Chart des Tages 🔴 VIX Index (16.01.2025)

Der CBOE VIX Volatility Index (VIX) ist gestern um fast 10 % zurückgegangen und verliert fast 20 % gegenüber den lokalen Höchstständen. Ein Faktor, der diese Reaktion unterstützte, war die Erholung an der Wall Street, wo der S&P in einem Handelstag um mehr als 1,8 % stieg. Infolgedessen sank die Nachfrage nach Volatilitätsabsicherungen, die Angst wich der Gier und die Märkte kehrten zur „Normalität“ zurück, was die Hoffnung auf eine Rückkehr des „Bullenmarktes“ vor Trumps Amtseinführung nährte. Die Stimmung wurde unterstützt durch: Anfänglich niedrigere PPI-Inflation (am Dienstag), gefolgt (gestern) von einem leicht unter den Erwartungen liegenden Anstieg der US-Inflation, was die Erleichterungsrallye nach den jüngsten Rückgängen stützte

Solide Ergebnisse von US-Banken und Kommentare von Fed-Mitgliedern, die auf einen anhaltenden disinflationären Trend bei solider Konjunktur hindeuten (Goolsbee, Williams)

Sehr solide Ergebnisse von Taiwan Semiconductor (TSM.US), einschließlich einer über den Prognosen liegenden Prognose, stützen die Stimmung auf dem Halbleitermarkt. Tatsache ist jedoch, dass die Inflationszahlen tatsächlich recht gemischt ausfielen und die Inflation in den kommenden Monaten weiterhin ein „Thema“ auf dem Markt sein wird. Auch Trump birgt noch eine ganze Reihe von Unbekannten, was die ersten Monate seiner Präsidentschaft für die Märkte möglicherweise etwas stressig machen wird. Daher ist ein möglicher Anstieg des VIX von seinem derzeitigen extrem überverkauften Niveau aus weiterhin möglich. Der Index hat die Nähe von 16 erreicht, wo wir in den letzten Wochen eine Konsolidierung gesehen haben und von wo aus es zu deutlichen Aufwärtsreaktionen bei den Preisen gekommen ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quele: xStation5 Der gestrige Abwärtsimpuls deutete auf eine mögliche 1:1-Korrektur hin, nach der es zu einem gewissen Erholungsversuch kommen könnte. Andererseits ist bei einer Rückkehr des Nasdaq 100 über 22.000 Punkte ein weiterer Abwärtsimpuls des VIX nicht auszuschließen, was wahrscheinlich einen Test im Bereich von 14,5 bis 15 Punkten bedeuten würde. Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

