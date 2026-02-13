CHART des Tages 🔴 USDJPY - Hohe Volatilität vor US-CPI (13.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze USD/JPY bleibt hochvolatil – politische BoJ-Signale und US-Daten sorgen für starke Ausschläge.

US-CPI ist der kurzfristige Richtungsgeber – Inflation entscheidet über Ausbruch über 154 oder Rückfall unter 153.

Yen reagiert selektiv auf Risk-off – klassische Safe-Haven-Dynamik zeigt sich aktuell nur eingeschränkt.

📉 Forex-Analyse: USD/JPY im Spannungsfeld zwischen Fed und BoJ Der USD/JPY notiert aktuell im Bereich von 153,50 und befindet sich in einer Phase außergewöhnlich hoher Volatilität. In dieser Forex-Analyse zeigt sich deutlich, dass der Markt derzeit stark auf makroökonomische Impulse aus den USA sowie auf geldpolitische Signale aus Japan reagiert. Der Yen verliert zunehmend seine klassische Rolle als sicherer Hafen, während jede neue Äußerung von Mitgliedern der Bank of Japan (BoJ) oder wichtige US-Daten zu kräftigen Bewegungen im Währungspaar führen. ► USDJPY | WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY ✅ Drei Key Takeaways USD/JPY bleibt hochvolatil – politische BoJ-Signale und US-Daten sorgen für starke Ausschläge. US-CPI ist der kurzfristige Richtungsgeber – Inflation entscheidet über Ausbruch über 154 oder Rückfall unter 153. Yen reagiert selektiv auf Risk-off – klassische Safe-Haven-Dynamik zeigt sich aktuell nur eingeschränkt. Bank of Japan und politische Signale Die Geldpolitik der Bank of Japan bleibt einer der zentralen Treiber für USD/JPY. Zwar setzt die BoJ ihren vorsichtigen Normalisierungskurs fort, doch die Marktreaktionen bleiben dynamisch. Aussagen aus dem Umfeld von Premierministerin Sanae Takaichi, wonach keine dringende Notwendigkeit bestehe, reflationistische Mitglieder in den BoJ-Vorstand zu berufen, schwächten den Yen zunächst.

Spätere hawkishe Kommentare von BoJ-Mitglied Tamura führten jedoch zu einer deutlichen Yen-Stärkung und starken Kursschwankungen. Diese widersprüchlichen Signale unterstreichen die Sensitivität des Marktes – ein klassisches Umfeld für kurzfristig orientierte Forex-Analysen. US-CPI als entscheidender Impulsgeber Investoren warten gespannt auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten (CPI). Diese Daten dürften die kurzfristige Richtung von USD/JPY maßgeblich bestimmen. Mögliche Szenarien: Stärkere Inflation als erwartet → USD-Stärke, Anstieg über 154 möglich

Schwächere CPI-Daten → schnelle Yen-Erholung, Rückgang unter 153 wahrscheinlich Die aktuell ausgeprägten Intraday-Schwankungen spiegeln die hohe Unsicherheit im Vorfeld dieses wichtigen Events wider. 🔄 Marktstimmung und Risikoaversion Das allgemeine Marktsentiment bleibt fragil. Interessanterweise profitiert der Yen derzeit nicht automatisch von Risk-off-Bewegungen, was auf strukturelle Veränderungen im Währungsmarkt hindeutet. Trader agieren vorsichtig und vermeiden größere Positionsaufbauten vor der CPI-Veröffentlichung. Die Handelsspanne von 153,00–154,00 fungiert kurzfristig als zentrale Range-Zone. Fazit Diese Forex-Analyse zeigt klar: USD/JPY befindet sich in einer entscheidenden Phase. Die Kombination aus geldpolitischer Unsicherheit in Japan und inflationsgetriebenen Erwartungen in den USA sorgt für erhöhte Volatilität. Kurzfristig bleibt das Paar stark datenabhängig. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der 153–154-Range dürfte erst nach klaren Signalen von US-CPI oder der BoJ erfolgen. Bis dahin dominieren schnelle Richtungswechsel und taktisches Trading das Marktgeschehen. USDJPY Forex Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.