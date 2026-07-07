SpaceX Aktie im Nasdaq - Milliardenzuflüsse und aktuelle Nasdaq News

Die SpaceX Aktie steht heute im Mittelpunkt der Nasdaq News: Das Unternehmen wird offiziell in den Nasdaq aufgenommen und zählt damit künftig zu den wichtigsten Technologiewerten der Welt. Die Indexaufnahme dürfte vor allem bei passiven Investmentfonds für erhebliche Kapitalströme sorgen, da zahlreiche ETFs ihre Portfolios anpassen müssen. Für Anleger stellt sich nun die Frage, welche Auswirkungen die Aufnahme auf den Aktienkurs haben könnte und welche Rolle SpaceX künftig innerhalb des Technologieindex spielen wird.

► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX (gehandelt an der Nasdaq)

Milliardenzuflüsse durch ETFs und Indexfonds

Weltweit existieren mehr als 200 Anlageprodukte, die den Nasdaq nachbilden. Dazu gehören ETFs, Investmentfonds sowie Versicherungsfonds mit einem verwalteten Vermögen von schätzungsweise 600 bis 800 Milliarden US-Dollar. Rechnet man Futures, Optionen und weitere Derivate hinzu, liegt das gesamte Engagement bei rund 1,4 Billionen US-Dollar. Da alle passiv verwalteten Fonds den Index möglichst exakt abbilden müssen, sind sie gezwungen, SpaceX-Aktien zu kaufen. Analysten schätzen, dass dadurch eine zusätzliche passive Nachfrage von rund 4,3 Milliarden US-Dollar entsteht.

SpaceX erhält zunächst nur eine geringe Gewichtung

Trotz der enormen Unternehmensbewertung wird der Anteil der SpaceX Aktie im Nasdaq zunächst vergleichsweise klein ausfallen.

Der Grund liegt in den Indexregeln: Für Unternehmen mit einem Free Float von weniger als 33,3% wird nicht die gesamte Marktkapitalisierung berücksichtigt. Stattdessen verwendet Nasdaq die niedrigere der beiden folgenden Größen:

die tatsächlich frei handelbare Marktkapitalisierung

maximal das Dreifache des Free Floats

Da derzeit lediglich 5% der SpaceX-Aktien frei handelbar sind, dürfte das Unternehmen zunächst lediglich auf eine Indexgewichtung von rund 0,8% kommen.

Weitere Regeln begrenzen die Gewichtung im Nasdaq

Neben dem Free Float gelten weitere Beschränkungen:

Kein einzelnes Unternehmen darf mehr als 24% des Index ausmachen.

des Index ausmachen. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung von über 2,5% darf maximal 48% betragen. Wird diese Schwelle überschritten, werden die entsprechenden Gewichtungen proportional auf insgesamt 40% reduziert.

Diese Regeln verhindern eine zu starke Konzentration auf einzelne Technologiekonzerne.

Fast-Track-Verfahren beschleunigt Aufnahme

Bemerkenswert ist, dass SpaceX den Nasdaq über ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren erreicht hat. Früher mussten Unternehmen nach ihrem Börsengang zunächst eine sogenannte Seasoning Period durchlaufen. Diese Wartezeit betrug üblicherweise zwischen drei Monaten und einem Jahr. Zusätzlich war ein Free Float von mindestens 10% erforderlich.

Mittlerweile wurden die Regeln gelockert:

Die Mindestwartezeit beträgt nur noch 15 Handelstage nach dem Börsengang.

nach dem Börsengang. Unternehmen, die unmittelbar zu den 40 größten Nasdaq-Unternehmen nach Marktkapitalisierung gehören, können auch mit einem geringeren Free Float aufgenommen werden.

Mit einer Bewertung von nahezu 2 Billionen US-Dollar erfüllte SpaceX diese Voraussetzung problemlos.

Warum die SpaceX Aktie noch nicht im S&P 500 vertreten ist

Während Nasdaq seine Regeln angepasst hat, gelten für den S&P 500 weiterhin deutlich strengere Voraussetzungen.

Unter anderem verlangt der Index:

mindestens zwölf Monate Börsennotierung,

vier aufeinanderfolgende profitable Quartale nach den strengen GAAP-Bilanzierungsstandards,

weitere Anforderungen hinsichtlich Liquidität und Streubesitz.

Eine Aufnahme in den S&P 500 dürfte daher frühestens im kommenden Jahr möglich werden.

Technische Analyse der SpaceX Aktie

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Börsengang erreichte die SpaceX Aktie zunächst Kurse oberhalb von 220 US-Dollar, bevor eine deutliche Korrektur einsetzte. Seitdem bewegt sich der Titel überwiegend in einer Seitwärtsphase.

Gleitende Durchschnitte signalisieren Konsolidierung

Der Aktienkurs pendelt derzeit zwischen dem SMA 50, SMA 100 und SMA 150. Alle drei Durchschnitte verlaufen mittlerweile nahezu horizontal, was auf einen fehlenden kurzfristigen Trend hindeutet.

RSI bleibt neutral

Der RSI (14) notiert aktuell bei 52,7 und bewegt sich damit im neutralen Bereich. Weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Marktsituation ist erkennbar. Anleger warten offenbar auf neue Impulse.

MACD bestätigt abnehmende Dynamik

Auch der MACD spricht derzeit für eine Konsolidierung. Sowohl die MACD-Linie als auch die Signallinie verlaufen nahe der Nulllinie, während sich das Histogramm deutlich verkleinert hat. Dies deutet auf nachlassenden Verkaufsdruck und einen Übergang in eine Seitwärtsbewegung hin.

Experten Fazit: SpaceX Aktie profitiert von struktureller Nachfrage

Die Aufnahme in den Nasdaq dürfte kurzfristig für eine erhebliche Nachfrage nach der SpaceX Aktie sorgen, da ETFs und andere indexabbildende Produkte ihre Portfolios anpassen müssen. Aufgrund des geringen Free Floats bleibt die Indexgewichtung zunächst jedoch überschaubar.

Langfristig könnte sich dies ändern, sofern künftig weitere Aktien in den freien Handel gelangen. Anleger dürften die Entwicklung daher genau verfolgen, zumal eine spätere Aufnahme in den S&P 500 zusätzliche Nachfrage auslösen könnte.

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FAQ zur SpaceX Aktie und den Nasdaq News

Warum wird die SpaceX Aktie durch die Nasdaq-Aufnahme nachgefragt?

ETFs und andere Indexfonds müssen die Zusammensetzung des Nasdaq exakt nachbilden. Deshalb sind sie verpflichtet, SpaceX-Aktien entsprechend der Indexgewichtung zu kaufen.

Warum fällt die Gewichtung von SpaceX trotz hoher Bewertung so niedrig aus?

Nasdaq berücksichtigt bei Unternehmen mit geringem Free Float nur einen angepassten Teil der Marktkapitalisierung. Da aktuell lediglich 5% der Aktien frei handelbar sind, ergibt sich eine Gewichtung von rund 0,8%.

Ist SpaceX bereits im S&P 500 enthalten?

Nein. Für den S&P 500 gelten strengere Aufnahmeregeln. Unter anderem muss das Unternehmen mindestens zwölf Monate börsennotiert sein und vier aufeinanderfolgende profitable Quartale nach GAAP ausweisen.

Was zeigt die technische Analyse der SpaceX Aktie?

Die Aktie befindet sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung. RSI und MACD liefern neutrale Signale, während die gleitenden Durchschnitte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.