bevor, von Wall-Street-Giganten wie Alphabet, Tesla und Intel bis hin zu bedeutenden europ√§ischen Unternehmen wie SAP, Deutsche Bank, BNP Paribas und Volkswagen. Daher sollten M√§rkte wie EURUSD, Nasdaq 100 und DAX¬†in der neuen Woche genau beobachtet werden. ¬† Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen EURUSD Das W√§hrungspaar EURUSD hat seit Monatsbeginn deutlich nachgegeben, obwohl der US-Dollar zahlreichen Turbulenzen ausgesetzt war, darunter die Fortsetzung des ‚ÄěHandelskriegs‚Äú und der Konflikt zwischen Trump und Powell. Dennoch pr√§sentiert die US-Wirtschaft weiterhin robuste Daten. In der kommenden Woche stehen US-Daten aus zweiter Reihe an, darunter die Neubauverk√§ufe (Mittwoch) und die vorl√§ufigen PMI-Indizes (Donnerstag). Am Dienstag werden wir auch Gelegenheit haben, Jerome Powell zu h√∂ren. Aus Sicht des Euro wird jedoch die Entscheidung der EZB entscheidend sein, die Aufschluss dar√ľber geben wird, ob die Bank angesichts der steigenden Deflationsrisiken tats√§chlich eine Pause bei den Zinssenkungen einlegt. Am Donnerstag werden auch die vorl√§ufigen PMI-Daten aus der Eurozone ver√∂ffentlicht. EURUSD Chart Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 18.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† Nasdaq 100 Die US-Indizes befinden sich auf historischen H√∂chstst√§nden, wobei sich die Anleger von den Zollrisiken unbeeindruckt zeigen und von der St√§rke der Wirtschaft √ľberzeugt sind. Die Berichtssaison ist in vollem Gange, wobei das Gewinnwachstum voraussichtlich das langsamste seit mindestens zwei Jahren sein wird. Nach den Ergebnissen von Netflix sind nun andere gro√üe Technologieunternehmen an der Reihe: Alphabet und Tesla (Mittwoch nach B√∂rsenschluss) sowie Intel (Donnerstag nach B√∂rsenschluss). Solide Ergebnisse, die deutlich √ľber den Erwartungen liegen, k√∂nnten den Aufw√§rtstrend der US-Indizes, insbesondere des technologielastigen Nasdaq 100, der den US100-Kontrakt st√ľtzt, aufrechterhalten. ¬† DAX Wichtige Gewinnberichte europ√§ischer Unternehmen stehen ebenfalls bevor und k√∂nnten die k√ľnftige Richtung der wichtigsten Indizes ma√ügeblich beeinflussen. Am Dienstag vor B√∂rsenbeginn wird SAP, das deutsche Technologieunternehmen, das ma√ügeblich f√ľr die Gewinne des deutschen DAX in den letzten Monaten verantwortlich ist, seine Ergebnisse vorstellen. Am Donnerstag werden die Ergebnisse der Deutschen Bank ver√∂ffentlicht, die Aufschluss dar√ľber geben werden, wie sich die Bank in einem Umfeld niedrigerer Zinsen, aber erh√∂hter Marktvolatilit√§t behauptet. Am Freitag schlie√ülich wird Volkswagen, ein Unternehmen, das stark von den US-Autoz√∂llen betroffen ist, seine Zahlen vorlegen. Zu beachten ist auch, dass am Donnerstag ein Gipfeltreffen zwischen der Europ√§ischen Union und China stattfindet, das m√∂glicherweise zu einer engeren Zusammenarbeit im laufenden Handelsstreit mit den USA f√ľhren k√∂nnte. ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, B√∂rse Online, Brokervergleich¬†und Brokerwahl.de!

