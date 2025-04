Chart des Tages 🔴 VIX Volatilitätsindex (04.04.2025)

Trotz des schw√§chsten Handelstages seit dem 16. M√§rz 2020 beim S&P 500 und des zweitgr√∂√üten R√ľckgangs der Marktkapitalisierung an einem Tag kann der US500 seine Verluste heute nicht ausgleichen und verliert fast 0,5 %. Diese Situation erh√∂ht die Nachfrage nach Absicherungen bei Institutionen wie Options-Gamma-H√§ndlern sowie bei privaten Tradern, was den VIX heute in die H√∂he treibt. Der CBOE Volatility Index (VIX) steigt um fast 4 % vor dem heutigen Bericht √ľber die US-Besch√§ftigtenzahlen (Non-Farm Payrolls) und der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell um 18:25 Uhr deutscher Zeit. 15:30 Uhr dt. Zeit, U.S., Non-Farm Payrolls Bericht (M√§rz): Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwartete Ver√§nderung der Besch√§ftigung au√üerhalb der Landwirtschaft: +140.000 gegen√ľber +151.000 zuvor

Besch√§ftigung im privaten Sektor: erwartet +135.000 gegen√ľber +140.000 zuvor

Verarbeitendes Gewerbe: erwarteter R√ľckgang um -1.000 gegen√ľber +10.000 zuvor

Arbeitslosenquote: erwartet 4,1 % gegen√ľber 4,1 % zuvor

Durchschnittlicher Stundenlohn: +4,0 % im Jahresvergleich gegen√ľber +4,0 % zuvor (+0,3 % im Monatsvergleich gegen√ľber +0,3 % zuvor)

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit: 34,2 gegen√ľber 34,1 zuvor VIX im 15 Minuten Chart Ein Blick auf den VIX-Index zeigt, dass trotz des Anstiegs seit dem 2. April fallende MACD- und RSI-Werte darauf hindeuten, dass das Aufw√§rtspotenzial f√ľr Absicherungen vom aktuellen Niveau aus begrenzt sein k√∂nnte. Der Markt wird auch auf m√∂gliche √Ąu√üerungen von Trump √ľber das ‚Äěgr√∂√üte Steuersenkungsprogramm in der Geschichte der USA‚Äú reagieren. Auch eine positive Reaktion auf die heutigen NFP-Daten und die √Ąu√üerungen von US-Notenbankchef Powell k√∂nnten den VIX von seinem aktuellen Niveau dr√ľcken. Etwas schw√§chere als erwartete oder im Rahmen der Erwartungen liegende NFP-Daten k√∂nnten auf eine gem√§√üigtere Rede Powells hindeuten. Wenn die Zahl jedoch ‚Äězu niedrig‚Äú ausf√§llt, k√∂nnte die Angst vor einer Rezession anhalten. St√§rkere als erwartete NFP-Daten (nach starken ADP-Daten vom Mittwoch) k√∂nnten den US-Dollar st√ľtzen und die M√§rkte st√§rker auf die √Ąu√üerungen Powells fokussieren. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.