Chart des Tages 🔴 WTI (21.03.2025)

Die Ölpreise gingen am Freitag leicht zurück und sicherten sich damit eine zweite Woche in Folge mit Gewinnen, da neue US-Sanktionen gegen den Iran und neue Pläne zur Förderkürzung der OPEC+ die Erwartung eines knapperen Angebots schürten. Die Sorte Brent fiel um 0,17 % auf 71,59 $ pro Barrel, während WTI um 0,42 % auf 68,20 $ fiel. Damit sind beide Richtwerte auf dem besten Weg, ihre größten wöchentlichen Zuwächse seit Anfang Januar 2025 zu erzielen. ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL USA verschärfen Iran-Sanktionen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In einer bedeutenden politischen Wende kündigte das US-Finanzministerium am Donnerstag seine vierte Runde von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran an, die sich erstmals gegen einen unabhängigen chinesischen Raffineriebetreiber und andere Unternehmen richten, die am Transport von iranischem Rohöl nach China beteiligt sind. Analysten von RBC Capital Markets bezeichneten dies als „eine klare Eskalation der Sanktionspolitik“ und merkten an, dass „die physischen Auswirkungen zwar minimal sind, wir es aber für vernünftig halten, dass die Risikoprämie hier ernster genommen wird“. OPEC+-Konformitätspläne stützen die Preise Zusätzliche Unterstützung erhielt der Ölpreis durch den am Donnerstag angekündigten neuen Ausgleichsmechanismus der OPEC+, der sieben Mitglieder dazu verpflichtet, ihre Fördermenge weiter zu drosseln, um die Überschreitung der vereinbarten Produktionsmengen auszugleichen. Der Plan würde monatliche Kürzungen zwischen 189.000 und 435.000 Barrel pro Tag bedeuten und bis Juni 2026 verlängert werden. Geopolitische Spannungen stützen den Preis Die Spannungen im Nahen Osten stützen weiterhin die Rohölpreise, nachdem die Hamas nach dreitägigen israelischen Angriffen auf Gaza Raketen auf Tel Aviv abgefeuert hat. „Die Aussicht auf einen längeren US-Feldzug gegen die Huthis in Verbindung mit der erneuten Gaza-Offensive Israels rückt das Öl wieder ins Rampenlicht“, so Chris Beauchamp von IG. Analystenmeinung Trotz dieser positiven Faktoren bleiben Analysten vorsichtig, was die Fähigkeit der OPEC+ betrifft, den Ausgleichsmechanismus effektiv umzusetzen. „Die Gruppe hat zwar einen Plan für Ausgleichskürzungen, aber das bedeutet nicht, dass die Mitglieder ihn befolgen werden. Eine Handvoll Mitglieder hat durchweg über ihren Zielproduktionsmengen produziert“, stellten die ING-Analysten fest und betonten, dass das Kartell seit der Einführung des Mechanismus vor fünf Jahren wenig Erfolg bei der Einhaltung hatte. Der wöchentliche Anstieg des Ölpreises ist vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen in den USA zu sehen, da sich Führungskräfte aus der Energiebranche am Mittwoch mit Präsident Trump trafen, um über eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren zu sprechen, und nicht über fallende Rohölpreise, die seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus von 75,89 $ auf 67,16 $ gesunken sind. WTI Öl im Tageschart Der OIL.WTI-Preis nähert sich dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level, das zuvor während des Abwärtstrends als Unterstützung diente. Bullen werden den Widerstand um das 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level anvisieren, während Bären einen erneuten Test der Tiefststände vom November anstreben werden. Der RSI bildet eine bullische Divergenz mit einem Widerstand um das 51-Level. Der MACD ist nach einem bullischen Crossover auf dem Weg zu einem höheren Hoch. Quelle: xStation5 von XTB  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

